Blekkan med sterke kort

Master Kemp og Jomar Blekkan blir store favoritter i V65-4 på Leangen i kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

Velkommen til en ny travuke, som også inkluderer årspremieren for galopp kommende søndag, når Bro Park åpner portene for sesongen. Men den aller viktigste nyheten denne uken, er kommende søndags premiere på det som skal hete V75 Søndag, som skal erstatte V64 på søndagene i Sverige. Her hjemme er det Drammen som er vertskap for lørdagens V75. Mandagen byr på V4-trav fra Åby, den byr på gedigen V64-jackpotomgang fra Färjestad med hele 1 753 807 SEK ekstra i sekserpotten og her hjemme er det som vanlig Leangen som er vertskap for V65-løpene.

Bankerfritt på Leangen

Jeg har analysert, studert og pratet med de flesta aktuelle aktørene til mandagens V65-omgang på Leangen, men ikke lyktes med å finne en gangbar banker til V65-løpene på Leangen i kveld. Det betyr at jeg tyr til en bankerfri løsning, noe jeg egentlig er sterk motstander av, men noen få ganger må jeg kapitulere. Jeg tyr til en dobbeltbanker i V65-4.

Kan få lure unna

1 Master Kemp og Jomar Blekkan blir den klare spillefavoritten i V65-4, og det er lite å si på at Blekkan-traveren blir favoritt. Hesten holdt bra fra tet i et tøft V75-løp på Biri i den siste starten, og fra strek kan Blekkan trolig få styre tempoet etter behag i kveld. Men Master Kemp er ikke alltid den tøffeste i dueller og har tøffingen 8 Valley Ivan los på Master Kemp mot oppløpet, ser jeg slett ikke bort fra at John Einar Theodorsens herlige kriger, tar ned Blekkan-traveren. Jeg velger å låse V65-4/V5-1 på disse to, vel vitende om at 2 Black Butan enkelt plukket ned Master Kemp fra lederryggen på Leangen 20. november i fjor.

En banditt

Bordet var dekket for mine V65-tips på Leangen sist mandag. Med herlige tipsenere på 9 Marco D'Estino i V65-1 ( førstevalg), 7 Bokli Teddy i V65-3 (andrevalg) og 3 Todays Shotgun i V65-5 (tredjevalg), skulle "bare" 3 Helle Spik innfri i V65-6. Men Helle Spik er og blir en banditt og etter å ha gått feilfritt i to omstarter, ble det heidundrende galopp i den gyldige. Helle Spik gjentok senere i løpet og har nå rotet seg bort på galopp i tre av de fem siste startene. Han blir stor favoritt i kveld også i V65-1, men i kveld garderer jeg hesten, som trolig er helt overlegen i feilfri utgave.

Formsterke 8 Alm Faks Hannibal, tøffingen 6 Kjærs Emil og luringen 7 Krokstad Juvita får alle plass på mine V65-forslag i V65-1.

Brækken med nytt talent

Dyktige Noralf P. Brækken sender ut en spennende treårshoppe i V65-2 og 1 Juliana Rags har da også litt å slekte på. Jeg var i kontakt med Brækken mandag morgen og han er spent foran debuten. Bilstart er ukjent for henne, men det er ei hoppe Brækken har tro på. Hun skal stå som klar favoritt og de som har is i magen, kan nok teste et bankerspill på 1 Juliana Rags i V65-2, men jeg velger å ta med kapable 7 Balder Halbak og flinke 5 Simplistic (fikk sin fortjente seier sist) på gardering.

Svak klasse - men går tynt likevel

Det er meget laber sportslig klasse på V65-3, men jeg velger likevel å gå tynt på de minste V65-forslagene. Fra Sverige kommer 10 Teyla med dokumentert form og fersk seier i bagasjen fra Gävle. Skal hente 20 meter i kveld på ymse strekhester. Fra strek skal 7 Shining Moment ha en flott sjanse. Hoppa har vært ute i tøffe lag på slutten og fra springspor, kan det bli spets i kveld. Klar vinnerkandidat.

Olsen's Power er best?

Svak klasse er det også på V65-5/V5-2/DD-1, men skikker 6 Only Power seg, er det bra vinnersjanse. Magne Olsens fine vallak, har galoppert en del på slutten, men i kveld varsler Magne at det er tilbake til gammel balanse og på kapasitet, er nok dette beste hesten. PS. Jeg var ellers i konktakt med Thomas Mjøen i morgentimene i dag og han kusker jo flere interessante hester i kveld, deriblant favoritten 3 Brightasabutton her. Den dama har normalt ikke fordel av full vei, men hun er kvikk i vei, og Mjøen er litt usikker på om han skulle kjøre i tet i kveld eller ikke. Trolig blir det å sitte foran.

Edvard har DD-bankeren

V65-6/V5-3/DD-2 er blitt et meget fint spilleløp med 15 kaldblodshopper til start. Min favoritt heter 1 Il Oda. Det er ei hoppe i flott form og fra førstespor på strek i kveld, er det bra tetsjanse. Hun er nok litt avhengig av fast og fin bane, og fra Trondheim meldes det at det er bra sjanser for at banen blir slik i kveld. Il Oda blir neppe favoritt i dette løpet, og jeg klemmer til med et frekt bankerspill i DD-veddemålet på 1 Il Oda.

