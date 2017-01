Vi byr på et V64-gullkorn mot dagens tyngste

Erlend Rennesvik er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Halmstad er først ut med V64 denne uken, og de byr på en omgang som vi virkelig liker. Her skal vi prøve å jobbe bort dagens tyngste favoritt, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende:



V64-1 : 6 Thengill – Her blir 5 Master Crowe kolossalt hardt betrodd, og det er også en bra hest. Dog står den ikke alene på vår bong, for her må vi bare jakte Thengill! Den har møtt Master Crowe to ganger, og den har vært solid ved begga anledninger. 27.06.2016 stod Master Crowe til 1,4 i totoen, men var helt sjanseløs å stå i mot Thengill tilslutt. Den dagen fikk Master Crowe det tyngste opplegget. Nest sist havner Thengill utvendig leder, og Master Crowe skygger med i andre utvendig. Thengill trykker seg så til tet ned mot siste sving, får noen lengder til Master Crowe, men feiler ut på oppløpet pga nummerskiltet som henger mellom beina. Thengill føler vi er en mer kapabel hest enn den store favoritten, og den må derfor bare prøves!

Dagens banker:

V64-2 : 6 Alexis Goodland – Dette er en montehest som vi virkelig liker. Den ligger enormt mye mark under seg, og den er bygget for monte! Den svarte sikkert opp i en kjapp avslutning sist, og den var ikke tom i mål. Er veldig kjapp i vei, og her er nok Clara Jonasson på rask vei fremover direkte med sin springer. Må ha en MEGET SOLID mulighet! For de som garderer: 14 Dirty Dancing In – Rader opp i monte, og den er veldig bra i denne stilarten. Er dog noe tøffere ute nå. 9 Knock Nevis – Blir rytterforsterket med Werder denne mandagen, og den var solid i monte nest sist. Sporet trekker veldig ned, og det er stor galopprisk. 11 MT Heavens Dream – Er 20m billigere ute kontra Dirty Dancing In, den har fått et fint spor, og den er HET på trippelen!



V64-3 : 6 Spot On La Marc – Interessant løp, og vi går for en hest som neppe blir veldig mye betrodd. Når det gjelder vår ide så fullførte den meget fint etter pause sist, og den var klart positiv. Skal uansett ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, den er blitt strøket inn et spor, og den er med helt i fremste rekke med flyt. OBS!

V64-4 : 5 JH Mannerheim – Var meget bra i debuten for Johan Untersteiner nest sist. Solgte seg da dyrt mot en svært god hest, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. På klokken stod det 12,2 s 800m… Nå sist spurtet den inn til en sikker seier via siste indre, og det var godt med krefter igjen over mål. Dette er en traver med riktig innstilling, og normalt blir den bare bedre og bedre fremover. MOTIVER FAVORITT!

V64-5 : 13 Iago Zon – Er en utrolig fin hest, og den er også veldig talentfull. Nest sist jogger den altså 13,5/2140ma med litt krefter igjen… Nå sist var det game over direkte, og den taklet ikke et trangt spor da. Er normalt veldig kjapp i vei fra springsporet, og er den i nærheten av sitt beste, ja, da snakker vi om en stor sjanse. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-6 : 14 Bren Derlin AM – Er en veldig bra hest for klassen, og den vant enkelt sist selv om den ikke var 100% i aksjonen. Kommer nå ut etter en liten pause, og den skal bli svært spennende å følge i hendene på Erlend Rennesvik. Er god nok å runde til seier, og den må tas på alvor! OBS!