Bankerfritt i Harstad

Dag Sveinung Dalen har fine sjanser i Harstad lørdag. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det ble servert enormt sterke tips til Kalmar denne fredagen, og vi håper at du var med på oppturen! I V65-spillet betalte vårt mellomste V65-forslag på Kr.480 ut meget fine Kr.4 981,-. I V4-spillet betalte vårt minste forslag på Kr.120 ut Kr.2 294,-. Flere av våre SUPEROBJEKTER slo til i denne omgangen, og dagens STORSKRELL fikk du nok ikke servert så mange andre steder enn hos oss. 9-valget Stepping Perfect stod nemlig først på vår rank, og følgende info ble servert:

V65-6 : 11 Stepping Perfect – Elendig kvalitet på finalen, og her kan det kanskje smelle til. Vi prøver oss også med en storskrell først på ranken, men den skal ikke undervurderes her. Er nemlig betydelig bedre enn raden, og den så SMELLFIN ut etter en liten pause sist. Gikk helpigg i mål uten å få sjansen, og den fikk to pluss i kanten av oss. Kan sitte der med den minste flyt nå, og vi må bare varsle. STORT OBS!

I følge nettsiden til Harstad kan vi forvente oss sommerbane denne lørdagen, og det kan fort bety at flere hester plutselig er MYE bedre enn hva de har vært på isen. Dermed trenger ikke dagens omgang å bli helt enkel, og vi jakter tusenlappene med følgende objekter:



V65-1 : 6 Netanica – Er den beste hesten i innledningsløpet, og når den trolig kun blir et andrevalg i spillet, ja, da må i hvertfall vi prøve oss. Har møtt BETYDELIG bedre hester enn dette, den har trent sterkt før dette løpet, og med Dalen opp er hesten i de beste hender. Har en stor sjanse, og vi tror hardt!

V65-2 : 9 Tennessee James – Vant fire løp i fjor som 3-åring, og det er en traver som besitter en OK kapasitet. Her er den VELDIG BILLIG ute, og den skal bli spennende å følge med en ny kusk. Louise Trudvang får sjansen, og det er i hvertfall ikke noe minus. Prøves som et frekt drag i et småskummelt løp!

V65-3 : 6 Miramart – Er billig ute nå, og går den opp mot sitt beste så skal det dreie seg om en meget bra sjanse. Nå sist var den toer bak gode Veels Balo, og den var positiv. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi iler til med tipsnikken.

V65-4 : 6 Shocking Icon – Holdt sikkert unna fra tet sist, og den var positiv etter et lengre avbrekk. Pleier dog å gjøre sine beste løp med rygg, og får den for mye trykk på seg er vi ikke sikker på at den greier å holde unna. Blir etter vår smak for hardt betrodd, og vi tar med både 7 Priority Photo samt 8 Buck Boko på alle bonger!

V65-5 : 6 Truman Zet – Kommer til Norge med superform i kroppen, og den spurtet storstilet i Finland sist. Viste da 14,9 den siste runden, og den kom voldsomt oppunder mål. Her kan den muligens komme seg tidlig foran, og da er definitivt dette hesten å slå. Er en banker for de småfrekke!

V65-6 : 8 Valle Trym – Er best i finalen, og den skal bli spennende å følge etter en liten pause. Er ikke helt stabil, og det føles derfor trygt med HC Holm som kusk. Motstanden er som den pleier å være, og feilfritt dukker den opp på foto. SPILLES!