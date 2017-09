V64-jackpot med herlig galopp

Andreas Tapia Dalbark (som her vinner med Stuckinamoment på Øvrevoll i fjor høst) rir den den ene av Nettavisens to V64-bankere på Jägersro torsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En heidundrende travhelg nærmer seg og vi skal altså ha tre jackpotomgangen til helgen. Størst og viktigst av disse er selvsagt V75-omgangen på Jarlsberg som byr på Gulljackpot. Lørdag kveld er det så V65-jackpot i Harstad med 414 584 kr ekstra i sekserpotten og søndag kveld er det internasjonal V65 med jackpot på Momarken. 663 239 kr ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jackpot er det også torsdag kveld. Favorittene stod i kø på Eskilstuna tirsdag og det ble ingen utbetaling for fire rette. Dermed er det 1 130 158 SEK ekstra i sekserpotten når Jägersro galopp inviterer til en feiende flott galoppkveld med både V64 og V4 på menyen. Torsdagen byr ellers på V4-lunsj fra Solänget og V5-lunsj fra Momarken. Til kvelden er det i tillegg til V64-galopp fra Jägersro også en flott V65-omgang fra Bergen travpark.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Jägersro. Nettavisens galoppeksperter har hatt bra flyt med tipsene den siste tiden og traff også bra med det største V5-forslaget på Øvrevoll onsdag.

7. valg på to hester - V5-klaff Øvrevoll onsdag 27. september

Dessverre måtte våre galoppeksperter opp på det største V5-forslaget for å få fem rette under V5-løpene på Øvrevoll onsdag. 7 This Is Bajas var en overraskende vinner i V5-1 og denne kom først med på det største V5-forslaget. På kun to hester i V5-3 ble dog 7. valget 8 Black Million streket. 13 535 kr ble V5-utbetalingen og innleveringsprisen på det største forslaget var kr 1 920.

Systemklaff i V4 Øvrevoll torsdag 21. september

V4-utbetalingen på Øvrevoll torsdag stanset først på pene 12 274 kr. To stk systemspill (fire andeler a kr 750) gikk begge inn og fikk altså et pent overskudd.

Flott lunsjklaff onsdag 20. september

På Jägersro onsdag ble det flott klaff i V4-spillet. V4-forslaget her på Nettavisen med innl.pris på kr 420 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 2 803 kroner.

Glitrende V5-klaff på Bro Park tirsdag 12. september

Det var kun to bonger som fikk fem rette i V5-spillet på Bro Park forrige tirsdag. Den ene av disse var Nettavisens systemspill på Eksperten(fire andeler a kr 750). Formidable 62 044 kr var utbetalingen i V5-spillet.

Bra V4-gevinst på Bro Park tirsdag 12. september

Nettavisens V4-forslag med innleveringspris kr 960 satt klokkerent på Bro Park tirsdag kveld og betalte tilbake pene 3 770 kroner.

Vurderinger til Jägersro torsdag av Birger og Morten:

Det er en vrien V64-omgang på Jägersro torsdag. Vi har gått helt til slutten på kvelden med våre bankerforslag. 3 I Kirk er en fenomenalt bra sprinter. Har vært utrolig bra på Jägersro. Likte ikke banen på Bro sist, samtidig som den lange reisen ikke var noe pluss. Motstanden er bra i kveld, men vi tror klart mest på 3 I Kirk i V64-5/V4-3/DD-1. I Kirk blir vår hovedbanker i V64-spillet, blir også vår DD-banker og bankerspilles på de to minste V4-forslagene.



Frekk banker i V64-6

I V64-6 satser vi på 2 Heman Cross. Vant lett sist, og det så ut til å være mer å gå på. Dina Danekilde har flott form på stallen, og vi tar sjansen og bankerspiller også 2 Heman Cross i V64-6. I nitiden torsdag morgen er hesten nede som et femtevalg, men han blir nok spilt opp utover dagen.

