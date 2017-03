Amanda rir V65-bankeren

Helle Spik imponerte i montedebuten sammen med Amanda Robertsen for en drøy måned siden. I kveld blir ekvipasjen stor favoritt i V65-4 på Leangen. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En ny flott travuke står foran oss med lørdagens meget flotte V75-omgang på Bjerke som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. På Bjerke er det også Superonsdag. Bonuspotten skal fordeles på alle med 7 rette i V76. 1 094 700 ekstra i sjuerpotten! Mandag er det lunsjtrav på Bjerke med start 1.løp/V5-1 allerede 11:10. Etter Bjerkeløpene er dt så dags for V4-lunsj fra Gävle. Til kvelden er det så igjen duket for en flott V65-omgang på Leangen, mens Färjestad er vertskap for de svenske V64-løpene.

Det har klaffet bra for mine tips til Leangen de siste ukene, og begge de to foregående mandagene har gitt kling i kasse.

Herlig klaff på Leangen mandag 20. mars

Det ble en fin kveld for mine tips på Leangen mandag, spesielt i V5-spillet. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 150) satt klokkerent og betalte tilbake meget anstendige 7 841 kr. 3,3 prosenteren 4 Byes Banker i V5-5 var trygt plassert på samtlige V5-forslag. Ellers var 3 Prins Tom en strålende tipsener og DD-banker mot dagens største favoritt Fjord Jerven i V65-5/V5-2/DD-1.I V65-spillet ble det også klaff for det aller minste V65-forslaget på Nettavisen. Det hadde en innleveringspris på kr 180 og betalte tilbake 1093.

Flott suksess også mandag 13. mars

Forrige mandag ble det flott suksess for både mine V65-tips og V5-tips. I V65-spillet ble det klaff for kupongforslaget på kr 180, det forslaget betalte tilbake drøye 1 300 kroner. Enda bedre gikk det i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 168 satt som støpt og betalte tilbake pene 2 585 kr

Amanda får tillit

Jeg finner min V65-banker på Leangen i kveld i V65-4/V5-1. Det løpet er et monteløp og får sin store favoritt i 3 Helle Spik og Amanda Robertsen. Den formsterke vallaken montedebuterte på Leangen 13. februar og vant meget overbevisende. Helle Spik har en fin oppgave foran seg i kveld og holder kapasitetshesten seg på beina, må det være snakk om en meget bra vinnersjanse. Jeg bankerspiller 3 Helle Spik og Amanda Robertsen i V65-4.

Magne har DD-bankeren

Magne Olsen har en bra stall for tiden og sist mandag vant hans flotte fireåring Derby D'Estino V65-1 på utmerket vis. Magne Olsen har flere fine vinnersjanser også i kveld og den aller beste på forhånd, skal være 4 Alvena Urax i V65-6/DD-2. Vallaken spurtet flott til andreplass bak min V5-banker Brightasabutton sist mandag og møter ikke sistnevnte i kveld. I et svært overkommelig selskap i V65-6/DD-2, lanserer jeg 4 Alvena Urax som min DD-banker.



Får sin seier i kveld

Jeg lanserte Prins Tom som min herlige DD-banker på Leangen sist mandag i V65-5/DD-1 mot kveldens aller største V65-favoritt Fjord Jerven. Det holdt fint, men det var ikke Fjord Jerven som utfordret om seieren, men derimot Tøff. Målfoto måtte til for å skille hestene og 9 Tøff starter igjen i kveld, i V65-1. Det løpet er utskrevet som et tidsløp og 9 Tøff har en sjeldent fin oppgave foran seg. Frank Westbergs øyensten har ikke vunnet løp på 5 starter i år, men i kveld kan det være dags. Min klare favoritt i V65-1.

Se opp for Sjoner

I V65-3 setter jeg fireårige 2 Søllmin klart først på min rangering. Thomas Mjøen som er kusk bak hardt betrodde 4 Villmira i dette løpet, fortalte undertegnede at han er usikker på om hans hest klarer å hente 20 meter på Søllmin, men varslet samtidig kraftig for 10 Viggjerva og Arve Sjoner som han mener er hovedutfordrer til Søllmin. Viggjerva var en sterkt medvirkende årsak til flott V5-penger på Leangen for 14 dager siden, når hun enkelt vant V5-5 i årsdebuten. Med det løpet i kroppen og med et flott springspor fra 20 meter tillegg, er det klar sjanse for at 10 Viggjerva kan vinne igjen.

Husbyn er usikker

Med 7 Millminx strøket i V65-2, rykker årsdebuterende 3 Seaborn Titanic opp som stor favoritt i V65-2. Jeg var i kontakt med trener og kusk Frode Husbyn i morgentimene mandag, for om mulig å få grønt lys for et bankerspill. Men Husbyn har slitt med dårlige treningsforhold den siste måneden, og er usikker på sin hest. Seaborn Titanic er uten tvil den beste hesten i V65-2, men jeg tar med noen garderinger på bakgrunn av rapportene fra Husbyn.

Herlig spilleløp

V65-5/V5-2/DD-1 er et strålende spilleløp med femten hester til start over to distanser. Min knepne favoritt blir 14 Femi Delight. 20 meter tillegg er ikke ønskemelodien for denne speedige hoppa, men strekhestene (10 i tallet) skremmer ikke noen og får Femi Delight klaff på sitt løpsopplegg fra tillegg, skal det være bra sjanse for at hun speeder hjem seieren i dette løpet. Men løpet er åpent og jeg garderer bredt på de litt større V65-forslagene, mens jeg heldekker på samtlige V5-forslag.