Dalen fikser opptur i Harstad

Dag-Sveinung Dalen er som vanlig aktuell når det kjøres løp i Harstad. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Fokuset for de fleste denne lørdagen er rettet mot Klosterskogens enorme V75-jackpotomgang, og løpene på banen i Skien starter kl.15.00. Her skal det imidlertid dreie seg om Harstad, og en herlig V65-omgang. V65-1 starter kl.19.10, og vi går hardt ut i dagens omgang. 12 Myr Faksen går inn i sin beste tid på året, den har funnet storformen, og den kan vi bare ikke spekulere mot. Mer om dagens omgang finner du lengre ned i artikkelen.

Dagens banker:

V65-1 : 12 Myr Faksen – Går inn i sin beste tid på året nå, og da pleier den å være uslagbar i Harstad. I fjor vant den åtte strake løp i Harstad/Bodø fra 30.07-05.03 (2017). I Boden sist var den lekker, og den bare forsvant inn til en enkel seier på en krevende bane. Dag-Sveinung Dalen opp er et pluss, og dette ser utrolig riktig ut på forhånd. Langt tillegg pleier ikke å bety så mye da den har helt overlegen speed de siste 600-700m av løpet. Vi banker, og går ALL IN direkte!

Glem ikke:

V65-3 : 8 Nordlys Rosa – Er 20m billigere ute kontra hester som 3 Skjetnejerva/9 Silke Chasmina nå, og klaffer det bare litt på veien kan den fort sitte der som en ordentlig godbit. Viste en enorm overlydsfart mellom galoppene sist, mens den nest sist spurter strålende helt ute ved gjerdet. Blir veldig kuskeplusset med HC Holm denne lørdagen, og vi kan ikke annet enn å varsle skarpt. SKAL MED PÅ ALT!

V65-6 : 4 Twentysix Paupau – Er et langskudd i finalen, men det er aldri farlig å prøve langskudd med Dalen i Harstad. Den avsluttet sterkt etter pause i Bodø nest sist, og da ble den også hindret underveis. Nå sist ble det galopp og game over. Er egentlig ikke så verst, den er bedre enn raden, og mot en ikke veldig formsterk gjeng i finalen skal den passes. SJOKKER?

