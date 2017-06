Det kan bli Edvards kveld på Leangen

Sirikit og Edvard Kristiansen blir hardt betrodd i V65-6 på Leangen mandag. Foto: HM.Auran/Hesteguiden.no

2. pinsedag er ensbetydende med at vi er gang med uken som kulminerer med OGP-helgen. Det er fantastisk travsport i vente på Bjerke både lørdag og søndag og det er naturligvis V75 begge dager. Lørdagen byr i tillegg på Gulljackpot, mens søndagen byr på storstilt internasjonal V75-omgang.

Før den tid skal vi gjennom en mandag som innledes med V4-trav i Rättvik med spillestopp 12.20, mens mange norske hester er på plass i Årjäng der det jackpot og 1 005 817 SEK ekstra i sekserpotten i V64-spillet. Her er det spillestopp kl 19.25. Og sist, men ikke minst er det duket for en meget fin V65-omgang på undertegnedes store favorittbane, Leangen. Og her er det spillestopp kl 18.50.

Edvard er nøkkelkusk

Og det er nettopp Leangen det skal handle om i denne artikkelen der den meget dyktige amatørkusken Edvard Kristiansen kan bli en nøkkelkusk i kveld. Han er kusk bak tre høyniteressante hester i kveldens V65-omgang. Stortalentet 9 Crackajack i V65-3, 6 Midnight Moon i V65-4 og 6 Sirikit i V65-6. Jeg velger meg sistnevnte som min V65-banker.

Har mye å gå på

Nevnte 6 Sirikit betalte ut 38 igjen for 10, da hun meget enkelt tok ned spillefavoritten Knutrappa i Østersund i sitt siste løp og det så faktisk ikke ut som Edvard Kristiansen trengte å be Sirikit om mye for å vinne. Nest sist innfridde Sirikit helenkelt som stor favoritt hjemme på Leangen. I kveld er det litt bedre motstand som venter, men denne hoppa er det garantert mer utvikling i. Hun har virket travsikker og stødig og jeg bankerspiller 6 Sirikit i V65-6, og bankerspiller også hoppa i både V5 og DD.



Treåring det går gjetord om

I V65-3 skal Edvard Kristiansen igjen sette seg opp bak treårige 9 Crackajack. Det ble snakket mye om hesten forut for debuten på Leangen 22. mai, og etter 13.5 siste 500 meter, så hesten helt ukjørt ut i målgangen og vant meget lett. I kveld er det Steinar Hammersborg-trente 3 Ghandi B.R. som er utfordreren og siden denne står i første rekke, kommer nok spillerne til å gjøre denne til favoritt. Men 9 Crackajack er nok allerede klar for å gå ned på 15-tallet om nødvendig og blir min favoritt, i et løp der to hester skiller seg klart ut.

Mjøen ikke sikker

Jeg har naturligvis vært i kontakt med Thomas Mjøen for å høre status på omgangens største favoritt, 7 Baritron i V65-4/V5-1. Mjøen hadde kjørt et hurtigarbeid med hesten i forrige uke, men var ikke hundre prosent fornøyd med hesten da. Det er kun sju hester med i V65-4, og de to klare forgrunnsfigurene heter 7 Baritron og 6 Midnight Moon. De er i tillegg utstyrt med to beste kuskene i løpet, hhv Thomas Mjøen og Edvard Kristiansen. Taktisk skikkelige Edvard Kristiansen har garantert siktet innstilt på ryggen til Baritron underveis og slik Midnight Moon spurtet forrige mandag til andre bak L.J. 's Andy Hall, skal jeg ha denne med på V65-bongene i kveld.

Klar fordel 40-meters hestene

I V65-1 må det være klar fordel hestene på lengste tillegg. Høykapable 12 Helle Spik, formsterke 13 Jardar og tøffe 11 Bleke Huldra står 20 meter bak hester, de trolig hadde hentet 40 meter på om nødvendig. Det blitt hipp som happ hvem man rangerer først, men holder 12 Helle Spik seg på beina, så er det trolig vinneren, selv om hesten tilsynelatende står tøft inne på pengene i dette løpet.

Nå kan det være dags for Johnny

Bjørn Garberg-trente 1 Johnny Boy F. har ikke vunnet siden 4. juli i fjor og tok da sin andre strake på Leangen i og med at han også vant 16. juni. Det var samtidig de to eneste seierene hesten tok i fjor. Nå er den seksårige vallaken kraftig på gang igjen formmessig, og i V65-2 som er ungdoms/dameløp, står hesten perfekt til i førstespor med Eirin Sørmo som kusk. Hun kjenner godt til hesten fra tidligere oppsitt, og hesten er mitt klare objekt i V65-2. Løpet er dog åpent og på det aller største V65-forslaget, betaler jeg for samtlige tolv startende.

Hammers kommer ikke forgjeves?

Bjerke-trener Steinar Hammersborg er på en sjelden visitt til Leangen i kveld og det mest da treårige 3 Ghandi B.R. jakter 40 000 kroner i DNT's unghestserie i V65-3. Men han har også med seg stallkompis 10 Figaro B.R. i V65-5/V5-2/DD-1. Den hesten har levert solide løp i tildels tøffe omgivelser på Bjerke i sine siste løp, og møter klart billigere motstand i V65-5. V65-5 er også et krysskrevende løp, men 10 Figaro B.R. er mitt førstevalg i løpet.