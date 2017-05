V64-jackpot med årets frekkeste banker

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

En praktfull torsdag venter, og her er det MYE å glede seg til. Bergsåker er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter venter en ny lunsj i Drammen kl.13.40. Her arrangeres det en internasjonal V5-omgang. Til kvelden er det JACKPOT i V65-spillet på Bergen Travpark, og her ligger det 443 326 ekstra i sekserpotten. Løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Romme er sist ut, og også her er det JACKPOT, V64-jackpot med hele 1 150 601 ekstra i sekserpotten. V64-1 starter kl.19.25.



V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene denne dagen, men flere av systemene satt som de skulle! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.30 109,-. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a Kr.1000) betalte ut Kr.30 109. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a Kr.1500) betalte ut Kr.16 644,-. Vi gratulerer alle som tok rygg på disse systemene.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss ca 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

Örebro byr på en ekstremt spennende JACKPOTOMGANG i V64-spillet denne torsdagen, og det er en omgang vi liker skarpt! Årets frekkeste banker er jobbet frem, og vi jakter jackpotcashen med helfrekke bonger!



Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Oscar Rhode – Har vi latt oss imponere av på slutten, og det er en knalltøff 5-åring under utvikling. Den viste en herlig skalle nest sist, og den knep seieren etter 10 s 800m da. Nå sist blir den tatt helt bort, men spurter storstilet når lukene kom ca 400m fra mål. På vår klokke stod det 08,7 s 400m med krefter igjen… Kan vinne dette løpet fra dødens, og sporet takler den normalt. SPILLES!

V64-2 : 8 Caddie Lac – Var ikke i nærheten av sitt beste sist, og den ble behandlet opp etter det løpet. På torsdag kommer den ut SKOLØS for første gang, og man låter optimistisk fra trenerhold. Skal kunne betydelig bedre enn det den viste sist, og med en balanseendring på torsdag, ja, så velger vi å varsle. Løpet ellers er småskummelt, og det kan fort storskrelle i et løp som dette.

V64-3 : 11 Gianluca Boko – Går med bremsene på, og vi er fakta litt usikker på hvor vi har den store favoritten for dagen. Fullførte godkjent sist, og den gikk trossalt 11,6 s 800m. Dog tar den ikke i for fullt, og det gjør oss usikker. Kan vinne, men det er ingen hest vi går på som banker. 5 Simb Full Point – Gikk et fullt godkjent løp etter galopp sist. Nå har den fått en blåser i kroppen etter en lengre pause, den får opp Jorma Kontio, og på sitt beste gjør den seg ikke bort. OBS!

Dagens banker:

V64-4 : 1 Icanhearyou – Er dagens beste spill, og at denne stod på kun litt over 4% når vi la ut tipset, ja, det er en gåte for oss. Jan P. Andersson (pappaen til Oskar J) vant med denne i samtlige tre seiersløp i fjor, og han har et bra tak på den. Som kusk er han ikke redd for å klinke til, og når Icanhearyou vant 12.04.2016 så blåste den til tet fra spor seks bak bilen. Nå sist feilet den direkte fra sitt bakspor (trivdes ikke på banen), og den tapte alt. Viste imidlertid 12,9/1900m etter galoppen, og det uten at Oskar J kjørte den i bunn. Skulle Icanhearyou forsvare sitt innerspor så burde fakta dette løpet være kjørt. VI TROR HARDT PÅ DENNE SKRELLEN, og banker helfrekt!

V64-5 : 6 Rafiki Fri – Burde hatt en million på kontoen, og den har et altfor lavt grunnlag i forhold til kapasitet. Skuffet riktignok sist, men alle har vel lov å ha en dårlig dag? Gangen før fullførte den sterkt, og da viste den 10 s 800m. Tredje sist avsluttet den bra, og da viste den 11,7 s 1000m. Har utrolig mye inne, og tilbake på sitt beste blir den ikke enkel å ha med å gjøre. Settes knepent først i et fint løp.

V64-6 : 1 Mayhem – Ble spurtet ned av hesten i rygg leder sist, og var helt OK i nederlaget. Har fått to løp i kroppen etter pause, og normalt skal den være ytterligere forbedret nå. Er ganske bra på sitt beste, og utgangsposisjonen burde passe den perfekt. Settes knepent først i et ganske så åpent stayeroppgjør.