All-inn på Mjøen

Fernando og Thomas Mjøen blir kveldens største V65-favoritter på Leangen i V65-6. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Vi står foran en uke som nesten kan kalles jackpotuken. Sjekk ut følgende:

Mandag: Jackpot i V64 Mantorp - 1 027 438 SEK ekstra

Onsdag: Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten skal ut. 866 715 kr ekstra i sjuerpotten i V76.

Lørdag: Gulljackpot i V75 på Jarlsberg

Lørdag kveld: V65-jackpot Harstad - 414 584 kr ekstra

Søndag kveld: Internasjonal V65 med jackpot på Momarken. 663 239 kr ekstra i sekserpotten.

Men i dennne artikkelen skal det handle om kveldens V65-omgang på Leangen, der amatørkusken Thomas Mjøen (som har en soleklar ledelse i kampen om det norske amatørchampionatet) blir kveldens store nøkkelkusk. Han er kusk på de to største favorittene i kveld og jeg bankerspiller begge.

Voldsom utvikling

I V65-6/V5-3/DD-2 blir han kjempefavoritt med 7 Fernando som har hatt en strålende sesong og kanskje gjorde karrierens aller beste løp da han ble toer bak Quite Pepper i en av V75-finalene på Bjerke under klasseløpshelgen. Har riktignok et litt sjanseartet spor i kveld, men hesten er lettplassert, god i begge endene av løpet og har en fremragende kusk. 7 Fernando i V65-6 blir den ene av mine to V65-bankere og jeg bankerspiller også i både V5 og DD.



Hedershesten vinner igjen?

I V65-1 får Thomas Mjøen gleden av å kuske Valley Ivan, han har riktignok kusket hesten et par ganger år, men ikke i 2017. Valley Ivan har hatt en helt eventyrlig sesong og passerte 500 000 kr innkjørt og gjorde et nytt toppløp da hant V75-1 på Bjerke på klasseløpssøndagen. Ellevtesporr på sprint er såklart et minus for Valley Ivan i kveld, men de fire øvrige V65-løpene i kveld, er så krysskrevende at jeg velger å spille to V65-bankere i kveld og 11 Valley Ivan blir den andre av mine bankere i kveld.

Svak klasse - men objektet er klart

Det er svak klasse på V65-2/V4-4, men mitt klare drag er 12 Al Qasr. Vallaken er seiersløs på 32 starter, men pengemessig står han altså best til i kveld, men i det dårligste sporet. Dårlig spor har også favoritten 8 Arild Mølgård, og 12 Al Qasr må ha en fair mulighet til å ta karrierens første seier i kveld i V65-2/V4-4.

Uspilt formbombe

Også i V65-3 har mitt objekt spor tolv bak startbilen på sprint. Men 12 Calvin Classic blir helt uspilt i kveld, og det kan jo ikke være rett. Bom fast med mye krefter på lager nest sist, og så sprek og fin ut når han galopperte helt umotivert i andre par utvendig på siste bortre forrige mandag. Jeg tar med 12 Calvin Classic på samtlige V65-forslag.

Tøffingen til Magne

Også i V65-4/V5-1 har jeg et objekt fra bakspor. Varmblodsløpene på Leangen i kveld er utskrevet med sportrapp/grunnlag. Hestene med lavest grunnlag har derfor spor en, mens hestene med høyest grunnlag får spor tolv. 11 Brasil gjorde et kanonløp for Adrian Solberg Akselsen på Bjerke under klasseløpslørdagen og ble spurtslått helt oppunder mål av Hez So Perfect, etter et tøft løp i dødens. Fjerde sist vant hesten et V76-løp på Bjerke foran gode Viking Arrow. 11 Brasil Boko blir ikke blant de mest betrodde i V65-4/V5-1, men er min klare tipsener i løpet.

Bedre oppgave nå

Jeg obset en del på Rappnor og Lene Søyseth i forkant av V76-1 på Bjerke onsdag, men hesten var rett og slett ikke god nok og fikk maks som sjette på tiden 32.4/2160 meter. Startet da fra tillegg og vandret litt ute i sporene bitvis. I kveld står 1 Rappnor på strek i V65-5 (kun tre strekhester) og kommer til å få et bedre løp. 12 Nordpåsokken er en berettiget favoritt i V65-5, men for meg er 1 Rappnor en tidlig gardering.