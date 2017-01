V64-kveld med Barracuda i hovedrollen

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V64-omgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Leirvåg med V65-fest på Leangen 16. januar!

Årets første ordentlige luketømming på Leangen kom denne mandagen, og tipsene satt mildt sagt knallbra! Alsaker Elfax (5-valg) var vår tipsener, og sjokket Dreamstile (7-valg), var ikke glemt av oss! Nettavisens mellomste forslag med en innleveringspris på Kr.450 satt som spikret, og det forslaget betalte ut flotte Kr.9 166,-. På Eksperten ble det fullklaff for totalt 25-andelslag!



Lerum med sterke V64-tips til Umåker 15. januar!

V64-tipsene satt bra denne søndagen, og vårt forslag på Kr.432 satt som spikret. Bøygen for mange i denne V64-omgangen var supersmellen How Amazing Tooma (8-valg ), men den hadde vi med på kun tre hester... Wilda Tigern Jack var bunnsolid som vår banker, og nå har den virkelig funnet storformen! Utbetaling for bongen på Kr.432 : Kr.5 035,-!



Romme byr på en spennende V64-omgang fredag, og flere av løpene er direkte VIDÅPNE! Vi spiller med en småfrekk banker, og er veldig klar for å kjempe om flotte kroner! Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Annie Oakley Zenz – Ekstremt dårlig klasse på innledningsløpet, og favoritten kan være en banker om du vil gå skarpt ut. Kommer ut etter en liten pause, og det er fine rapporter på den direkte. Sporet passer helt ypperlig, og det er ikke utenkelig at favoritten blir tidlig å finne i tet. Her er det få konkurrenter som kan gjøre noe som helst i løpet, og dermed kan dette bli billig for Annie Oakley Zenz. SPILLES!

Dagens banker:

V64-2 : 2 Barracuda Bac – Er i en helt egen klasse i dette løpet, og uten noe tull på veien så skal det dreie seg om en banker. Som 3-åring gjorde den to løp, og den var et stort talent. I debutløpet tapte den kun for Natalie De Vie (600K i grunnlag), mens den i løpet nest sist taper knepent for Digital History (450K i grunnlag). Løpet i dag er 20m ved 65K, og stengt ved 140K! Kom ut etter et lengre avbrekk sist, og den var smellgod fra dødens. Ble plukket ned helt oppunder mål, og den gode tiden må faktisk sees i lys av en litt krevende bane. Var 100% stabil rundt i volten i debutløpet, og vi håper at den kommer seg greit av gårde. Taper ikke om den er som i de tre løpene den har gått, og vi går ALL IN!

V64-3 : 14 Kemas Barolo – Er veldig sterk, og vi gleder oss å se denne under sal. Debuterer altså i den stilarten nå, og vi velger å prøve oss på den direkte. Styrkemessig står den ikke tilbake for noen, den har en aksjon som burde passe til monte, og rytteren er god (16% seire i fjor). Blir overhodet ikke spilt, men man skal være klar over at i dette er det ingen storkanoner med. SKRELLER?

V64-4 : 1 Liheim Birken – VIDÅPENT! Vi jakter en ny supersmell, og et bedre løp enn dette kan knapt nok Liheim Birken få. Har vært mye ute i monte på slutten, og det har ikke helt vær melodien for den. Vant et løp med vogn i fjor, og det var på nøyaktig denne tiden. Har fin fart i kroppen sin, og en kjapp sprint er intet minus. Kan kjøres i tet, men det kan også bli rygg leder. Det er ikke enkelt å hente tillegg i løp som dette, og streken er alltid spennende. Hadde 0,7% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut…

V64-5 : 1 Catch The Cash – er en motivert tipsener i dette løpet. Den har gjort sterke løp mot tøff motstand over en lengre tid, og den utviklet seg helt strålende i fjor. Sporet denne fredagen kan sørge for noen problemer, men et lite felt hjelper MYE. Vinner normalt om den er på topp, og den skal stå først.

V64-6 : 7 Coyote Roadrunner – Var ikke på topp sist, men den var klart positiv både nest + tredje sist. Sporet denne fredagen passer den ypperlig, og prikker kusken starten så kan det bli tet. Støter på en ekstremt formløs gjeng, og den må bare prøves i omgivelser som dette. Vår klare ide!