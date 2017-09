Vi jakter storcashen med en ny frekk V64-banker

Åke Lindblom er aktuell i dagens V64-omgang. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Skellefteå: Herlige objekter i bankerfri lunsj

V75 Färjestad: Gedigen V75-omgang med 24 millioner i sjuerpotten

Oddstips 1: Klopp må vrake ligacupen

Oddstips 2: Liverpools stjernekjøp blir sårt savnet

Oddstips 3: Skadeplagede Bayern kan gå på sjokksmell

Vi er inne i en meget spennende uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Färjestad lørdag. Her blir det UNIONSTRAV, og en felles V75-omgang med Sverige. Det betyr voldsomme potter, og skulle du være alene om å ha syv riktige på lørdag, ja, da kan du kamme hjem hele 24 millioner kroner!

Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med lunsj fra Sverige. Skellefteå byr på en spennende V4-omgang kl.12.20. Momarken byr så på en internasjonal V65-omgang hvor vi spiller sammen med Sverige. Løpene på Momarken starter kl.18.50. Eskilstuna er sist ut med et herlig V64-spill kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I går lanserte vi blant annet Västerboonthenews (2-valg) som en frekk V64-banker, og i dag til Eskilstuna byr vi på nok en småfrekk banker. 1 Man AT Work har vi nemlig veldig tro på i V64-finalen, og Kim Eriksson taper vel ikke dette løpet med vår deilige banker?

Sjekk ut følgende:



V64-1 : 1 East Herkules – Har vært meget god etter at man rykket skoene, og nå sist vant den altså enkelt på 14,0 i Åmål. Fra tet har den naturligvis en meget solid mulighet, og den er motivert. Vi dobler dog bongene med 6 Final Oak som har superform i kroppen. Sist gikk den pigg i mål på en lav 11-tid, og den har dessuten vært tøft matchet på slutten. Skulle ikke favoritten være på topp for dagen, ja, da er Final Oak spennende.

V64-2 : 7 Magnesia – Er en hoppe som er herdet mot klart tøffere motstand enn dette. Har dessuten gjort OK løp på slutten, og formen er slett ikke verst. Nå er det duket for debut under sal, og vi velger å gå til på den direkte da den ikke blir veldig hardt betrodd. Det er nå den skal prøves, neste gang kan den nemlig være “oppbrukt” som et hett objekt…

V64-3 : 10 Västerbo Stingray – Her er det ELENDIG klasse, og dette løpet burde strengt tatt ikke vært kjørt innen V64-spillet. Vår ide er en av få hester som har levert jevnt bra den siste tiden, og den må ha en meget fin mulighet i billige omgivelser som dette. Gikk litt på det jevne sist, mens den nest sist takter bra om etter sene luker. Her skremmer INGEN, og er den som nest sist er den HET. SPILLES!

V64-4 : 7 Athos Race – Feilet i angrep sist, men kom sterkt tilbake i kulissene, og den varslet form. Er ikke helt enkel, men feilfritt er neppe veldig mange bedre enn den i et grunnlag som dette. Uten noe tull på veien så skal sjansene være gode, og vi iler til med tipsnikken. 10 Pepper Broline – Er et formsterkt motbud, og en hest som tas med på alt. To hester kan vise seg å være et solid lås i et ellers ikke veldig tøft løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V64-5 : 9 The Perfect Lindy – Ble bakket fra start i debuten i Sverige sist, og det var tydelig at Kihlström kun ville kjøre snilt med den. Fant ingen luker på oppløpet, og den ble sittende bom fast på en 11-tid. Vi likte det vi fikk se, og skulle den kanskje være enda mer forbedret nå, ja, da kan den sitte der som en praktfull frekkis. Er helt opplagt verdt et forsøk fra et nydelig smygspor. OBS!

V64-6 : 1 Man At Work – Blir vår småfrekke V64-banker tirsdag. I sitt siste løp ble den bortkjørt av Micael Lindblom, og den feilet da som skummel i den siste svingen. Tidsmessig hadde den landet på en 12-tid over dagens distanse. Kommer nå ut etter pause, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og her er nok offensive Kim Eriksson sugen på tet. Taper normalt ikke et løp som dette fra tet, og nå går vi til på den. ALL IN!