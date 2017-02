Bankerfri V65 i Ålborg

Stefan Melander's Nato Dream (her under et løp på Jarlsberg for noen år siden) debuterer i regi Flemming Jensen i V65-5 på Ålborg lørdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.



Det er naturligvis V75-omgangen på Biri som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet innen travsporten denne lørdagen. Men lørdag kveld er det atter duket for en flott V65/V4-omgang fra Danmark og denne lørdagen er det Ålborg som er vertskap.

Spændende aften i Aalborg

Når væddeløbene på Racing Arena Aalborg afvikles lørdag aften, bliver det med flere interessante heste fra Flemming Jensen, der dog selv er udelukket og derfor ikke selv kører staldens heste. I Danmark har vi de sidste dage gået fra streng frost til plusgrader, så banen i Aalborg må forventes at blive mudret, eller i hvert fald fedtet, da det lige netop med sådant et vejrskifte kan blive problemer.

Jeg har ikke valgt nogen banker i denne lørdagen, men i stedet kan man i flere af afdelingerne gå tyndt og låse på to heste, hvilket jeg har gjort i både V65-2, V65-4 og V65-5.

1 Toreadoren i V65-2 gør sin første start i Flemming Jensens træning. Hesten er lynhurtig fra start og kan vise sig at være tændt til efter skiftet af træner. Kunne ligne føring så længe det går, og på sprint kan det gå hele vejen!

V65-1:

Denne indledende afdeling kan virke åben, men førstevalget er 10 Armstrong som har gjort det godt siden skiftet til Niels H. Madsen. Senest rekordforbedrede den over sprinterdistancen og viste fortsat fin form. Jeg tror 2140 meter passer bedre end sprint for Armstrong og med sikre Jeppe Juel som kusk er det førstevalget. 6 Reliable Joe gør det godt hver eneste gang. Fortjener snart en sejr og har fin chance denne gang. Måtte fremad som første hest i andet spor senest, men holdt godt ved og re kordforbedrede.

8 Belmondo Simoni virker ikke som den nemmeste hest, men viste klar fremgang senest, hvor den vel var bedre end nogensinde. Ikke det bedst e startspor, men løser det sig er den ikke uden chance.

V65-2:

I sidste start var 7 Miss Alwina favorit, men galopperede fra start og var måske lige frisk nok i sæsondebut? Er en hård hoppe, der selv kan skabe løbene og sikke rt også kommer til det denne gang på sprint fra et yderligt startspor. 1 Toreadoren er meget interessant, da den starter for første gang for Flemming Jensen. Hesten er lynhurtig fra start og trives i føring, så jeg kan ikke tænke mig andet end den skal køres i spids. Hvis Team Jensen har fået lidt mere moral i hesten, kan det ende med spids og slut! Jeg prøver med en lås i V65 på Miss Alwina og Toreadoren!

V65-3/V4-1:

Kun 7 heste er med, men løbet er alligevel åbent. Da jeg tror mange vil køre offensivt fra start mod føringen, kan der komme tempo på, hvilket vil være en fordel for 7 Stickittothem . Hoppen er rigtig god og så ved sejren senest ud til at være tilbage på toppen igen. Der fik den et rygløb , men afslutterde stærkt i opløbet til let sejr. Det samme kan ske igen her, hvis det løser sig.

3 Freccia Rossa har fin form og gør det godt hver eneste gang. Sad sidst i feltet senest og ventede nok for længe med angrebet, så selvom den afsluttede forrygende kunne den ikke nå mere end andenpladsen. Den er hurtig fra start og går også fra spids, men jeg tror den er bedst i ryg. 4 Quintessense er en lækker stor hoppe med god kapacitet, og den er klar igen efter pause. Er bedre end resultaterne og er normalt altid en vinderchance.

V65-4/V4-2:

Det var imponerende at se 5 Sun Esterel vinde senest, hvor den bare blev kørt fremad indtil spidsen var nået. Forsvandt i imponerende stil bare væk fra konkurrenterne til slut og vandt overlegent på en toptid med kræfter sparet. Jeppe Rask er kusk denne gang og han har kørt Sun Esterel t re gange tidligere, hvor det er blevet til en sejr. 6 Indian Summer D var fin senest efter en lille pause, og er en god hest, der er utrolig hurtig fra start og derfor ofte sidder i spids. Går også fra ryg, men mon ikke den sendes afsted offensivt. Har normalt altid vinderchance og står på disse to i V65-spillet.

2 Wega Vang er også hurtig fra start. Det viste den sidst, hvor den tog føringen, men siden slap til Sun Esterel . Hang siden fint med på afstand. Køres nok igen i ryg?

V65-5/V4-3:

Det er et lille felt, men gode heste der mødes. 6 Stand And Deliver har vundet to sikre sejre, hvor hesten har haft spids. Puller så bare afsted i den position i lækker stil, og går fra alle positioner. Jeg tror den bliver bakket af denne gang og ikke køres efter spidsen, men det skal være en god chance. 5 Nato Dream er en spændende hest som Stefan "Tarzan" Melander har sendt i træning hos Flemming Jensen. Jeg har talt med Flemming Jensen, der fortæller Nato Dream er en klog hest som er faldet godt til med ridetræningen og planen er at den skal gå uden sko, hvis banen tillader det. Jeg tror Nato Dream tænder til igen hos Flemming Jensen, og anbefaler den med på alle kuponer og jeg spiller kun disse to i V65-spillet.

1 Tonicetobetrue havde kræfter sparet senest efter et løb indvendigt bag den førende Stand And Deliver. Er igen meldt op, men kan åbne fra start og køres sikkert med, og er en hest i fremgang. 4 O'grady er der gode meldinger om fra stalden og den kan være hurtig fra start, så den kan blive glemt lidt denne gang.

V65-6/V4-4:

Her er der mange hurtige heste fra start, så der kommer fart på fra start og måske resten af løbet. 6 Machiavelli vandt fra ryg i forrige start og sidste gang vandt den fra spids. Det er en god hest, der næppe er hurtig nok til at tage spidsen, men det er den heller ikke afhængig af. 2 Airborn M blev sendt til føring senest og selvom den pullede lidt afsted, vandt den sikkert. Fin hest med stor kapacitet og godt spor.

4 Livi Knowhow er lynhurtig fra start, og har haft spids mange gange, men også givet sig for let i opløbet. Virker i fremgang og bør med et løb fremme i feltet kunne overraske. 7 Anaconda har imponerende resultater, men virker mere stærk end speedig . Holder sin fart i sin egen lidt specielle stil, men hvor havner den fra dette spor og når den frem når det er sprint? 8 Tzar Epice virker meget forbedret i nyt regi og har gået to flotte løb. Skidt spor, men er flyvende i øjeblikket. 3 Tough Macoy fik føring senest og pres, men fik bare lov at passe sig sel v og vandt let. Vil sikkert forsøge igen at komme til føring.