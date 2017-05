Blekkan ser seg ikke tilbake

Høykapable Komnes Omer blir kjempefavoritt sammen med Jomar Blekkan i V65-3 på Leangen i kveld. Foto: HM.Auran/hesteguiden.com

En strålende uke venter, og her er det flere høydepunkter å glede seg til. Det er selvfølgelig V75-omgangen på Biri lørdag som nyter størst oppmerksomhet, men vi gleder oss også stort til den internasjonale V75-omgangen på Charlottenlund søndag. Når det gjelder dagen i dag så er vi i gang allerede kl.11.10, og det er V5 på Bjerke som er først ut. Deretter venter det en V4-lunsj på Solänget kl.12.20. Leangen byr på en herlig jackpotomgang i V65-spillet kl.18.50, og det ligger knappe 400 000 ekstra i sekserpotten. Halmstad er sist ut, og også her er det jackpot! En deilig V64-jackpot venter, og det ligger hele 921 632 ekstra i potten. V64-omgangen starter som vanlig kl.19.25.

Det er altså jackpot og flotte 394 727 kr ekstra i sekserpotten i V65-spillet på Leangen i kveld og som vanlig er Jomar Blekkan høyaktuell på hjemmebanen. Blekkan har kjørt 97 løp på Leangen hittil i år og vunnet 29. I kveld er han favorittspilt med 12 Chef Superb i V65-2, med 3 Komnes Omer i V65-3 og hardt betrodd med både 1 Tania N.L. i V65-1 og 12 Eurocandidcamera i V65-5.

Ser seg ikke tilbake

Jeg var i kontakt med alltid like imøtekommende Jomar Blekkan mandag morgen og han hadde aller størst tro på 3 Komnes Omer i V65-3 og det blir også mitt bankervalg i kveld. Fireårige Komnes Omer bankerspilte jeg også i den siste starten, og selv om han slo på noen smågalopper i sisterunden, så kom han alene til mål. Noe galopprisiko er det nok på denne krabaten, men skikker han seg sånn noenlunde, så taper han ikke dette løpet. Jeg bankerspiller 3 Komnes Omer i V65-3.

Chefen kan få kamp

Det er heller ingen tvil om at 12 Chef Superb har en flott vinnersjanse sammen med Blekkan i V65-2. Men tolvtespor er nå engang tolvtespor og all den tid Magne Olsen-trente 3 Baloo N. som har var bunnsolid i seiersløpet sist, dobler jeg opp V65-bongene med denne. Baloo N. står dessuten mye mer fordelaktig til spormessig, så får vi se om hesten er god nok til å gi Blekkan-traveren fight.

Mektig sist - men får kamp i kveld

Det var åpenbart at Jomar Blekkan var meget fornøyd med seiersløpet til nyervervelsen 12 Eurocandidcamera på Leangen 24. april. Gjentar hesten den prestasjonen er det ingen tvil om at han kan vinne igjen. Men i kveld støter hesten på gode 1 Little Red Corvette som altså har trukket et mye bedre startspor. Jeg spiller begge to på V65-forslagene, men i DD-spillet bankerspiller jeg 1 Little Red Corvette og Bjørn Garberg som har en bra sjanse til å lede V65-5/DD-1/V5-2 hele veien.

Fryktelig innledning

V65-1 er et såkalt form der hester med grunnlag på drøye 200 000 kr møter hester med betydelig høyere grunnlag fra likestart. At 7 Aron Marsh er spillefavoritt er nok riktig, men vallaken står sjanseartet til spormessig og jeg tar derfor med åtte hester på de større V65-forslagene, i et løp som er utrolig vanskelig å analysere.

Helt uspilt - men klar vinnersjanse

Meget egenrådige 11 Tito blir ganske klar spillefavoritt i V65-4/V5-1, men dette er ikke en favoritt til å stole på. Den ni år gamle vallaken har vunnet fire av sju løp i karrieren, men ga helt opp i sin siste start. Kan naturligvis være tilbake som en vinner i kveld. 9 Pave Nora er neppe mye dårligere, men hun har lett for å galoppere. Pave Nora har slått lignende motstand tidligere og feilfritt kan hun helt klart vinne dette. Er veldig spilt mandag formiddag og blir nok spilt opp utover ettermiddagen.

Profilløs V65-finale

Det er langt mellom de store profilene i V65-6 som teller 15 hester på startstreken. Nytente 2 N.Y. Grande Terre blir stor favoritt, men dette er ikke en hest som rader opp. Jeg værer smell og tar med hhv sju og ti hester på de to største V65-forslagene.