Buer viser frem en kanon

En gnistrende torsdag venter, og her er det nok å gripe tak i. Örebro er først ut med en herlig V4-omgang kl.12.20 Deretter blir det V5 på en av våre store favorittbaner Momarken. Løpene der er i gang kl.13.40. Om kvelden er det igjen duket for en strålende V65-omgang på Bergen Travpark, og løpene i Bergen starter som vanlig kl.18.50. Dagen avrundes i Gävle, og her venter det altså JACKPOT i dagens V64-spill. Hele 1 189 682 ligger ekstra i dagens sekserpott.

Dagens hovedbanker:

V65-1 : 2 Tip Esterel – Utviklet seg sensasjonelt bra i fjor, og den leverte flere helt enorme løp. Nå har 7-åringen fått tre blåsere i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den blir stadig bedre. Vant sprettlett fra tet på Forus sist, og den var helt ubrukt over mål. Sporet har den hatt null problemer med tidligere, og her setter nok Pål Buer fart direkte. Får normalt gratis tet, og da er dette løpet over. ALL IN!

V65-2 : 3 Call The Judge – Har en meget spennende oppgave foran seg nå, og den møter også hester som den burde duge godt mot. Spurtet sterkt nest sist, mens den ikke var mer enn helt OK sist. Nå er den kuskeplusset med Erlend Rennesvik, sporet passer perfekt, og på sitt beste går ingen i dette feltet klar. MÅ MED PÅ ALT! 11 Unik Gardenia – Har vært tung etter avbrekket, og de tre løpene som den har fått i kroppen har nok gjort meget godt. Skal normalt bare bli bedre og bedre fremover, og det skal bli spennende å se hva Pål Buer greier å få ut av den. PASSES MED FLYT!

Dagens banker for de frekke:

V65-3 : 7 Eck Black Attack – Er en banker for de som vil spille frekt denne torsdagen! Her er det nemlig storform pågang, og den kan ikke få en bedre oppgave enn dette. Den var god etter galopp nest sist, og den var ikke helt tom over mål da. Nå sist ble den grovt hindret, men den så fin ut i kulissene med krefter igjen. Er lynrask fra start, ingen i dette feltet kan lage tempo, og sjansene for at en formtoppet Lars Tore Hauge får gjøre som han vil i tet må være store. VI TROR HARDT!

V65-4 : 2 Torijerka – Dro ikke skinnet av pølsen i fjor, men den avslørte fin kapasitet i 2015, og den hevdet seg mot MYE bedre hester enn dette da. Kom sist ut etter en lengre pause, og den må få godkjent. Fikk maks, men den fullførte klart bra, og var positiv. Her vil den normalt få gratis tet, og er viljen på topp blir den ikke enkel å fange. Vi vil dog se den i noen løp til før vi anbefaler den som et bankerspill, og dette løpet garderes bredt.

V65-5 : 2 Paddington Face – Har radet opp i ny regi, og den ser fakta bare finere og finere ut. Nå sist var den også bedre enn noen gang, og det ble en enkel seier selv om den måtte brukes underveis. Har fått MYE respekt etter de siste løpene, og det vil overraske oss mye om ikke det blir tidlig tet her. Har en topp mulighet om den forholder seg noenlunde rolig underveis, og favoritten er veldig motivert.

V65-6 : 9 Hopeful Tooma – Gjør ikke sine beste løp for Ove Wassberg lengre, men den har sett kolossalt bra ut i hendene til Joakim Rasmussen. Avgjorde på et sterkt sett tredje sist, mens den ble sittende bom fast med ALT igjen sist. Nå får den Svein Ove Wassberg opp bak seg, det er snakk om en hest som er herdet mot tøff motstand, og den pleier å avslutte tungt når den er i form. OBS! PS. 12 Very Esterel – Har skuffet i de to løpene den har gjort i år (Best skoløs, og har gått med sko da), men den imponerte oss ved flere anledninger i fjor. Er best på kapasitet, og det skal bli spennende å følge den i regi Ove Wassberg. Skal selvfølgelig med på ALT!