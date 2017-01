V64-jackpot med et superobjekt fra Norge

Thai Freedom og kusk Edvard Kristiansen. Torsdag kommer de ut i V64-6. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V4/V5 Jarlsberg: Internasjonal lunsj med stor omsetning

Oddstips 1: Barcelona kan gå på en ny baskersmell

Oddstips 2: Mahrez & co. må opp i ringa

Oddstips 3: Hegerberg gir landslagssjefen en drømmestart

VikingLotto: Vant nesten 8,5 millioner



Leirvåg med V65-fest på Leangen 16. januar!

Årets første ordentlige luketømming på Leangen kom denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var vår tipsener, og sjokket Dreamstile (7-valg), var ikke glemt av oss! Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.450 satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte Kr.9 166,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 25-andelslag!



Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bergsåker byr på en herlig JACKPOTOMGANG denne torsdagen, og det ligger altså vel 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Vi spiller med en banker som har funnet superformen, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 6 Trito Royal – Var det gode rapporter på etter et avbrekk sist, men da fungerte den ikke i aksjonen. Det viser seg imidlertid at man lettet den i balansen etter varming, og det slo ikke helt heldig ut. Den trener imidlertid veldig fint, nå går man tilbake til den gamle balansen, og den leder fort dette billige løpet rundt om. VI MÅ BARE HA SOLID TRO PÅ DENNE!

V64-2 : 6 Olimeda – Kan være en storskrell i dette løpet. Den er betydelig bedre enn raden, og den passerte mål med krefter igjen både sist, og tredje sist. Den er brennkvikk fra start, og her burde den ha en sjanse på teten. Deretter kan kanskje kusken slippe, og satse på et ypperlig ryggløp? Blir da helskummel med luker på oppløpet, og den må tas på alvor mot en ikke veldig hard motstand.

Dagens banker:

V64-3 : 2 Digital Engine – Var enorm i fjor sommer/sensommer, og den kammet blant annet med seg en V75-seier. Har nå fått tre løp i kroppen etter en treningspause, og nå er storformen der igjen. Den spurtet bra i kulissene mot gode hester nest sist, mens den leverte en helt fantastisk avslutning til enkel seier sist. Da viste den 13,5 s 800m på isbanen. Det er fort. Blir normalt bare bedre, og bedre fremover, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Lar seg ikke stoppe?

V64-4 : 9 Sort Gull – Har tatt tre strake seire etter at den kom inn på stallen til Tjomsland, og den har vært bra. Er ikke helt flekkfri i aksjonen sin, og vi er ikke sikker på hvor lenge denne henger ordentlig i sammen i travet. Møter stadig tøffere motstand, og selv om den er bedre enn grunnlaget sitt så velger vi å spekulere litt på torsdag. 13 Hägern TH – Ble matchet mot noen av de beste 3-åringene i fjor, og den var blant annet med i fjorårets Kriterium. Nå er det dags for årsdebut, og er det i nærheten av noe form etter pause så duger den mot disse. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 1 Tress Ribston – Småskummelt løp hvor det ikke er spesielt bra form på nesten noen av de som er med. Hesten vi plasserer først holdt klart godkjent fra tet etter et tøft kjør nest sist. Nå sist får den maks på en noe upassende distanse, og den var helt OK. Her er den sikret et optimalt opplegg, den har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er verdt et forsøk som relativt lite spilt. OBS!

Dagens beste objekt:

V64-6 : 12 Thai Freedom – Er dagens desidert beste jackpotobjekt, og det er en banker for de friske! Står nydelig inne i dette løpet, og den kan ikke støte på en billigere motstand enn dette. Nå sist ble den sittende bom fast med alt igjen, og draskylappene ble ikke nappet ned. På klokken vår stod det 13,3 s 800m… Har ingen problemer med distansen, og den blåste for eksempel rundt feltet på samme distanse 13.06.2016. Gikk da 15,1. Vi må bare tro hardt på denne frekkisen, og når vi la ut tipset hadde den kun vel 6% av innsatsene på seg.