Deilige V65-objekter til kvelds

Joakim Lövgren er aktuell i dagens V65-omgang. Foto: hesteguiden.com

Det ble servert kruttsterke tips til Romme denne kvelden, og vår minste bong på Kr.192 betalte ut meget fine Kr.2 068,-. Med til historien hører det at bongen hadde åtte hester i bånn, og da er det selvfølgelig surt å få et mye spilt 2-valg... Fire rene tipsenere ble servert, og Klöver All Over, Twin's Vici Lime, Faste Viking, samt Global Unlimited stor først på ranken. Vi gratulerer de som tok rygg.



Kalmar byr på en herlig V65-omgang med start kl.1940 denne lørdagen, og vi skal selvfølgelig være med å kjempe om en ny opptur til Sverige. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 12 Victoria EK – Innledningsløpet denne lørdagen er ikke helt lettløst. Hesten vi plasserer først er med garanti en av de beste i feltet, og nå sist viste den 14,5/1900m etter galopp. Kommer fra stallen til Edvin Ceka (17% seire i 2017), og de hestene pleier å være med i fremste rekke. Senker favoritten?

V65-2 : 5 Right Broline – Blir knallhardt betrodd, men den var altså ikke på topp sist. Tilbake på sitt beste så er mulighetene gode. Vi dobler dog opp bongene med talentfulle 8 Explosive Merlot. Denne var det knallgode rapporter på før løpet mot veldig gode hester sist, men igjen ble det galopp. Blir nå kuskeplusset med Christoffer Eriksson, og da er i hvertfall vi på vakt. Er god nok til å runde alt! OBS!

Dagens banker:

V65-3 : 3 Cingvar TT – Dette ser veldig riktig ut for forhåndsfavoritten, og den må ha en stor sjanse om alt går riktig for seg. Var riktignok ikke helt på topp sist, men den var god etter galopp nest sist, og den var god til seier over stayerdistanse tredje sist. Står perfekt inne i dette stayerløpet, og motstanden skremmer ikke. Tilbake på sitt beste dreier det seg normalt om en vinner, og også vi tror hardt på denne!

V65-4 : 4 Madam Hill – Et hoppeløp, og her er vel ikke kvaliteten den beste. Hesten vi plasserer først var dum fra start sist, og det ble galopp direkte. Nest sist jogger den en 17-tid, og var trykket ned til 1,4 i totoen. Er et løfte, og feilfritt dreier det seg normalt om en vinner. Vi kan dog ikke stole på en såpass fersk hest, og i hvert fall ikke når den var dum fra start sist. Skal stå først, men vi tør altså ikke å banke på de litt større bongene.

V65-5 : 3 Demokritos F. – Har en NYDELIG oppgave foran seg her, og viser den bare litt form etter pausen, ja, da skal de andre få kjørt seg. Fjerde sist hadde den spor en bak bilen, og da ble det enkelt tet. Passerte da på 12,5/14,5. Kunne ikke stå i mot topphester som Now Or Never Flair/Shorthanded Jag, men var uansett OK som firer mot det som er langt bedre hester enn dette. Kan ikke få et billigere løp når det gjelder motstand, og vi setter den frekt først!

V65-6 : 9 Mhona’s Sister – Småskummel finale, og vi prøver oss med et ordentlig langskudd. Draget vårt har fått to løp i kroppen etter pause, og den er MYE bedre enn raden. Nå sist feilet den som pigg med krefter igjen i den siste svingen, og den gikk glipp av en 15-tid på dagens distanse. Kan fort være enda bedre nå, og med flyt kan den slå til som et sjokk.