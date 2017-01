V64-bankeren jakter stolpe i programmet

Carl Johan Jepson kjører vår V64-banker tirsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Axevalla byr på en krevende V64-omgang denne tirsdagen, og det går fort mot STORE kroner for de som greier seks riktige. Vi spiller med en banker som ikke vet hvordan det er å tape, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 5 Camp Nou – Er normalt helt travsikker, og dessuten kjapp i vei. Det er ikke de helt store kanonene i første rekke, og sjansene for at Camp Nou kan bli sluppet til tet er derfor til stede. Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og de løpene har nok gjort veldig godt. Duger svært godt i grunnlaget sitt, og dette er en billig oppgave for Camp Nou. Taper ikke om den blir sluppet til tet, og vi må bare tro hardt på denne favoritten!

V64-2 : 12 Stintan – Her er det VIDÅPENT, og ingen i feltet er sjanseløse. Den vi plasserer først blir kanskje et sistevalg, men fakta er at den ikke er noe dårligere enn de den møter. Nå sist på Åby fullførte den meget fint, og den var ikke langt unna seieren. Tiden ble OK på en ikke helt enkel bane. Skulle det klaffe for kusken, og at det bare blir litt tempo her, ja, da er denne god nok til å avgjøre nedover det lange oppløpet.

Dagens banker:

V64-3 : 1 Mack Dragan – Har aldri tapt, og den jakter stolpe i programmet. Gjør ikke mer enn den må i løpene, men den har bra innstilling, og den svarer godt når den får hest på utsiden. Er veldig kjapp ut med volte, og her blir det tet. Så spørs det hvem som vil ofre seg tidlig over denne distansen? Vi tror fort at Jepson kan få en billig førsterunde med sin springer, og da skal sjansene være veldig bra for en ny seier. I en ellers krevende omgang går vi for et bankerspill på favoritten.

V64-4 : 12 Wilma Laser – Her er det et ganske stort skille på hestene, og hesten vi plasserer først er definitivt en av de bedre på kapasitet. Måtte riktignok gi seg den siste biten i V75’en sist, og innsatsen der var noe under pari. Tilbake på sitt beste så feller den fort denne gjengen nedover det lange oppløpet, og vi iler til med tipsnikken!

V64-5 : 1 Go For Bananas – Har stortsett bare gjort fine løp på slutten, og det er en OK hest i grunnlaget. Har dog vært syk siden det siste løpet, og det gjør selvfølgelig formen noe usikker. Blir hardt betrodd, men vi vil gjerne se denne etter sykdom før vi går ALL IN! 9 Caddie Icon – Er noe bedre enn raden, og dette er en ordentlig bra hest når den står på fire friske bein. Vant seks løp i fjor, og den har en fin sjanse mot en overkommelig gjeng. Står i et perfekt smygspor, og den må med på ALT!

V64-6 : 2 Thengill – Er noe bedre enn raden, og den var svært uheldig sist. Fikk da sitt nummerskilt mellom beina, og den feilet i strid på oppløpet. Har fått et bra spor denne tirsdagen, den er sikret et bra opplegg, og feilfritt dukker den opp der fremme. 14 Re Doc – Er en VRIEN hest å regne på, og det er ikke umulig at den dummer seg ut påny. Dog var prøveløpet positivt, den kan «ALT» på en god dag, og som lite spilt er den tidlig på vår bong. På ren kapasitet er nemlig neppe noen bedre…