Veijo viser frem en flyvemaskin på V64-spillet

Veijo Heiskanen kjører dagens V64-banker. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter for vi som er glad i å spille på hester! Bjerke er først ut denne torsdagen, og på landets hovedbane skal det arrangeres Dagens Rett med et internasjonalt V4 + V5-spill. Her er man i gang kl.12.20. Om kvelden blir det V65 i Bergen med start kl.18.50, før det hele avrundes med V64 kl.19.25 på Åby.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble igjen servert sterke tips til Sverige onsdag. I lunsjen på Axevalla ble det fullklaff for vår lille V4-bong med en innleveringspris på Kr.140, og den betalte ut Kr.1 043,-. I DD-spillet innfridde vår DD-banker (delt seier), VeniVidiVici Karsk (2-valg), og DD-forslaget på fire rekker betalte ut flotte 30,68 i odds!



Nå er det historie, og her skal det dreie seg om en gnistrende fin V64-omgang til Åby. Det er nesten som vanlig spennende til banen med to ledige innerspor på oppløpet, og torsdagens omgang er intet unntak.



Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 3 Thengill – Var helt enorm til seier sist, og den viste virkelig frem superform da. Via utvendig leder vinner den enkelt, og på klokken vår stod det 12,3 s 800m med krefter igjen. Leverer den en slik prestasjon igjen, ja, da er dette hesten å slå. MOTIVERT! 1 Raggamuffin – Er ingen dum hest, og den gjør en spennende start etter pause. Kan overraske fra for eksempel rygg leder om formen er på plass direkte, og den tas med som en luring.

V64-2 : 2 Dear Money – Har trent ordentlig bra, og er klar for en spennende sesong som 4-åring. Gikk 17,1 fra dødens nest sist, og ingen skal bli overrasket om den nå viser frem mellom 15-15,5… Bør dessuten få gratis tet, og vi iler til med tipsnikken. 8 Skip Beau – Blir et av dagens store skrik på banen. Det er snakk om en tysker som debuterer for Mikko Aho. Vi har sett den i noen løp i Tyskland, og fjerde sist går den 15,0/1900m etter en del dødens underveis. Har dessuten sett knallfin ut i et «provlopp» før denne starten, og da jogget den 17,5/2100mv som helt ubrukt. Rapportene er såpass gode på denne at vi må doble opp!

V64-3 : 4 Trecciadoro Rex – Debuterte for Veijo Heiskanen sist, og den så fantastisk bra ut direkte. Hadde et herlig kick i steget når den fikk full marsjordre, og den blåste inn til seier. Gikk 12,3 s 800m, og den virket helt ubrukt på det. Er brennhurtig fra start, og her blir det gratis tet. Ser den ut som sist, ja, da taper den ikke dette løpet, og det er snakk om en motivert storfavoritt. MÅ BARE SPILLES!

V64-4 : 6 Trot Kronos – Her er det et VELDIG skille på hestene, og et lås på tre hester føles mer enn trygt. Draget er soleklart, og får Trot Kronos aksjonen til å stemme fra start til mål, ja, da må sjansene være meget gode. Feilet som vinner på oppløpet sist, men da mistet den travet, og galoppen kom ikke overraskende. Kommer nå ut etter en treningspause/behandling, og motstandsmessig skremmer ikke dette. SE OPP!

V64-5 : 1 Let It Happen – Har en meget spennende oppgave foran seg her. Har nå fått et par løp i kroppen etter pause, og nå sist satt den fast under maning i ryggen på knallgode Master Crowe. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, den er sikret et nydelig opplegg, og feelingen sier at den kan vinne dette via siste indre… Prøves som et smellfrekt bud mot helt riktig motstand! OBS!

V64-6 : 1 Flashing Victory – Er meget kjapp i uttaket, og fra dette sporet må den være aktuell som en spennende ide. Etter pause sist spurter den klart godkjent, og selv om den var litt tung i bakparten så viste vår klokke 12,8 s 500m med krefter igjen. Nest sist fyker den til tet, slipper, får tredje innvendig, og fyker inn til en enkel seier via siste indre. Nå har den fått et løp i kroppen etter pause, den er sikret et bra opplegg, og den kan vinne løpet via siste indre. PASSES!