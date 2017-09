Adielsson fikser lunsjen

Erik Adielsson kjører vår banker på Solvalla fredag. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V75 Färjestad: Gedigen V75-omgang med 24 millioner i sjuerpotten

Vi har en helt herlig weekend foran oss, og det er ingen tvil om at høydepunktet denne helgen skjer på Färjestad lørdag hvor det altså er duket for en heidundrende felles V75-omgang med våre svenske venner. Her ligger det hele 24 millioner i sjuerpotten, og vi har MYE snadder pågang. Når det gjelder dagen i dag så er det Solvalla som er først ut med en V65-lunsj kl.12.45. På Jarlsberg kl.18.50 blir det V65-jackpot, og det ligger hele Kr.512 552 ekstra i sekserpotten. Kalmar er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Solvalla innleder altså weekenden, og det gjør de med en utfordrende V65-omgang. Flere av løpene i dagens omgang er vidåpne, og når det heller ikke finnes de soleklare bankerne, ja, da må vi bare tro på flotte kroner til de som får seks riktige. 6 Ibra Le Soleil (V65-3) er dagens beste banker, og uten noe tull på veien skal sjansene være solide. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 5 Radiance Broline – Innledningsløpet denne fredagen er småskummelt, og ikke helt lettløst. Vår ide har ikke gjort mange glad den siste tiden, men etter pause sist virket den klart forbedret. Taklet da et tilsvarende spor i volten, havnet innvendig, og der ble den sittende til over mål. Fikk aldri sjansen nedover oppløpet, og den hadde krefter igjen på tanken. Duger feilfritt, og den røpet altså skrellform sist. OBS!

V65-2 : 1 Nose Gear – Debuterer i monte, og vi velger å gå til på den direkte. Er herdet mot bedre hester enn dette med vogn, den står spennende til for å få en fin innvendig reise, og med flere rusere bak bilen kan dette bli aldeles riktig. Settes først i et ellers veldig jevnt monteløp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-3 : 6 Ibra Le Soleil – Er best på kapasitet, og vi banker den frekt i et ellers ganske jevnt løp. Vant sprettlett på en god tid etter å ha gjort mye grovjobb sist, og den har rett og slett et for lavt grunnlag på konto målt opp mot kapasitet. Sporet passer helt perfekt, og uten noe tull på veien så må vi bare tro hardt. BANKER!

V65-4 : 12 Showman Brodde – Er MILEVIS bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier nå. Sist gikk den PIGG i mål i kulissene etter å ha blitt hindret underveis. Kommer ut mot en svært overkommelig gjeng, og med bare litt flyt på veien dreier dette seg om en flott mulighet. Motivert favoritt i et ellers åpent løp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 2 Han Herred – Ligger litt i skorpen, og fra tet denne fredagen tror vi på en TOPP MULIGHET! Fikk aldri sjansen tilslutt sist, og den så ordentlig bra ut i målgangen med krefter igjen. På klokken stod det 09 s 800m, og det var den altså ubrukt på. Her har man trukket vinnerloddet i sporlottoen, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Bankes i DD-spillet.

V65-6 : 7 Dust Collector – Er et langskudd i finalen, men det er snakk om en hest med bra kapasitet for klassen, og feilfritt gjør den seg garntert ikke bort. Var hardt betrodd etter pause sist, men igjen måtte den innom galopper. Trener betydelig bedre enn hva den har fått betalt for i løpsbanen den siste tiden, og man skal være veldig forsiktig med å sage den her. KAN SKRELLE OM DEN OPPFØRER SEG!