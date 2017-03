Blekkan med store favoritter

Looking Superb og Jomar Blekkan blir blytunge favoritter i V65-6 på Leangen mandag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En ny flott traveuke er i emning og ukens sportslige og spillemessige høydepunkt finner sted på Bergen travpark lørdag når V75-sirkuset stanser mellom de sju fjell. Mandagen byr på V4-trav fra Eskilstuna, den byr på V64-trav fra Färjestad og den byr ikke minst på V65-trav på Leangen.

Blekkan høyaktuell igjen

Jomar Blekkan kusker kun i tre av de seks V65-løpene i kveld, men han blir til gjengjeld tungt betrodd med 1 Looking Superb i V65-6 og klar favoritt med 11 N.Y. Doubleoseven i V65-2. Førstnevnte blir omgangens klart største favoritt og det er også en hest jeg har bankerspilte flere ganger det siste halvåret. Men i kveld garderer jeg Looking Superb og finner min V65-banker allerede i V65-1.

Tar sin seier nummer 20

Det handler om seiersmaskinen 8 Prins Tom som i løpet av karrierens 61 starter har vunnet 19 ganger. Seier i kveld vil altså være et lite jubileum for vallaken og rapportene forteller om et strålende hurtigjobb på Leangen for 14 dager siden. Prins Tom står riktignok på 40 meter tillegg i kveld, men han har løst tilsvarende oppgaver med bravur tidligere. Edvard Kristiansen kan denne hesten ut og inn og 8 Prins Tom blir min V65-banker på Leangen i kveld i V65-1.

De siste skal bli de første

V65-2 er et såkalt sportrapp der hestene med mest startpoeng har fått de dårligste sporene. Det gjøres for at løpene skal bli mer jevne, men det er ingen tvil om at trioen 11 N.Y. Doubleoseven, 12 Brasil og 10 Fernando skiller seg klart ut på forhånd. Kanskje kan kapable 8 C.C. Endurance melde seg på i seierskampen dersom det løser seg litt fra et sjanseartet spor, og denne blir med på de større V65-forslagene.

Frisk DD-banker

Jeg varslet i innledningen at jeg garderer 1 Looking Superb i V65-6, og dette er samtidig DD-2. Jeg har ved flere anledninger den siste tiden fortalt om min "begeistring" for 6 Marco D'Estino som er det klare motbudet til Looking Superb i V65-6/DD-2/V5-3. Blekkan-traveren skal gå med sko i kveld, distansen er 2640 meter og det er ihvertfall en distanse som 6 Marco D'Estino trives bra med. Derfor klinker jeg til med DD-banker på 6 Marco D'Estino, da det strålende verdi på hesten i kveld.



Overspilt storfavoritt

3 Viggoda blir ekstremt stor favoritt i V65-3 ettersom hun står med to strake seire. Men i kveld er det helt annet løp og motstandsmessig klart skjerpet motstand. I seiersløpet sist dro Viggoda unna i 31-fart første tusen, men de siste 500 metrene gikk kun i 36-fart. En hest som 5 Mai Viktor står 40 meter bedre til i kveld kontra det løpet og får i tillegg Thomas Mjøen opp som kusk. Den flinke fireårshoppa 9 Tekno Blondie var helt nede på 31-tallet i seiersløpet nest sist og er mer enn god nok dersom travet stemmer bedre enn sist. 4 Agaton Faks blir nesten ikke rørt i totoen, men er i knallform og er flink til å holde farten.

Vrient monteløp

Det er slett ikke lett å være spiller i V65-4/V5-1 som er et monteløp uten de store stjernene. Min favoritt heter 11 French Pride og Trude Kleveland. Den hesten har et fint løp på papiret i kveld og tapte kun for meget gode Supreme Sugar sist han startet i monte, men var foran en så bra hest som L'Orage. Klaffet det noenlunde fra lengste tillegg, skal det være bra seierssjanse for 11 French Pride i V65-4/V5-1.

Vidåpent ungdoms- og dameløp

Spillerne blir satt på ytterligere utfordringer i V65-5/V5-2/DD-1. Det er et løp utskrevet for ungdom/damer, og det kaldblodshester og 15 hester på startstreken. Det er ingen tvil om at 7 Bokli Teddy er den beste hesten, men i kveld skal hesten kuskes av meget urutinerte Aurora Stormyr. Hun er enda ikke fylt 19 år og har kun kjørt tre totoløp i sitt liv. Bokli Teddy er ikke den enkleste å kjøre og V65-5/V5-2/DD-1 krever garderinger.