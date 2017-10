Berås har luringen på Sørlandet

Arild Berås er aktuell på hjemmebanen søndag. Foto: hesteguiden.com

En herlig trav- og galoppsøndag står for tur. Øvrevoll innleder søndagen med både internasjonal V4 og v5 på menyen, og Norsk Oaks er det største sportslige som skjer med hele 125 000 kr til vinneren. Senere søndag er det så klart for en V75Søndag med Solvalla som arrangør og søndag kveld er det så duket for internasjonal V65 på Sørlandet.

Sørlandet serverer en STRÅLENDE INTERNASJONAL V65-OMGANG, og det er en omgang vi liker skarpt. Vi prøver å smyge oss gjennom uten noen bankere på de litt større bongene, og jakter flotte kroner med et par virkelig frekke ideer. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 7 Outstanding O. – Hadde vi banket over 2100ma, men vi går ikke ALL IN på den over en kjapp sprint fra et dårlig spor. Slet med halsen sist, men var meget god til seier nest sist. Blir det bare ikke helt feil på veien så skal mulighetene være gode mot en overkommelig gjeng. Motivert favoritt, men ingen banker.

V65-2 : 2 Sky Grande G.G. – Har en veldig fin oppgave foran seg her, og det er snakk om en NY motivert favoritt. Nå sist ble det helt feil for den, men nest sist avsluttet den bra, og på klokken stod det 09,3 s 300m… Møter på en SÆRDELES overkommelig gjeng, den har trukket det beste sporet, og vi må bare tro hardt!

V65-3 : 5 Sjefslotte – Debuterte for Berås sist, og den kom ut etter et lengre avbrekk. Ble passivt kjørt i køen, men varslet full form ved å avslutte vasst nedover oppløpet. Vi likte den svært godt, og den må bare prøves som for lite spilt i et dårlig løp. Dette er dagens beste objekt!

V65-4 : 5 Dontgiveme Chocolate – Har enda ikke fått vinne, men det er ikke snakk om noen antivinner, og den skal spilles nå. Var morsk i nederlaget sist, og vi hadde faktisk 10,1 s 300m på klokken. Her møter den en veldig overkommelig gjeng, og feelingen er at vi snakker om en vinner. SPILLES!

V65-5 : 7 Arnspik – Har det ikke klaffet for på slutten, og raden er råtten. Har dog vist form mellom galoppene, og det er snakk om en traver som er MILEVIS bedre enn raden. Her møter den en overkommelig gjeng, vi liker å spille Mikkelsen på mulige skrellobjekter, og Arnspik skal opplagt passes i dønn riktige omgivelser. VÅR IDE!

V65-6 : 8 Fabian B.R. – Er i en helt egen klasse i finalen om den leverer i nærheten av sitt beste. Har riktignok skuffet på slutten, og formen er usikker. Her er det dog såpass billig i mot at sjansene er knallgode uansett posisjon. Er en banker for de som ønsker å gå tynt.