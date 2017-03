Blekkan med nye store favoritter

L.J.'s Andy Hall og Jomar Blekkan blir klare favoritter i V65-3 på Leangen i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny flott travuke står foran oss og det er nok av høydepunkter også denne uken. Ukens V75-omgang her hjemme finner sted på Sørlandet førstkommende lørdag og søndag er det ekstra ordinær V75-omgang i Halmstad. Lørdag byr også på dobbel jackpotomgang i V65-spillet i Boden med 665 086 SEK ekstra i sekserpotten.



Men også mandagen byr på jackpot. Fredagens V64-omgang i Gävle ble uløselig og det betyr at det venter 1 565 903 SEK ekstra i sekserpotten i V64-omgangen på Färjestad i kveld. På Leangen er det hele 10 løp, det er ekstra V4-spill og en meget spennende V65-omgang i vente.

Flott suksess sist mandag

Forrige mandag ble det flott suksess for både mine V65-tips og V5-tips. I V65-spillet ble det klaff for kupongforslaget på kr 180, det forslaget betalte tilbake drøye 1 300 kroner. Enda bedre gikk det i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 168 satt som støpt og betalte tilbake pene 2 585 kr.

Blekkan igjen

Jeg sitter med følelsen av at jeg har bankerspilt Jomar Blekkan i hver eneste V65-omgang på Leangen i år, og selv om det neppe er helt riktig, har det vært mange ganger. 16 seire har Blekkan hittil i år på Leangen og vant han med begge mine V65-bankere, Call Me Superb og Helle Spik.

Enorm sist

I kveld kan Blekkan vinne samtlige fem V65-løp han deltar i, og den aller beste vinnersjansen, den kommer i V65-3. Kapable 8 L.J.'s Andy Hall var rett og slett kanongod i V75-seiersløpet på Biri i den siste starten. Tross tung forsering mot dødens på spillefavoritten Support Kindness, og deretter mørning av denne, var han likevel sterk nok til å holde unna for smygkjørte Frascati B.R. Har et like dårlig startspor i kveld, men motstandsmessig er det to klasser ned. Uten galopp tror jeg han vinner V65-3 i kveld og 8 L.J's Andy Hall blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Kommer ikke til dekket bord

Magne Olsen har en rekke fine stallhester, men fireårige 5 Derby D'Estino er uten tvil den største stjernen. I kveld blir hesten stor favoritt i V65-1/V4-3, men all den tid det er snakk om sprint og flere bra motstandere, synes jeg ikke hesten forsvarer et bankerspill. 2 Fernando var lysende i seiersløpet sist sammen med Thomas Mjøen og hadde pauset i nesten seks måneder før det løpet.

Tilbake på hjemmebanen

V65-2/V4-4 er blitt et meget fint spilleløp tross at det kun er ni hester til start bak startbilen. 5 Alsaker Elfax stod med tre strake Leangen-seire før han fristet lykken i et V76-løp på Bjerke for snaue to uker siden. Sammen med gjestekusk Hans Christian Holm ble det tidlig tet og vanvittig tempo. Det kunne ikke holde til mål. Dersom hesten ikke har tatt skade av det løpet, skal han ha en bra vinnersjanse i V65-1, men både 4 Remix og 6 Helle Spik er naturligvis tøffe motstandere.

Flott monteløp

V65-4/V5-1 er et monteløp og et flott sådan. Jeg har lansert 5 Todays Shotgun to ganger på rad, og truffet blink begge gangene. Den hesten kan naturligvis vinne igjen, men dersom 6 Blits Buitenzorg er tilbake på sitt beste, tror jeg konkurrentene må kjempe om andreplassen. Daniel Wikbergs seiersmaskin har vært veldig opp og ned i det siste, men Wikberg er optimist og tror på seier i kveld.

Frekk DD-banker

Elitehesten 11 Fjord Jerven avlegger sin årsdebut i V65-5/V5-2/DD-1, men skal hente 40 meter på noen svært gode strekhester. Hesten har vært skadet og ikke startet siden juli i fjor. Trener og eier Ola Martin Aasen er forsiktig optimist foran kveldens løp. Blir stor favoritt i V65-5/DD-1, men jeg lanserer formsterke 3 Prins Tom som min favoritt. Seiersmaskinen til Tone Elisabeth Krokdal er nok aller best på sprint, men han tok to av sine fire seire over full vei i fjor. Med tanke på at Fjord Jerven tross alt har vært skadet og har vært så lenge borte, må det være verd et forsøk å spille 3 Prins Tom banker i DD-spillet i kveld.



Herlig objekt i V65-6

Det er veldig fint spilleløp som venter i V65-finalen der 4 C.C. Endurance og 10 N.Y. Doubleoseven kommer til å pådra seg mye spill. Årsdebuterende 5 Creek's Liberty blir svært lite spilt i dette løpet. Det er en sparsomt startet hest, men maksnivået på denne er bra. Hesten var bra i en lokalkjøring nylig og han er ikke helt ueffen i V65-6/V5-3/DD-2.