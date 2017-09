Deilige objekter til lunsj på Solvalla

Björn Goop er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

På Solvalla er det travfest denne helgen, og det skal altså kjøres tre dager på rad. Allerede til lunsj braker det løs med et herlig V65-spill. V65-1 starter kl.12.45. Biri står for den norske V65-omgangen, og her er man som vanlig i gang kl.18.50. Bergsåker er sist ut på fredag, og her starter V64-1 opp kl.19.25.

Det smeller ordentlig denne weekenden! Sjekk ut følgende:

På lørdag er det GULLJACKPOT i V75-spillet på Jarlsberg. Det er en svært utfordrende omgang som venter, og vi tror på storutbetaling! Samme dag er det JACKPOT i V65-spillet fra Harstad. Moroa fortsetter om søndagen med blant annet en EKSTRA V75-omgang på Solvalla, og her skal blant annet Svenskt Travkriterium kjøres. Som om ikke det var nok så er det også en internasjonal V65-JACKPOT på Momarken, og her ligger det hele 663 239 ekstra i sekserpotten.

Herlig V64-treff på Jägersro 28. september!

Våre eksperter serverte knallsterke tips til JACKPOTOMGANGEN på Jägersro denne kvelden, og det ble fullklaff for totalt tre V64-systemer som hadde banker på I Kirk. Systemene til Kr.1 000 per andel betalte ut Kr.32 525, mens systemene til Kr.1 500 per andel betalte ut Kr.34 511,-. I V4-spillet ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.480 ut Kr.2 247,-.

Solvalla byr på en helg som er spekket med topptrav, og det hele topper seg på søndag hvor Svenskt Travkriterium kjøres. Når det gjelder dagens lunsjomgang så er det ikke sporten som er i fokus, men en spillmessig utfordrende V65-omgang. Bankeren som vi landet på kommer ut i V65-5, og etter oppvisningen sist må vi bare tro mye på Bjørn Goop og 2 Ribaude. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 6 Astrophoto – Småskummel innledning med urutinerte hopper på farten. Vår ide kommer fra Finland, den har utviklet seg MYE den siste tiden, og nå sist ble den sittende bom fast på 15,0/2100ma. På trege baner i Finland er det en meget god tid. Går nok klart fortere på Solvalla fredag, og klaffer det bare på startsiden må denne være HET! SPILLES!

V65-2 : 7 Andy Pandy One – Er en 4-åring som utvikler seg fint, og nest sist gikk den 12 s 800m til seier. Sist havnet den opp i elendige rygger, fikk sene luker, men varslet igjen form med å spurte strålende innvendig. Ble sittende fast over mål, og den var helt ubrukt i målgangen. Sporet trekker ned, men løser det seg så er ikke denne dårligere enn noen annen i feltet. KAN SKRELLE!

V65-3 : 7 Staro Kahlua – Debuterer for Svante Ericsson, og da er i hvertfall vi på vakt. Vi snakker nemlig her om en fersk hest som har avslørt kapasitet tidligere, den kommer ut i helt riktige omgivelser på fredag, og med den minste flyt burde den duge godt. Rapportene på den er meget fine, og vi iler til med tipsnikken. FREKK TIPSENER!

V65-4 : 8 Bucks To Burn – Er egentlig en knallgod 4-åring, men den har hatt sine problemer, og derfor har ikke fremgangene kommet. Roger Walmann har vært rent ut lyrisk når han har omtalt denne hesten tidligere, og det er ingen tvil om at den er bra når den bare har form. Nå sist etter pause likte vi den særdeles godt, og den ble da sittende bom fast med absolutt alt igjen. Inntrykket var utrolig bra! Kan være en banker for de som velger å gå tynt, og dette er dagens beste lunsjobjekt.

V65-5 : 2 Ribaude – Er fryktelig god, og feilfritt dreier dette normalt seg om en vinner. Kom etterhvert frem utvendig leder sist, trykket seg til tet ned mot siste sving, og via 13,5 s 1000m kom den alene til mål. Har kanskje ikke noen fordel av en oppjaget sprint, men den kan flytte på beina, og fra dette sporet burde det dessuten bli veldig riktig. Bjørn Goop er dessuten sjeldent feil å banke, og vi går all in!

V65-6 : 4 Largo – Var enormt bra fra dødens på en elendig bane sist. Vant på en lav 13-tid, og den var ikke helt tom på den tiden. Er godt over middels fra start, og fra et bra spor ladder nok Hans-Owe Sundberg til. Skulle den komme seg foran, ja, da burde dette løpet være over, og det er snakk om en motivert favoritt.