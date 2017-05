Åpen lunsjomgang på Solvalla

Kenneth Haugstad er aktuell i dagens lunsj på Solvalla. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:

En strålende weekend venter, og her er det mye å glede seg til. Forus byr på en meget utfordrende V75-omgang lørdag, og søndag blir det en ekstra V75-omgang med blant annet Finlandia-Ajo på Vermo. Når det gjelder dagen i dag så starter vi som vanlig opp med V65 på Solvalla kl.12.45. Om kvelden er det Jarlsberg som står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Fredagen avrundes i Kalmar, og her er V64-omgangen i gang kl.19.25.

Lerum sørget for lunsjfest på Forus 2. mai!

Det ble servert knallsterke V5-tips i lunsjen på Forus denne tirsdagen, og det ble fullklaff for samtlige forslag. Nettavisens lille V5-bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 021,-. DD-forslaget på fem rekker gav en odds på 21,15.

Deilig V65-fullklaff på Momarken 2. mai!

Momarken er en bane som vi elsker, og en bane som vi ofte gjør det skarpt på. Undertegnedes mellomste V65-forslag på Kr.432 satt som spikret, og det betalte ut meget fine Kr.4 255,- PS. Vi gikk ikke i "Zelov-fellen"!

Det er ikke spesielt enkelt å være spiller på Solvalla fredag, og dette er en meny med bra potensial! Vi byr på en banker som jakter stolpe i programmet, og går alt riktig for seg skal 4 Thelma De Glatigne ha en meget solid sjanse. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 2 Fonda Boko – Er en vinn eller forsvinn hest. Har taklet trange spor i volten før, og vi håper/tror den gjør det igjen. Imponerte veldig i prøveløpet nest sist, og den fulgte opp med en sprettlett seier sist. Har utrolig mye inne i forhold til grunnlaget den har på konto, og vi kan ikke gjøre annet enn å plassere den først.

V65-2 : 8 Avatar Accelerator – VIDÅPENT! Her er det verken form eller klasse på de som er med, og dette lærlingsløpet garderer vi bredt. Hesten vi velger å varsle for er pågang, og den fullførte helt OK sist. Duger normalt godt i omgivelser som dette, og vi prøver oss med denne som en frekkis!

V65-3 : 3 Eerin AM – Urutinerte unge hopper = i slike løp kan det alltid smelle! Hesten vi bare må prøve oss med er under utvikling, og nå sist avsluttet den lynraskt nedover oppløpet. Hadde nok vunnet om den ikke brøt litt ned i banen. Leverte uansett et herlig formbeskjed, og den må med på alt nå!

V65-4 : 2 Fairplay Pellini – Jogget en sisterunde i 13-fart sist, og den vant veldig enkelt. Har mye inne, og feilfritt blir denne ikke enkel å skubbe seg på. Plasseres først fra et perfekt spor bak bilen, og mot en motstand som ikke er egnet til å skremme.

V65-5 : 4 Thelma De Glatigne – Jakter stolpe i programmet, og sjansene for at den greier det bør være store. Vant sikkert på en solid tid sist, og den har utviklet seg ordentlig fint på slutten. Er meget kjapp ut bak bilen, og her burde det bli tet. Har en topp mulighet om den leverer som den skal, og vi banker!

V65-6 : 5 Carlyn – Kjemper om seieren om den bare går feilfritt. Viste bra kapasitet ved flere anledninger i fjor, men har enda til gode å skikke seg i år. Formen skal dog ikke være så verst, og den er MYE bedre enn det grunnlaget den har på konto. SE OPP!