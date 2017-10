V64-jackpot med Nuncio

Nuncio og Stefan Melander. Torsdag kommer de ut i V64-spillet. Foto: Lene Eikås.

Undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt igjen med banker på Diamond Yankee, men da den ikke rakk frem ble det bare fem riktige på disse systemene. Dog ble det en meget godt betalt femmer, og man kunne trossalt hente med seg Kr.13 524,-. Godbiten i omgangen, Emblan (3-valg), fanget undertegnede opp, og serverte følgende info:

V65-3 : 11 Møller Viktoria – Falt helt sammen tilslutt sist, og det er klart at det gjør oss usikker. Henger den bare i sammen så vinner den, men etter å ha sett den både sist, og også nest sist så er vi fakta litt usikker. 1 Emblan – Er det opplagte spillet, og den hesten man bare må jakte om favoritten rører det til for seg. Emblan er nemlig bedre enn raden, og nest sist gikk den feks sterkt i kulissene. Da hadde vi vel 29/1000m på den etter en dårlig start. Sist gikk den sterkt etter galopp, og den virker å være i toppform! Svein Ove Wassberg opp er et gedigent pluss, og vi må naturligvis varsle skarpt!

Fullklaff i V64-spillet på Jägersro 3. oktober!

Undertegnedes store V64-bong på Kr.1 200 satt som spikret denne tirsdagen. Utbetalingen ble brukbare Kr.3 499,-.

Bollnäs byr på en herlig V64-jackpotomgang torsdag, og det ligger altså 1,2 millioner ekstra i sekserpotten. Det store trekkplasteret er naturligvis 2 Nuncio (V64-3) som dukker opp igjen etter en treningspause. Den står alene på våre bonger, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V64-1 : 4 Gogo Di Quattro – Bare reiste i fra til en overlegen seier sist, og den har virkelig tatt store steg den siste tiden. La da inn en avslutning i 12-fart, og den vant med MYE krefter igjen. Har vært syk i halsen siden det løpet, men skal nå være klar igjen for å levere på topp. Her er det med få unntak billig i mot, og vi føler det er snakk om en motivert favoritt. PS. 6 Corona Brick er under utvikling, og den så knallbra ut som fastlåst sist. Kan slå til om det klaffer for kusken.

V64-2 : 5 Kattens Chamsin – Debuterer i monte, og vi setter den frekt først. Har skuffet med vogn i år, men dette er egentlig en veldig bra hest for klassen, og det skal bli utrolig spennende å se hva den kan under sal. Nathalie Bergström har fra rutine under sal, og hun tar nok godt vare på denne muligheten. Hadde kun 5,2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. PASSES!

V64-3 : 2 Nuncio – Etter kanonsesongen i fjor har dessverre Nuncio floppet i år. Har nå fått seg en lengre treningspause, og som vanlig er det gode rapporter på den. Nå møter den ikke noe, og det er selvfølgelig snakk om dagens i særklasse beste banker. Kihlström er blitt vraket som kusk, og på torsdag sitter sjefen seg selv opp. Matches mot Frankrike i vinter, og vi regner med at den leverer et fint formbeskjed i kveld. ALL IN!

V64-4 : 3 Aston – Her er det ikke spesielt lettløst, og det kan skrelle til. Draget vårt har skuffet litt i år, etter at den virkelig leverte varene i fjor. Sist så den fin ut i kulissene, men fikk da for langt frem etter et passivt opplegg. Skulle den komme seg foran på torsdag blir den ikke enkel å plukke ned, og som relativt lite spilt er den spennende. Settes knepent først, men løpet garderes.

V64-5 : 5 Papiljotte – Åpent, og vi prøver oss med et langskudd som er under utvikling. Papiljotte har fått tre løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. I et forsøk til Svenskt Trav-Oaks sist ble den grovt sjenert med krefter igjen på oppløpet. Kommer her ut i et jevnt felt, og med flyt står den ikke tilbake for noen av disse. Kan overraske om den bare kommer seg OK avgårde fra et dårlig spor.

V64-6 : 8 Hot Chocolate – Er SUPERKAPABEL, og her må man være litt på vakt. Som 2-åring lovet den utrolig mye, og den var feks hakk i hel på Coin Perdu femte sist. Har kun gjort to løp som 3-åring, og sist varslet den altså form. Gikk enormt mellom et par galopper, og den siste galoppen var ikke hesten sin feil da den ble grovt sjenert i angrep. Viste 14,0/1600m i det løpet. Torsdag er det opp med Erik Adielsson, og feilfritt gjør den seg neppe bort. PASSES!