Dickie blir holdepunktet på Øvrevoll

Dickie Dickens (her med Elione Chaves som rytter) er Nettavisens V65-banker på Øvrevoll torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En usedvanlig hektisk torsdag står for tur. Torsdagen innledes med V4 fra Boden, før Forus overtar med både lunsj-V5 og lunsj V-4. Klosterskogen er så første bane ut på kvelden og merk at V65-løpene der starter allerede kl 17.15, mens V5 starter allerede kl 17.51. Øvrevoll avvikler også V65, men der er spillestopp først kl 19.40. Det har sammenheng med at det er V75 fem dager på rad denne uken, såkalt V75Summer og torsdag er det Åby som er vertskap for en høyinteressant V75-omgang med spillestopp kl 19.30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Øvrevoll. Søndag er det som kjent klart for Norsk Galoppderby med internasjonal V64, og det bærer selvsagt kvaliteten på løpene torsdag preg av, men spillemessig er det alltid kanoninteressant når det er snakk om V65 på Øvrevoll.

6 Dickie Dickens i V65-2 har en fin oppgave på Øvrevoll torsdag. Dickie Dickens tar normalt tet , og får han dirigere i et ikke alt for brutalt tempo, tror vi på seier. Trener Are Hyldmo har klokketro på sin hest, og han blir banker på de flate bongene. At formen er bra, viste han sist på 1980 meter på gresset. Han er klart best på sand på litt kortere distanser, så dette ser fint ut.

Tre dager før Derbydagen er det selvsagt ikke så mange topphester til start. De fleste løp er for de lavere klasser. I noen løp virker det trygt å kutte noen hester, mens det er mer risikabelt andre hester. 1 Fredde og 4 Rock the Boat kan være en dobbeltbanker i V65-3/V4-1, mest fordi mange av motstanderne virker å være et stykke fra sin beste form. Flere av de øvrige løpene er åpne, og det blir nok som vanlig en bra utbetaling.