Bankerfritt på Øvrevoll

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende torsdag er over oss, og her er det mye å gripe tak i. Lindesberg er først ut med V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det lunsj på Momarken med start kl.13.40. Om kvelden byr Bergen Travpark på en herlig JACKPOT i V65-spillet, og det ligger altså over Kr.600 000 ekstra i sekserpotten. Moroa i Bergen starter kl.18.50. Det blir som vanlig galopp om torsdagen, og det er Øvrevoll som står for løpene. Her blir det en internasjonal V65-omgang med start kl.19.25.



Systemfullklaff på Bro Park 2. august!

Det ble ikke helt lettløst på Bro Park denne onsdagen, men V4-systemet (fire andeler a Kr.750) satt som støpt. Her kunne man hente ut deilige Kr.15 303,-.



Birger, og Morten byr på følgende til hjemmebanen torsdag:

Det er ikke så lett å finne banker i V65-spillet på Øvrevoll torsdag. Derimot er det flere løp hvor det virker mulig å gå tynt. 1-3-6 i V65-2, 2-3-9 i V65-3 og 8-7-2 i V65-6 kan fort holde. De tre andre avdelingene er mer åpne, selv om det bør være mulig å ta bort noen. Det mest åpne løpet møter vi i våre øyne i V65-1, hvor vi tror det er lurt å dekke svært bredt.

V65-3 er Derby Trial, og for flere av hestene den siste testen før Derby 27. august. Hoppa High as a Kite blir favoritt, og det er ikke helt umulig at hun er med i diskusjonen til Derby. Årets Derbyfelt virker ikke å være av de aller skarpeste, så kanskje får vi den første hoppevinneren i et Derby siden stjerna Theatrical Award i 2008.

I V4 får vi råd til å gå litt bredere, og jakter fine penger i det populære spillet.

