Borg i hetluften på Jarlsberg

Delicious Dream og Thor Borg blir V65-omgangens største favoritt på Jarlsberg fredag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Solvalla: Kihlström fikser lunsjfest på Solvalla

V64 Kalmar: Kanoner i V64-duell

Oddstips 1: Hertha Berlin er som natt og dag

Oddstips 2: Espanyol gir ikke opp Europa

Oddstips 3: Nordsjælland fortsetter seiersmarsjen

Tabelltips Eliteserien: Slik tror vi det ender

Tabelltips Molde: Solskjær var tvunget til å renske opp

VikingLotto: Alenevinner ble mangemillionær

En strålende travhelg står for tur med lørdagens V75-omgang på Bjerke som det store høydepunktet. Men det er også V75-søndag fra Färjestad og ellers mye knask gjennom helgen. Fredagen innledes som vanlig med V65-lunsj fra Solvalla, mens Jarlsberg tar seg av V65-løpene her hjemme i kveld. I Sverige er det Kalmar som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Borg er nøkkelkusk

Thor Borg er still going strong i en alder av 65 år og har fine vinnersjanser i kveld. 5 Delicious Dream i V65-2 blir kveldens i særklasse største V65-favoritt, mens også 15 The Voice i V65-4 får spillernes klare tillit. Jeg har også god tro på begge to, og setter min lit til førstnevnte i V65-spillet.

Perfekte forutsetninger

Fireårshoppa 5 Delicious Dream er under rivende utvikling og har gjort det meste rett i årets tre første starter. Vant enkelt i årsdebuten på Bjerke 15. februar, fulgte opp med en sterk seier fra dødens i et V76-løp på Bjerke 1. mars og i sin siste start holdt hoppa sterkt til andreplass bak Angelina Hall etter å ha vandret i dødens store deler av løpet. Motstandsmessig er billig imot i kveld i V65-2, startsporet er ypperlig og vinnersjansen må være meget stor. Jeg bankerspiller 5 Delicious Dream i V65-2.

Klart beste hesten

Det er ingen tvil om at Thor Borg sitter bak den beste hesten i V65-4/V5-1 i form av 15 The Voice. Hesten innfridde helenkelt som Nettavisens V65-banker på Klosterskogen i den siste starten og vant også meget lett fra tet tredje sist. I kveld er det andre forutsetninger med 20 meter tillegg og The Voice har ikke bydd seg like bra til hver gang. Men motstandsmessig er det et meget billig løp og 2600 meter er neppe noe minus. Normalt skal han runde denne gjengen og 15 The Voice blir min V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I V65-spillet tar jeg dog med noen garderinger og merker meg blant annet Geir Vegard Gundersen får sjansen bak 5 Looking Flower Shine, mens 7 Red Bolt tross variable innsatser på slutten, uten tvil er en av de hestene som har vist veldig fin kapasitet ved flere anledninger. Bak disse igjen er meget uoversiktlig.

Tet og slutt?

Du skal ha godt hjerte for å sette din lit til 4 Brenne Major som har en meget flott oppgave på papiret i V65-1. Helgestad-traveren er en "banditt" i den forstand at han ikke hver gang byr seg til. Sprint og fjerdespor bak bilen, er uansett helt perfekte forutsetninger og 4 Brenne Major er åpenbart en bankerkandidat i V65-1.

Formsterk hoppe tar årets første?

V65-3 er et meget uoversiktlig kaldblodsløp i lavt grunnlag og når Connie Engebråthen ser ut til å bli stor favoritt må 5 Leikur, er det en indikasjon på at dette løpet holder svak klasse. Min klare favoritt blir uansett 11 Fløya og Geir Vegard Gundersen. Hoppa årsdebuterte med en flott andreplass bak formsterke Mailund Jerva på Biri sist fredag og møter billigere motstand i kveld. Holder Fløya seg unna galoppen, skal det være bra vinnersjanse i V65-3.

Springspor og ny regi

V65-5/V5-2/DD-1 er blitt et meget fint spilleløp, der "Donatomite-dødaren" 11 Photo Va Bene kommer til å bli ganske klar favoritt. Ingen tvil om at denne tøffingen til Marius Høitomt kan vinne igjen, men jeg må løfte fram 7 Super Bull i dette løpet. Seksåringen gjør sin første start i regi Lars Magne Søvik i kveld og har vist flott form i vinter. Det er ikke så ofte disse hestene går voltestart, men springspor og Vidar Hop i sulkyen er normalt en meget god kombinasjon i travløp. Mitt frekke objekt i et flott spilleløp i V65-5/V5-2/DD-1.

Er tøffingen klar på direkten?

8 Roli Eld blir min klare favoritt i V65-6/DD-2/V5-3. Tøffingen til Arthur Bø hadde en fantastisk fjorårssesong og til tross for at hesten kun startet åtte ganger ble det 346 000 kroner innkjørt og seks seire. Årsdebuterer fra åttendespor bak bilen, men denne hesten hemmes neppe allverden av det. I DD-spillet setter jeg bankertipset på 8 Roli Eld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen