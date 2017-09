V64-bankeren på direkten

Färjestad-trener Mikael J Andersson har tre flotte vinnersjanser innenfor V64-spillet på Mantorp i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En glitrende uke står foran oss med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene. I tillegg er det stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke førstkommende onsdag, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og dermed er det Nettavisens svenske samarbeidspartner som er tipsansvarlig til de svenske løpene denne uken. På Mantorp lanserer Snoken sin V64-banker allerede i V64-1.

Bra kusk - Bra spor

Det handler om fireårige 5 Glenn Boko som et dameløp. Meget dyktige Sandra Eriksson får tillit bak den Bjørn Goop-trente vallaken og i sin siste start ble hesten femte i et Derby-kval. Tredje sist var hesten toer i et V75-løp i Årjäng og nest sist ble det enkel seier på hjemmebanen Färjestad. Hesten er kvikk i vei, startsporet er bra, motstanden klart overkommelig og 5 Glenn Boko blir vår V64-banker på Mantorp i kveld.

Nestfavoritten utfordrer

Mikael J. Andersson kusker tre svært betrodde hester innenfor V64-spillet i kveld, deriblant den aller største favoritten i V64-2, 6 Dream Night Palema. Den kan naturligvis vinne, men vårt førstevalg i V64-2 heter 4 Casterly Rock med Jorma Kontio som kusk. Den hesten er bra og kunne helt sikkert utfordret Executive Caviar uten galopp i den siste svingen sist. Uansett så skiller to hester seg litt ut i V64-2.

Frekk DD-banker

Tredjevalget 13 Global Signature blir vår frekke DD-banker i kveld. Vallaken er i form og har en sylvass speede dersom han får gå med i gode rygger. Har vunnet to av ni løp hittil i år og i en flott DD-omgang, knaller vi til med et frekt bankerspill på 13 Global Signature i DD-2.

