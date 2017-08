Derbysøndag på Øvrevoll

High As A Kite som her vinner Norsk 1000 Guineas på Øvrevoll tidligere i år, er blant favorittene i Norsk Derby. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En fantasisk spennende søndag står for tur og for en sjelden gangs skyld er det galoppsporten som er hovedattraksjonen. Det er duket for norsk galoppsports store dag når det er Derby på Øvrevoll. Det er internasjonal V64 på plakaten, men også V4 og V5. I tillegg denne søndagen er det internasjonal V75 fra Charlottenlund der dansk travderby er hovedoppslaget. Og søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Jarlsberg.

Disse Derbysøndagene i august har de siste årene også innbrakt store gevinster til de som følger Nettavisens galopptips. På Derbysøndagen i 2016 ble det aldeles storeslem. Nedenunder ser du fasit for fjorårets derbysøndag.

V65-forslaget her på Nettavisen med innl.pris kr 864 satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 21 372 kroner. 10. valget 3 Palermo var krysset på kun seks hester i V65-3 og storfavoritten Our Last Summer tok seg som ventet av Norsk Derby i V65-5.

I anledning av at det er årets aller største galoppdag, byr våre galoppeksperter Birger Christensen og Morten Olsen på analyser av samtlige V64-løp. I tillegg ti omtale på de tre første V5-løpene som starter før V64-1.

2. løp (V5-1) - start kl 13.25: I fjor vant 1 Heavenly Spiced dette løpet foran 4 Cockney Cracker. Sistnevnte er den beste hesten, men bærer også markert toppvekt. Hans fjerdeplass i Oslo Cup var enormt bra. De to nevnte er nok begge langt fremme. På et system er det to gode A-hester, bak er det jevnt.

3. løp (V5-2) - start kl 13.50: I fjor vant 1 Icecapada dette løpet foran 4 Angel Love og 2 Caitling. Forskjellen er at Icecapada nå står fire kilo dårligere til. Men på 2400 meter er hun fortsatt en grei favoritt. I tillegg til de tre nevnte, er Elektra Art aktuell. Var knallgod i fjor høst med seier i Oaks på Øvrevoll. Lady Marma var også bra i fjor, hvor hun to ganger slo stallvenninnen Angel Love. Har skuffet i år. De to siste skal ikke være gode nok.

4. løp (V5-3) - start kl 14.15: Skandinavisk mesterskap for toåringer. Kun en hest har startet mer enn to ganger, så her er det rom for forbedringer. 3 Chivas og 1 Appele Amour har begge vært gode i hardt selskap. Trenerne er positive, og det kan fort være en duo som holder. Queen Lilly har åpnet karrieren greit, men var klart slått av Chivas da de møttes. Treneren til 6 La Ultima virker optimistisk, mener at distansen nå er en fordel.

5. løp (V64-1/V5-4) - start kl 15.00: 7 Guerre er fort vekk Skandinavias beste over denne distansen. Bra på Øvrevoll etter ti måneders pause, helt suveren sist på Bro Park. Planlegger å møte Europa-eliten 1. oktober i Paris. 1370 meter er en perfekt distanse for 3 Captain America. Tapte med nese sist etter å ha blitt sjenert, hans finish er av beste merke. Vi tror hardt på denne duoen og står på to hester i V64-1. Bak denne duoen er nok 2 Hoku den mest skumle, men etter vår mening kan dette løpet løses med en eller maks to hester.

6. løp (V64-2/V5-5) - start kl 15.25: Et vidåpent løp. Vi vil dog nevne fire hester. 12 Outlaw vant sist på Bro Park, er enda bedre på Øvrevoll med fleksible blinkers (ikke tillatt i Sverige). 13 Backcountry har hatt en flott sesong, aller best på Øvrevoll. God lærling med lettelse. 9 Palermo vant på Derbydagen i fjor, har et nokså tilsvarende løp nå. 7 Karaliene spurtet flott til seier sist helg i Gøteborg. Bak denne kvartetten er det svært jevnt.

7. løp (V64-3/V4-1) - start kl 15.50: Marit Sveaas' Minneløp med 800 000 kroner til vinneren. I fjor sto det mellom 6 Brownie og 2 Hurricane Red, mye taler for at det kan bli slik også i år. Vårt tredjevalg er 4 Berling, som spurtet enormt sist han var på Øvrevoll. Eies av ABBA-Benny. De andre er selvsagt veldig gode, men vi har litt vondt for å se norsk seier. 1 Coprah er kanskje den med størst sjanse.

8. løp (V65-4/V4-2) - start kl 16.30: Derby Milen er kortversjonen av Derby. 3 Stureplan har formtall 82, overlegent høyest i feltet. Har aldri løpt på Øvrevoll, men gode hester pleier å løse det meste. Vi føler at 3 Stureplan er det beste bankeralternativet i V64 og lar denne stå alene på våre kupongforslag.

Vi nevner to motstandere. 12 Alberone har kun startet to ganger. Var overlegen i start nummer to, og trener Bent Olsen er fornøyd med treningen. 11 Smooth Escape har Niels Petersen gode tanker om. 1600 meter er nok hans beste distanse.

9. løp (V65-5/V4-3/DD-1) - start kl 17.00: Norsk Derby 2017. De tre som har vist mest når de har vært på sitt beste, er 3 Spitzbergen, 7 Silver Falcon og 9 High as a Kite. De tre hestene blir også vårt lås i Norsk Derby 2017. 3 Spitzbergen settes først og blir da også vår DD-banker.

Bak er det en bråte med outsidere. Syv av hestene startet ikke i fjor, og mange bør ha mye inne. For oss er det tre hester eller en hel haug. Både bane og distanse er store spørsmål.