Årets beste V65-omgang i Harstad

Anette Frønes er meget aktuell i Harstad lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende helg venter, og dette er en helg vi gleder oss ordentlig til. Biri står for dagens desiderte høydepunkt, og det er altså her den gedigne V75-omgangen går av stabelen. Hele 13 millioner venter en alenevinner. Om kvelden kjøres NM for amatører i Harstad, og vi har årets beste V65-omgang foran oss der. I tillegg til dette så blir det også galopp fra danske Klampenborg. I morgen braker det løs på Charlottenlund. Her venter det en internasjonal V75-omgang med stor sport, og stort spill.

Harstad knaller til med NM for amatører denne kvelden, og akkurat disse omgangene elsker vi. Her blir flere mindre spilte hester kraftig kuskeplusset, og vi varsler for flere helfrekke objekter! Vi går dog hardt ut, og anbefaler et bankerspill på brennkvikke 4 Priority Photo (V65-1). Vil du ha et forsprang på den store sal så er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 4 Priority Photo – Er brennkvikk den første biten, og her er det bare for Anette Frønes å gjøre alt for å svare ut 7 Shocking Icon. Greier hun det, ja, da er dette løpet kjørt. Priority Photo vant enkelt sist, men var da billig ute. Det er med få unntak dårlig klasse på dette eliteløpet, og på ren kapasitet er vår soleklare favoritt DESIDERT best. Vi tror på en topp mulighet, og åpner med et bankerspill! PS. 7 Shocking Icon – Er hesten i mot, men hvordan står det til med formen? Stoppet fra tet sist, men det er i utgangspunktet ingen hest som skal gå i tet. Blir toer om den får ryggløpet sitt?

V65-2 : 6 Mon Amie Superb – Har virkelig funnet seg vel til rette i Nord-Norge, og den har altså kammet med seg fem strake seire. Sist så den dessuten bedre ut enn noen gang, og vi lot oss imponere da. Skulle den få gratis tet, ja, da er dette løpet kjørt. Dog kan den muligens få svar av 3 Oliver GT, og da er 9 Havanna Bar OS det spennende spillet. Denne er faktisk ikke så mye dårligere enn gigafavoritten, den er i en flott form, og den blir SOLID kuskeplusset med Thomas Mjøen. Kan få løpet nå, og vi må bare varsle!

V65-3 : 4 Skjetnejerva – Kunne blitt et sistevalg i dette løpet om ikke vi hadde servert spennende info på den. Er altså kommet til Harstad, og den har blitt matchet mot bedre hester enn dette tidligere. I sitt siste løp går den sterkt etter en tidlig galopp, og den var på vei til å gjøre et meget fint løp før den ble sjenert til en ny galopp tidlig på oppløpet. Uten den siste galoppen hadde den landet på en 27-tid… Har fart nok, og har den bare funnet seg vel til rette på det nye stedet, ja, da kan den overraske i meget overkommelige omgivelser.

V65-4 : 7 Moe Aria – Småskummelt løp, og selv om det kun er syv hester med så er det ikke helt lettløst. Hesten vi plasserer først har vi jaktet et utall med ganger, men den er ALT ANNET enn enkel å sveive inn. Holder sin flotte form, og den spurtet fint i kulissene sist. Drar stor fordel av et lite felt, og at den her kun skal møte hopper. Feilfritt er den garantert med på foto, og den fortjener et forsøk mot denne billige gjengen.

V65-5 : 7 Romleskaft – Er MILEVIS bedre enn raden, men blir neppe enormt hardt betrodd med denne raden. Den viste stor fart mellom galoppene sist, den feilet i tet ned mot den siste svingen nest sist, og den gikk bra etter galopp tredje sist. Tok fire strake seire fra september-november i fjor, og det er snakk om en bra hest i grunnlaget. Lars Fredrik Kolle opp er spennende, og vi roper et varsko! PS. 1 Gylden Kongen – Er også MYE bedre enn raden, men den er omtrent umulig å få inn på bestilling. Rutinerte Truls Desserud opp, NY REGI, billig motstand, og et spennende spor. Kan overraske etter pause om det skulle klaffe!

V65-6 : 1 Tarpan Ulvholm – Hadde et strålende fjorår når den gikk på sommerbane, og på de åtte løpene den gjorde fra mai-november ble det fire seire, og tre andre. Virker som den ikke går på vinterbane, og det er også grunnen til den dårlige raden. Nå er det ut på sommerbane for første gang i 2017, den blir KOLOSSALT kuskeplusset med Einar Nedrebø, og blir den bare ikke fast her, ja, da duger den i massevis. STORT OBS!