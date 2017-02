Åpen jackpotomgang på Jarlsberg

Linni M og kusk Johan Kringeland Eriksen. Fredag dukker de opp på Jarlsberg. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Jarlsberg Travbane byr på en herlig jackpotomgang fredag, og det ligger altså vel 400 000 ekstra i sekserpotten. Omgangen som venter er krevende uten de helt klare bankerne. Her går det fort mot flotte kroner for de som løser rebusen, og vi har klare ambisjoner om å forsyne oss grovt av den ekstra "jackpotdeigen"! Gå ikke glipp av følgende:



Vi åpner med en frekk banker:

V65-1 : 6 President Ideal – Har et VELDIG fint løp foran seg her, og selv om den er noe tøft ute på pengene så skal sjansene for seier være særdeles gode. Her burde den nemlig få gratis tet, og hvem i dette feltet er da «modig» nok til å gå frem å lage noe tempo? Ingen… Dermed får Adrian gjøre som han vil i tet med sin springer, og da ser vi ikke helt hvordan den skal tape dette om den er som best. Var OK etter en lengre pause sist, og det ble en sikker seier. Tøffere i mot nå, men blir dette løpet kjørt som vi tror, ja, da snakker vi om en vinner! FREKK BANKER!

V65-2 : 5 Global Open – Har rotet fælt i monte, men man skal likevel ikke la seg lure av en dårlig rad. Den feilet som helt KLINK på Åby nest sist, og da hadde den gått ca 15,9/2140ma uten galoppen på oppløpet. Nå sist feiler den kort etter start, og den taper MYE. Gjør en formidabel opphenting uten å bli ridd helt ned i bunn, og den var igjen ordentlig bra under sal. Nå kjenner dyktige Helene Kolle den stadig bedre, og dermed burde ikke galoppene komme som i de to siste løpene. Feilfritt må dette dreie seg om en STOR mulighet, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-3 : 13 Haugestad Gabrielle – Her er det elendig klasse på hestene, og det er alt annet enn lettløst. Hesten vi plasserer først vant sprettlett på en 34-tid nest sist, og da var ikke banen spesielt bra. Nå sist gav den seg, og den var ikke til sin fordel. Kommer her ut etter en pause, og er den i nærheten av innsatsen nest sist så skal mulighetene være meget gode. Settes først i et småskummelt løp uten de helt store «stjernene».

V65-4 : 9 Linni M. – Har vunnet 2 av de siste 3, og den har løftet seg på slutten. Avgjorde sikkert sist, og det var nok litt krefter igjen på tanken. Her møter den på en overkommelig gjeng, og leverer den på sitt beste så kjemper den garantert om seieren. Har dog aldri vært helt stabil, og nest sist var den for eksempel klart under pari. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å banke den.

V65-5 : 10 Genius Commander – Debuterer for Tor Olaf Halle denne fredagen, og vi gir den tipsnikken direkte. Dette er nemlig en hest med fin grunnkapasitet, og har den nye treneren greid å løfte den litt opp så skal ingen føle seg trygge her. Et bakspor gjør ikke noe, og han pleier å være vass når han får gå med i rygger. Plasseres først, men vi krydrer også bongen med aktuelle, og spennende motbud.

V65-6 : 11 Amon Tomaz – Er den helt soleklart beste hesten i finalen, og får den bare litt tempo på forestillingen så bør den blåse ned denne billige gjengen. Var veldig tung i debuten for Helgestad sist, men den fullførte uansett fint. Kommer nå ut etter en ny liten pause, og er den hakket opp fra sist er den med på foto. Må bare prøves nå, og den står klart først på vår rank!