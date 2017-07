Vidåpen V64-omgang med stort potensial

Kajsa Frick er aktuell i dagens V64-omgang. foto: hanold/foto-mike

En særdeles hektisk mandag venter, og her er det mye å gripe tak i. Moroa starter på Bjerke med V5 kl.11.10. Deretter blir det lunsj fra Sverige kl.12.20, og det er Mantorp som står for lunsjløpene. Så blir det galopp på V4 + V5 fra Bro Park med start kl.18.25. Leangen står for dagens norske V65-omgang, og løpene i Trondheim starter som vanlig kl.18.50. Rättvik avrunder kl.19.25, og her blir det V64.

Det er LAV KLASSE på løpene i dagens V64-omgang til Rättvik, og det vil overraske oss mye om ikke dette gir svært godt betalt til dem med seks riktige. Ola Montana (V64-5) er dagens beste banker, og feilfritt må det dreie seg om en stor sjanse. Sjekk ut følgende:



V64-1 : 2 Västerbo Isolde – Innledningsløpet denne mandagen er ÅPENT, og her kan det skrelle til. Vår ide har vært positiv de to siste gangene, etter at den ikke travet helt 100% tredje sist. Står perfekt til i dette løpet, den har trukket vinnerloddet i sporlottoen, og normalt kjemper den om seieren nå. 9 BW Warlock – Var tung etter et lengre avbrekk sist, men den spurtet uansett positivt, og kom til mål med krefter igjen. Bør være MYE forbedret til denne oppgaven, og som svært lite spilt er den aktuell. Vi liker også at den er kuskeplusset.

V64-2 : 2 Elita Memphis – Nytt småskummelt løp. Vår ide har vært knallhardt matchet i hoppeløpene, og den har møtt utrolig tøff motstand. Nå kommer den tilbake etter å ha vært litt halssyk, og i betydelig billigere omgivelser må den være spennende om den leverer som best- SKAL MED PÅ ALT!

V64-3 : 1 Vesle Maia – Kan være en banker for de som ønsker å gå tynt. Har nemlig et fryktelig fint løp foran seg, og den har mer i grunnlag enn flere av hestene på tillegg. Kommer ut etter pause, og vi vil tro at Bård Humborstad ikke tar denne til Sverige uten at det er en OK form der. Settes klart først i et ellers veldig jevnt løp.

V64-4 : 3 Misirlou – Her trenger det heller ikke å være lettløst, og det er ikke mange som er helt sjanseløse i dette løpet. Vår ide er i en veldig bra form, og den var tapper i nederlaget sist. Nest sist kom den til mål med litt krefter igjen etter hinder på veien. Settes knepent først mot en svært overkommelig gjeng.

V64-5 : 4 Ola Montana – Er dagens halmstrå i en supervrien omgang. Den vant sikkert sist etter 11,8 s 800m med krefter igjen. Hadde uansett godt av den blåseren i kroppen, og Nicklas Westerholm forventer den forbedret til kveldens oppgave. Har enkelt taklet spor fem i volten tidligere (verst i Sverige), og vi føler oss trygg på at den løser ut fra et noe bedre spor nå. Kjører seg så tidlig til tet, og siden er dette over? Banker!

V64-6 : 11 Game Boko – Er en grunnkapabel traver som har avslørt kapasitet, men som dessverre ikke har vært stabil. Kommer nå ut etter et avbrekk, og med et OK prøvløp i kroppen. Duger i massevis i omgivelser som dette om den bare viser litt av hva den kan igjen, og den plasseres frekt først.