Vi jakter ny V64-opptur

Finnskog Sjefen og kusk Henrik Kulblik. Tirsdag kommer den ut med Rikard N. Skoglund som kusk. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er naturligvis det gedigne Unionstravet på Momarken førstkommende lørdag som er det store sportslige og spillemessige høydepunktet denne uken. Det er Internasjonal V75 med JACKPOT, og hele 21 170 021 ekstra i sjuerpotten. Skulle du bli alene, ja, da vanker det ikke mindre enn formidable 60 millioner kroner!



Når det gjelder tirsdagen er det også litt av hvert å glede seg til. Axevalla er først ut med lunsjtrav, og V4 kl.12.20. Om kvelden venter V65 på Forus med start kl.18.50, før det hele avrundes fra Bergsåker med V64 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Det ble servert knallsterke V64-tips denne kvelden, og Nettavisens reduserte V4-forslag til Kr.420 betalte ut Kr.10 313,-. To bankere ble servert, og en var av det frekke slaget! Spotlite Son ML (3-valg) stod nemlig alene på våre bonger, og følgende info ble gitt:

V64-1 : 10 Spotlite Son ML – Har en TOPP MULIGHET i innledningsløpet, og vi tror hardt på denne frekkisen! Det er snakk om en hest som gjør sitt beste hver gang, den har superform i kroppen, og den leverte en solid sisterunde sist. Tapte kun for meget gode Mr Creation, og på klokken vår stod det faktisk 11,1 s 800m… Her møter Spotlite Son ML en svært overkommelig gjeng, og blir det bare litt tempo så bør den runde til seier.

Nå jakter vi en ny V64-opptur, og kan by på følgende til Bergsåker:

V64-1 : 4 Alvena Valva – Her er det dårlig skalle på de fleste, og det er ikke et enkelt løp å regne på. Vi plasserer den trolige favoritten først, og dette er en av de hestene i feltet som har vist litt form på slutten. Fullførte klart bra i et løp som det ikke klaffet på veien sist, og den kom til mål med litt krefter igjen. Har virket veldig stabil, og vi tror bestemt at den takler det trange sporet. VÅR TIPSENER!

V64-2 : 4 Finnskog Sjefen – Hadde vi banket om vi hadde visst at banen hadde blitt lynrask. Dog er det meldt regn, og dermed er det litt usikkert hvordan banen blir. Når det gjelder Finnskog Sjefen så er den bedre enn raden, og den kan ikke få et finere løp enn dette. Skal endelig ut på sin beste distanse, og den vil lede dette løpet svært lenge. En ny kusk på en gammel hest er litt spennende, og vi iler til med tipsnikken!

V64-3 : 6 Ultimate Goal – Var bunnsolid i nederlaget etter pause sist, og den måtte kun gi seg helt oppunder mål. Har normalt gått MYE frem med det løpet i kroppen, og den kan ventes ytterligere forbedret til dagens oppgave. Det eneste vi er litt usikker på er vinnerviljen til denne hesten, og den venter altså enda på sin første seier. Skal stå først på ranken, men vi vil se den krige til seg en seier før vi går ALL IN!

V64-4 : 6 Ready Lane – To hester gjør opp, og vi låser dette løpet tynt. Ready Lane tror vi bestemt er den med best kapasitet i feltet, og nå sist vant den enkelt etter 12 s 800m med krefter igjen. Har blitt strøket inn et spor, den tåler å bli brukt underveis, og den kan vinne dette løpet fra dødens. Er dog ikke helt stabil, og vi dobler derfor opp bongene med 4 Garnsey Boko som man skal justere utstyret på til denne starten.

V64-5 : 13 Google Håleryd – Må ha en solid mulighet i dette jevne løpet. Gikk et greit løp etter pause sist, og da skal man huske på at den ikke likte banen. Har garantert gått MYE frem med det løpet i kroppen, Per Linderoth er veldig opp på sin springer, og på hestens beste distanse skal den ikke bli enkel å stå i mot. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V64-6 : 13 Casper WF – Her er det alt annet enn lettløst, om man ikke gjør som oss, og går for en frekk banker! Casper WF er herdet mot bedre hester enn dette, og det er en traver som duger svært godt i grunnlaget sitt. Kommer nå ut etter pause, den er nybehandlet, og feilfritt ser vi ikke helt hvem som skal kunne svare den tilslutt. Må bare prøves i omgivelser som dette, og på våre bonger står den altså alene. Begynner man først å gardere dette løpet, ja, da blir det DYRT!