Det går mot store kroner på Klosterskogen

Unaffected og kusk Anette Frønes. Torsdag kommer de ut på Klosterskogen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny herlig dag venter, og den er fullspekket med både trav og galopp! Lindesberg sesongåpner denne torsdagen, og V4-omgangen fra den idylliske banen er i gang kl.12.20. Deretter blir det lunsj i Drammen, og her starter V5-1 kl.13.40. Om kvelden blir det V65 på banen vi tok kassen på i fjor - Klosterskogen. Her begynner V65-1 kl.18.50. Øvrevoll V65-åpner denne torsdagen, og det er en strålende omgang på galoppen vi har foran oss! Løpene starter kl.19.25.



Vi gjorde det skarpt på Klosterskogen i 2016, og høydepunktet på den banen kom 3. mars hvor vi likegodt kammet med oss hele kassen! Kr.544 973 ble spilt inn, og det var en flat bong (fire andeler a Kr.500) samt et system (fire andeler a Kr.1 000) som satt den dagen. Torsdag tror vi på ny storutbetaling for de som får seks riktige, og nå skal vi til lukene med følgende:

V65-1 : 3 Rakkefanten – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den blir stadig bedre. Nå sist kom den alene til mål etter an avslutning i 23-fart. Da skal man huske på at banen den dagen ikke var optimal. Kommer den seg foran dreier dette seg om en stor sjanse. 1 Arnspik – Er minst like bra på ren kapasitet, og viser den bare noe i nærheten av sitt beste går ingen klar. Høitomt varsler om ambisjoner, og vi dobler derfor opp!

V65-2 : 1 Twilight DK – På en bane som Klosterskogen er det ikke alltid at de beste hestene vinner pga siste indre. Twilight DK er ikke den beste hesten i feltet, men den gjør jevne/greie løp. Nå tror vi på rygg leder, og da kan den overraske via siste indre. Gikk helt greit sist, og den noterte seg for ny bestetid da. PASSES!

V65-3 : 1 Unaffected – Har et utrolig fint løp foran seg denne torsdagen, og vi tror på en BRA MULIGHET! Var god i nederlaget nest sist, men kanskje ikke helt på topp sist. På ren kapasitet er den best, den er meget kjapp i vei, og den kan ikke få et bedre løp enn hva den har foran seg nå. Avgjør via siste indre? SPILLES!

V65-4 : 7 Alm Elden – Har fått to løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den er på riktig vei. Er billigere ute nå enn i disse to løpene som den har gjort i år, og det kan endelig være duket for seier. Sist fullførte den bra, og tiden ble også god. Det vi ikke likte var at den ble skjev, og det må være rettet til denne starten. Skal stå først på ranken i et løp som ellers er jevnt.

V65-5 : 1 Bottle Va Bene – Har drømmebetingelser, og settes frekt først. Den er veldig kjapp i vei, og her er nok den godeste Austevoll på jakt etter ryggen til 4 Joe Comet. Får han den ryggen, ja, da blir Bottle Va Bene meget skummel. Har radet opp med fine innsatser på slutten, og formen er ordentlig bra. Det er med slike betingelser som dette den er spillbar, og vi roper et varsko. TO HESTER GJØR OPP!

V65-6 : 10 Flirtin Beach – Har slitt med sykdom, og var derfor ikke som best sist. Nå skal den være frisk/fin i jobbene igjen, og da duger den normalt godt. Her oser det dessuten stor fart, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Bankes frekt på de litt mindre bongene!