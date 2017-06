Deilig dansk nachspiel i Ålborg

Flemming Jensen innfridde med storfavoritten Stella Newmen i V75-2 på Bjerke lørdag. I kveld er han på plass under V65-løpene i Ålborg og har flere flotte vinnersjanser. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En helt vidunderlig Bjerke-søndag står foran oss med Oslo Grand Prix som det soleklare høydepunktet. Men det vrimler av toppløp og det er samtidig internasjonal V75 med 23 millioner i den totalt premiepotten og ca 18 mill kr til en eventuell norsk alenebong. Merk at det er innleveringsfrist kl 14.30 i V75-spillet og at det avvikles en egen V4-omgang aller først. Og etter at Bjerke er vel i havn med sin store OGP-søndag, er det klart for internasjonal V65-omgang i Ålborg.

Sist gang vi nordmenn kunne spille V65 til Ålborg var 15. april og da sa det pang i utbetalingslukene.

Nesten 800 000 kr innspilt

V65-forslaget på kr 924 her på Nettavisen inneholdt en sekser og 20 femmere og betalte tilbake kanonfine 45 452 kr.



Totalt ble det treff for 17 andelslag på Eksperten.

Seks andelslag med fire andeler a kr 250 betalte tilbake 45 452 kr

Fem andelslag med fem andeler a kr 200 betalte tilbake 45 452 kr

Tre andelslag med fem andeler a kr 300 betalte tilbake 45 924 kr

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 betalte tilbake 46 396

Totalt ble eventyrlige 776 932 kr innspilt på de 17 andelslagene som gikk inn med seks rette og totalt omsatte Nettavisen for ca 45 000 på Eksperten til V65-omgangen i Ålborg.

I kveld er det altså internasjonal V65-omgang og det betyr normalt stor omsetning da Ålborg får omsetning både fra Norge og ikke minst Sverige og har ingen konkurrende baner å kjøre mot.

Vurderinger til V65-løpene i Ålborg av Carsten Rabjerg

Søndag aften med V65 fra Aalborg

Efter en forrygende weekend på Bjerke med Oslo Grand Prix som hovedattraktionen søndag eftermiddag, er der mulighed for at forsøge sig i V65-spillet søndag aften fra Racing Arena Aalborg.

Der er lagt op til en spændende løbsdag med interessante løb, og der kan sagtens tænkes at komme gode penge i V65-spillet, der har deltagelse af en del fine heste, der står godt til hinanden i løbene.

De sidste gange har banen i Aalborg ikke været som bedst, og alt for løs, hvilket har givet en del heste, der gik uden sko problemer. Jeg var selv i Aalborg på deres sidste løbsdag, og der var der specielt i svingene store aftryk ned i banen fra hestenes hove og mange løb sig trætte i inderbanen. Forhåbentligt er banen som den skal være denne gang, men det skal man lige orientere sig om på dagen.

BANKEREN:

6 Leading Tile i V65-1 er en rigtig fin hest, der har været og stadig er store forventninger til. Virker nu igen på ret vej, og er blevet gemt til denne start af træneren Michael Lønborg. Var for nylig i et Rutineløb i Odense, hvor Leading Tile så fin ud og gik sammen med bl.a. sidste års danske Derbyvinder Axel. Normalt er Leading Tile bedst i et løb som dette, men jeg har talt med Michael Lønborg der melder om at han helst vil køre afventende løb, så hesten ikke damper afsted, men ellers tror meget på sin hest.

LURINGEN

3 Bella Sotto i V65-2 har galopperet fra start i begge de sidste starter, og det trækker selvfølgelig ned, men hun viste ved sejren fra spids at hendes kapacitet er stor for klassen. Skulle Bella Sotto denne gang gå fejlfrit fra start, skal hun med på alle kuponer, for så kan hun sagtens vinde løbet.

V65-1

Det kan være vind eller forsvind allerede fra start i V65. Jeg tror det bliver ”vind” for dem som stoler på 6 Leading Tile. Hesten virker klart bedst i dette løb og er en lækker hest med store kapacitet. Normalt burde den vinde et løb som dette uden de store problemer, og jeg ved hesten er ”gemt” til denne opgave. Den virker ifølge Michael Lønborg bedre end da den vandt senest.

3 Reliable Joe er en god hest, der kan det hele og virker til at fortsætte udviklingen. Kommer fra en fin sejr i DM for Travtrænere, og har en god udgangsposition. Kan om nødvendigt slev skabe løbet. 4 Bellis Tulsbjerg var meget fin senest, hvor den fra bagspor sluttede godt af, så hun kommer med topform og et bedre spor denne gang. Er normalt ikke så god som Leading Tile, men har form og god pladschance. Leder man efter en hest, der kan overraske er det 7 Simone Speedy. Hun har endnu ikke fået det store ud af det i år, men skal være bedre end resultaterne og Kenneth Andersen er en dygtig kusk.

V65-2

5 Guts For Glory er en lækker hest, der virker til at være faldet godt til hos Gordon Dahl. Har stadig stor kapacitet i forhold til den lille præmiesum den starter med, og viste fin form senest i et ganske godt besat løb. Da den var fjerde for tre starter siden skuffede den lidt, og der mente Gordon Dahl at starterne var for tætte. Nu kommer den så igen ud med tætte starter, hvilket man lige skal være obs på.

8 Barcardi S H sad længe lukket inde senest, men kom fri og så var den bare bedst. Er en fin hest, der kan det hele, men spor 8 trækker ned. Skal dog med på alle kuponer. Det samme skal 3 Bella Sotto, hvis hun ikke galopperer fra start som hun har gjort de sidste to starter. Vandt let med kræfter sparet for tre starter siden og er en god hoppe med alt for lidt indtjent indtil videre. 12 Whatacatch H M er en stor fin hest med god kapacitet, men også til tider lidt ivrig. Spændende at se hvordan den tackler spor 12, men den kan sagtens have chance.

V65-3

Flemming Jensen bliver ofte hårdt (for hårdt?) spillet mange gange, og ender sikkert også som storfavorit her med 7 Aura Garbo. Hun har vundet et afdelingsløb efter gode præstationer, men stået lidt over til denne start og har yderligt spor. Hun kan vinde, men jeg føler mig ikke sikker på, at hun bare gør det og anbefaler gardering.

4 Tzar Epice er en af mange lynhurtige startere og hesten har forbedret sig, så den får et løb enten i føring eller ryg på den førende. Bør være en topchance. Det samme er 3 April Hydrup der også er meget hurtig fra start. Er perfekt inde i løbet og kommer fra en frisk sejr. Kan dog engang imellem være lidt svingende i præstationerne.

2 Rex J K åbner også godt fra start og får den et fint rygløb fremme i feltet som det virker til her, kan den sagtens være med fremme. 6 Airborn M har god kapacitet og er en lækker Varenne-hoppe, men hun kan også have lidt temperament og er derfor en outsidertype. 1 Thisismylife vandt let senest trods et løb udvendigt for den førende og viste god form. Der skal mere held til denne gang.

V65-4/V5-1:

Det er et godt løb her, og mange fine heste skal ud. Jeg tror meget på 5 Tonicetobetrue, som har udviklet sig enormt hos Team Jeppe Juel, og træneren lyder som om den er ved at være der, hvor den skal være. Har vist opadgående form og en opgave som denne tror jeg faktisk den har mulighed for at løse med sejr.

8 Offshore Man vandt den forventede sejr senest, hvor den blev sendt fremad mod føringen og siden ikke havde problemer. Det er en god sprinter, men spor 8 er skidt. Hesten er dog selvfølgelig altid en vinderchance, men jeg tror mere på Tonicetobetrue.

4 Good’s Of Norway er lidt hårdt inde på pengene, men ikke kapaciteten. Var imponerende senest, hvor den blev sendt frem udvendigt for den førende og bare var bedst til slut. Må ikke glemmes denne gang.

V65-5/V5-2

De tre bedste danske hopper i årgangen mødes her i Dansk Mesterskab for 5-årige Hopper. 6 Amulet har galopperet i to af de sidste tre starter, men det har været i voldsomme spidskampen i topfart med 1.06-1.07 tempo. Har efter sidste start været behandlet og meldes helt klar. Jeg tror ikke den bliver satset 100% denne gang mod føring med risiko for en ny galop, men Amulet er så god, at hun klarer alle oplæg. Hun vandt Hoppederby i fjor og jeg tror hun vinder igen. Kunne godt være et bud som ”Banker”.

5 Amalie Bork er årgangens mest vindende hoppe, og hun har været med siden 2-års sæsonen. Har endnu ikke fået det store ud af denne sæson, men har også været matchet stenhårdt. Nu tilbage i dansk konkurrence fra et godt spor, skal hun altid regnes. Jeg tror hun bliver kørt offensivt og gerne vil mod føring, hvis muligt? 4 Angelina kunne ikke fra femte par udvendigt tage de nødvendige meter ind senest i DM for Hopper som Patricia Hastrup vandt. Angelina kan blive lidt glemt her, men ser fin ud og kan godt overraske som et chancekryds i V-spillene.

V65-6/V5-3

En af Danmarks bedste hest 8 Stand And Deliver bliver favorit her. Hesten gør det godt fra alle oplæg og på alle distancer. Vandt efter et afventende løb senest og sluttede stærkt af. Da den vandt i Skive på fremragende 1.10,5 var det pullende fra føring. Her bliver det afventende og så en god afslutning.

5 Alamo Boko er en herlig hest, der desværre har sine pauser fra løbene, da den døjer med benene nu og da. Er den som bedst rækker den alle steder og trives over de længere distancer, men er en outsidertype. 7 Frozen er en tophest, der i forrige start legede sig til sejr. Var svag senest, men det viste sig den havde halsproblemer og blev ydermere behandlet i benene, så der var forklaring. Kan sagtens være med fremme, selvom den møder et par hårde konkurrenter fra lige start.

11 Even’s First Boy har jo været på Flemming Jensens ”svenskerhold” læne og gjort det rigtig godt. Har vel ikke distancen som sin foretrukne, og anden række i volten fra 40 meters tillæg trækker også lidt ned. Det bliver givet et afventende løb og så må vi se hvad der er gemt til slut.