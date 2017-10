Christina til Leangen for å ta overta ledelsen

Gary Volcano og rytter Christina A. Hande er favoritten i V65-1 på Leangen lørdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Lørdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V75-omgangen på Bergen travpark som også inneholder Gulljackpot. Det er strålende omgang som venter på Bergen travpark. Lørdag kveld er det så duket for V65 fra Leangen og også der er det spillmessig meget interessant. I en vrien omgang går jeg på bankeren direkte i V65-1.

Mer suksess for Hande/Forkerud

Duoen Christina A. Hande og Tom Forkerud har hatt sving på sakene de siste dagene. Under V65-løpene på Klosterskogen seiret Tom Forkerud-trente Omaha Hero Decoy i V65-2 sammen med Christina A. Hande i et travløp. Fredag innfridde Tom Forkerud-trente Bob La Chance som omgangens største V65-favoritt sammen med Christina A. Hande som rytter.

I kveld tar de turen til Leangen kun med en hest. Det er 8 Gary Volcano i V65-1. Det løpet er et monteløp og dersom Christina A. Hande vinner dette løpet overtar hun samtidig ledelsen i landschampionatet for monteryttere. Nevnte Gary Volcano avla sin montedebut på Biri for tre uker siden og spurtet da strålende til andre bak Da Vinci B.R. Galopperte seg så bort på Eskilstuna sist. Har en passende oppgave i V65-1 og møter mange formløse hester. Jeg tror på seier og lanserer 8 Gary Volcano i V65-1 som min banker på Leangen i kveld.

Spennende nykommer for Magne Olsen

Magne Olsen tar ut en spennende nykommer i V65-6/V5-3/DD-2. Fireårige 7 Boston Vincent er handlet inn fra Danmark og avlegger sin norgesdebut i kveld. Løpet er kun åpent for kvinnelige kusker og Magnes datter Janne E. Olsen er kusk. Motstandsmessig er det mer enn overkommelig og 7 Boston Vincent blir min banker både i V5 og DD, men jeg tar med noen garderinger i V65-spillet.

Skrellbud i V65-2

I V65-2 blir lunefulle 6 Tito blant kveldens største V65-favoritter. Fikk det tungt mot mål sist, men da var distansen 2100 meter.I kveld er det tilbake på yndlingsdistansen sprint, men Tito støter på bra motstand i kveld. En hest som 2 Spang Trym står knallfint inne på pengene i dette løpet og har vunnet to av åtte løp i år. Spang Trym er ett av flere spennende motbud til den store favoritten i V65-2.

Obshest fra Kim

V65-3/V5-1 er et mildt sagt uoversiktlig løp der favorittduoen 15 Nypansvarten og 9 Komnes Nor begge står på 20 meter tillegg. Fra strek må 1 Liljom være spennende i dette løpet. Den hesten har vist flotte tendenser på slutten og får Kim Mathisen denne noenlunde avgårde fra start, er det seierssjanse for niåringen som blir svært lite spilt.

Mer suksess for Bjørnbeth?

Ragnhild Bjørnbeth gjør sin alle beste sesong som travkusk i 2017 og står med 15 seire når det fortsatt gjenstår drøye to måneder av året. V65-4/V5-2 er et løp som holder meget svak standard sportslig sett. En av hestene som skiller seg litt ut av mengden, er 7 Lønshults Elza. Hoppa var meget positiv som treer i sin første Leangen-start og må være høyaktuell i dette svake feltet.

Fin type fra Sjoner

Betydelig bedre klasse er det på V65-5/V5-3/DD-1 der Amanda Robertson og 8 Extol's Pride bekler favorittrollen. Den kan naturligvis vinne, men min favoritt heter 4 Conseila's De Bello. Treåringen gjorde et flott inntrykk i debutløpet på Leangen 2. oktober og avslutter sterkt til enkel seier. Tøffere imot i kveld, men Rite On Line-vallaken er nok en type som vil hevde seg her også.