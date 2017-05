Coktail fikser drømmelunsjen

Ulf Eriksson er aktuell i dagens V65-omgang. Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige fredagsmeny:



En helt herlig fredag venter, og det er Romme som er først ut denne fredagen med en V65-lunsj kl.12.45. Til kvelden blir det NM-fest på Momarken, og V65-omgangen her er i gang kl.18.50. Umåker er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens V65-forslag med innl.pris kr 900 satt som spikret, og det betalte ut hele 23 044 kr. Sjokket 1 Showmethevictory (7,7%), ble lansert i V65-6, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

På Eksperten ble det fullklaff for totalt elleve lag, og de var som følger:

* To systemer (fire andeler a kr 1 000) betalte ut kr 24 067



* To flate bonger (fire andeler a kr 899) betalte ut kr 25 090



* Tre flate bonger (fire andeler a kr 500) betalte ut kr 24 067



* To flate bonger (fire andeler a kr 300) betalte ut kr 23 385

* En flat bong (fire andeler a kr 250) betalte ut kr 23 044

* En flat bong (fem andeler a kr 200) betalte ut kr 23 044

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene denne dagen, men flere av systemene satt som de skulle! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.30 109,-. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a Kr.1000) betalte ut Kr.30 109. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a Kr.1500) betalte ut Kr.16 644,-. Vi gratulerer alle som tok rygg på disse systemene.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble servert sterke tips til Biri denne lørdagen, og Nettavisens mellomste forslag på Kr.486 satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine Kr.6 092,-. Leirvåg stod for tipsene, og 2-valget Nice Eleven L innfridde som hans deilige banker!



Lerum med V5-fest i Harstad 13. mai!

V5-tipsene denne lørdagen var rett og slett knallsterke! Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som våre tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste forslag på Kr.432 betalte ut herlige Kr.8 974,-. På Eksperten satt samtlige V5-bonger, og her tok vi med oss ca 21% av den totale V5-kassen! Du tar vel rygg på undertegnedes vurderinger i Harstad?

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det finnes endel klare favoritter i dagens V65-omgang, men som i går på Bergen Travpark prøver vi å felle flere av dem i jakten på en ny opptur! Mr. Dream Coktail (V65-6) er for oss dagens beste banker, og vi tror på tidlig tet og slutt! Ta rygg på følgende til Romme:



V65-1 : 12 King Creole – Åpen innledning med en del bra hester i grunnlaget. Vi prøver oss med en ordentlig dypvannsfisk først på ranken, og vi gjør det på en hest som har vært sparsomt startet de siste årene. Nå virker imidlertid formen å være på riktig vei, og den gikk et strålende løp etter galopp sist. Klaffer det for kusken, og at hesten igjen leverer på sitt beste, ja, da kan vi få en praktfull smell direkte. OBS!

V65-2 : 8 Kringlers Viktor – Kom sterkt tilbake etter galopp sist, og den er under en konstant utvikling. Nå sitter sjefen seg selv opp, og selv om det er TØFT i mot føler vi at favoritten er motivert. Bak denne er løpet åpent, og det vrimler av mulige skrellobjekter. 2 Kajsas Ture (denne ble strøket fredag) – Var ikke til sin fordel sist, men nest sist sitter den fakta fast på 27,1/2160mv… Har den våknet opp på riktig side denne fredagen kan den skrelle.

V65-3 : 9 Ginotonic – Har ikke gjort mye feil, og den kom helt alene til mål sist. Har veldig mye inne, og uten noe hinder på veien er sjansene gode. Vi snakker dog om en hest som har vært skadeforfulgt, og det er ikke lett å spå hvor lenge den henger sammen. Skal selvfølgelig stå først, men vi tør ikke å banke denne storfavoritten.

V65-4 : 5 Devon AM – Blir blytungt betrodd, og den vinner dette løpet om den leverer på sitt beste. Har blitt matchet i steintøffe omgivelser, og den er klart billigere ute denne fredagen. Har dog stått over jobb siden det siste løpet, og det er mulig at den ikke er i noen superform her. Vi er dessuten ikke glad i å banke hopper på denne tiden av året, og den står derfor ikke alene på våre bonger. 1 Dashing Kimberley – Er en bra hoppe som kommer ut etter en treningspause. Står innbydene til, og leverer den på sitt beste direkte, ja, da trenger den ikke å være ueffen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 3 Igucci – Er litt «koko», og den har sine egne meninger. Det viste den sist, og den oppførte seg ikke helt som den skulle etter pause. Nå står den bedre til, og her blir det full bøtt fra start. Er meget bra om den først har dagen, og skulle den komme seg foran vil det være et stort pluss. Må bare prøves fra drømmebetingelser!

V65-6 : 2 Mr Dream Coktail – Er dagens beste V65-banker. Det er snakk om en hest med en herlig innstilling, og denne vet hvor mål står. Avgjorde knepent, men sikkert sist, og den var bra. Er KJAPP ut på volte, og feelingen er at det blir tidlig tet. Har løst skarpt ut fra samme spor tidligere, og den takler normalt det fint. Taper neppe dette løpet om den kommer seg tidlig foran, og vi går ALL IN!