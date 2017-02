Dansk V65-kveld med Jeppe

Jeppe Juel (her på Bjerkebesøk med Wollafur under OGP-helgen i fjor) kusker Nettavisens V65-banker i Odense lørdag kveld.

Lørdagens store travmessige høydepunkt er naturligvis den store V75-omgangen på Bjerke som også byr på Gulljackpot. Men som vanlig denne vinteren, er det også dansk V65/V4 på kveldstid om lørdagene og denne lørdagen er det Odense som er vertskap.

Nu starter sæsonen i Odense

Efter nogle måneders pause uden løb, er Fyens Væddeløbsbane igen klar, og det er med Nordisk Spil, hvor V65 og V4 er de store spilleformer lørdag aften. Banen i Odense er en kombineret trav- og galopbane, hvor der ellers ikke er nogen vigtige ting man som spiller skal være opmærksom på. Der er 8 heste i første række bag startvognen, og fem heste i første volte i voltestart.

Bankeren:

9 Victory Hellebjerg (V65-5/V4-3) er en " overhest " for klassen, og det var kun sort uheld, der gjorde at den ikke vandt senest. Endte sidst i feltet og kom siden til at hænge lidt på en konkurrent, der ikke rigtigt gik fremad og til sidst galopperede. Kom flyvende i opløbet og havde vundet med angreb tidligere . Nu viser den klassen og vender tilbage til vinderpladsen.

Luringen:

9 Tempo Blåbjerg (V65-3) vandt sin forrige start efter en god afslutning, men er ofte med i løb, hvor den har meget stort tillæg. Virker i fin form og står fornuftigt til denne gang. Får den rette rygløb har den en god afslutning, og kan overraske.

V65-1:

2 Chip Tuned One leverede en fin præstation senest, hvor den akkurat vandt. Virker til at kunne ende bedre og burde normalt være en god vinderchance. 5 Bravur Torkdahl fik det perfekt rygløb senest og afgjorde til sejr. Gør det godt, men skal ikke blive for hårdt betroet, selvom opgaven er ok. De øvrige er jævnbyrdige, så enten går man "tyndt" på 2 og 5 ellers garderer man bredt.

V65-2:

Her lurer flere heste med chance. 5 Blade Runner har hele tiden trænet godt, men ikke præsteret i løb. Kan galoppere på vej op mod startvognen, og er derfor usikker. Går hest op til det som den kan, er det en vinderchance. Det samme er 1 Tender Kronos som er temperamentsfuld, men som kan meget. Har været positiv de to sidste starter, men har aldrig vundet. Det gør den snart. 2 Beyonce er i fremgang og sluttede ok af senest i et løb hvor der ikke var så meget fart på de førs te 1000 meter. Jeg har talt med Martin Hansen, der vil forsøge at køre offensivt fra start. 4 Got Grit så jeg i Rutineløb forleden på Lunden, hvor den førte efter rolig fart, 1.24,5 første 1000 meter, men gav sig lidt til slut, hvor den endte tredje.

V65-3/V4-1:

Her er det åbent, men en dygtig kusk er Peter Ø. Andersen, der kører 13 L'heritier . Hesten har gjort det godt, men haft en skadespause inden den kom tilbage i slutningen af sidste sæson. Det er en fin opgave, men måske kan hesten mangle løbet i kroppen. 6 Trust My Dream har fin form og har gjort det godt i monté . Forrige start blev hesten påkørt og generet til galop, så den start skal man ikke lægge for meget i. 9 Tempo Blåbjerg kan med et godt rygløb slutte godt af, og er derfor en luring .

V65-4/V4-2:

8 Vilbert tror jeg er bedste hest i feltet og det er ikke sikkert den bliver favotrit. Galopperede sejren væk i slutningen af sidste sving senest, hvor den endda havde haft galop på. Jeg har talt med Ole Bender der melder hesten klar og den skal uden galop være bedst. Frækt bud som banker på de tre minste V65-forslagene.



5 Cool vil spillerne måske gøre til favorit. Den vandt sin debut fra spids på en god tid, men har siden rendt med uden at have vinderchance. Skal nok på stabiliteten være med fremme, men jeg anser Vilbert som en bedre hest.

V65-5/V4-3:

9 Victory Hellebjerg er normalt bare bedst her, og starter denne gang og en gang mere i Danmark, inden planen er at den siden skal starte på Åby og Momarken . Sidst var Victory Hellebjerg bare uheldig, og sad bag heste, der ikke rigtigt gik fremad. Leverede en forrygende afslutning, og jeg har talt med Jeppe Juel, der er meget tilfreds med hesten, som han tror vinder. De øvrige er jævnbyrdige, men skulle en hest som 3 Aura Garbo være et bud. Skuffede sidst uden der blev fundet fejl på, men gik rigtigt godt i forrige start. Hurtig fra start og kan overraske.