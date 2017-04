Dobbel V65-jackpot i Ålborg

Norgeskjenningen Jan Dahlgaard (her med Quality Fighter på Bjerke) kusker Nettavisens frekke V65-banker i Ålborg i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Klosterskogens store tradisjonelle V75-kjøring står for tur påskeaften og som vanlig er det eliteløpet, Klosterskogen Grand Prix for varmblodseliten som er det aller største sportslige trekkplasteret. 300 000 kr venter vinneren i år. Men også Moe Odins æresløp for kaldblodseliten med 200 000 kr til vinneren og Habibs minneløp for 4-årige varmblodshester med 150 000 kr til vinneren er blitt knallfine løp. Alle disse tre løpene inngår naturligvis i V75-spillet. Men lørdag kveld er det dobbel V65-jackpot i Ålborg med hele 648 152 kr ekstra i sekserpotten og det er disse løpene denne artikkelen skal handle om.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Stor V65-Jackpot lørdag aften i Danmark

Der er igen " Saturday Night Racing" på dansk travbane, og denne gang i Aalborg som er hjemmebanen for kendte danske travtrænere som Flemming Jensen, Jeppe Juel og Peter Jensen.

Det vil være en lørdag aften med fokus fra norske, svenske og danske spillere rettet specielt mod V65-spillet, hvor der er overført penge fra Harstad og Gävle’s V65 sidste lørdag.

Dermed er der over en halv million danske kroner med ekstra i sekserpuljen lørdag aften, hvor der er ganske interessante væddeløb på Racing Arena Aalborg.

Afslutningen på V65 bliver et topløb, hvor de tre første fra Dansk Hoppe Derby, Amulet, Angelina og Amalie Bork mødes, og bl.a. skal ud mod ældre og mere rutinerede hopper som Flemming Jensens Hanna Banker og Salina, der i 2016 vandt DM for Hopper for Jeppe Juel.

BANKEREN:

7 BULLET KNAS (V65-3)

Kommer efter pause siden slutningen af april, og har ikke fået det ud af de sidste par starter som det har været forventet. Har dog vist at være en fin og talentfuld hest. Jan Dahlgaard starter nu Bullet Knas fra yderspor på sprint med autostart, men selvom hesten ikke har så mange starter bag sig, blir den min frække V65-banker på forslagene her på Nettavisen.

Leder man efter et andet alternativ, kan 3 Hanna Banker i V65-6 være et bud. Hun har godt spor og en passende opgave, og de fleste af de andre i løbet skal bruge dette løb som optakt til DM for Hopper i slutningen af april.

LURINGEN:

10 RAP A D (V65-2)

Galopperede i opløbet senest med noget frem, men mødte der også klart bedre modstand end denne gang og sad også nede sidst i feltet. Har nu 40 meters tillæg, men det er i et amatørløb og hesten virker i fin form. Kan afslutte godt med et fint rygløb og ender måske med at blive glemt af mange spillere.

V65-1:

Lang distance er første afdeling af V65. Her må 4 Machiavelli være en god vinderchance og måske flere vil prøve med den som ”Banker”? Har kapacitet og styrke til at vinde, men kan også galoppere. Sidst var der ifølge kredsen omkring den lidt balancemæssige årsager til at det endte med galop. Uden galop er Machiavelli givet vinderen. 7 Awesome Deal er en hest, der virker stærk og derfor ikke vil have ulempe af distancen. Var lige kommet til føring sidst, da den tabte et skridt og galopperede. Endte siden med en galop igen senere i løbet. Uden galop er Awesome Deal en fin chance. 5 Viking d’Amerique vandt sæsondebuten og er bare en god hest, der bliver spændende at følge. Der er god fart i denne hest, der ikke burde få problemer med distancen.

V65-2

Mange er med i dette Amatørløb, og en af feltets bedste heste er 13 Silas Ulkær med Dennis Kristiansen. Kusken har de sidste sæsoner været den oftest sejrende amatørkusk i hele Danmark, så han er dygtig og hesten er en god afslutter som vandt sæsondebuten efter en god præstation. 10 Rap A D er bedre end man lige kan se ud fra resultaterne, og kan sagtens overraske (De Luringen, red.) 6 Sigi Tiki var forbedret senest, hvor den gik i amerikanersulky. Det så ud til at hjælpe, for Sigi Tiki har haft det med at galoppere nu og da. Kan sagtens ende helt fremme og Sigi Tiki er en ret så god hest. Må ikke glemmes. Mange af de øvrige er andre muligheder i dette løb.

V65-3/V4-1:

Her tror jeg en del på 7 Bullet Knas, der er en lovende hest, som har startet karrieren flot. Har selvfølgelig ikke så mange starter bag sig og sprint med yderspor kan drille, men hest mod hest, tror jeg Bullet Knas er bedst (Se Bankeren, red.) 4 Nobody’s Avenue er en hurtig hest, der kommer tilbage efter pause. Anders Pedersen plejer at være en offensiv kusk, og hvis ikke hesten mangler løbet i kroppen er det en topchance. Det samme er 1 Villia Silk, der er stabil og hurtig fra start, men ikke vinder så ofte. Har fin form og sporet kan ikke være bedre. Får sikkert et rygløb og kommer der plads til slut er den med fremme igen. 2 Livi Ladyship var hårdt betroet sidst, men det gik ikke der. Fint spor og med godt løb er det en hest, der kan overraske. Der er mange starthurtige heste med i løbet, så det virker sandsynligt at der kommer fart på fra start, og måske resten af løbet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-4/V4-2:

Helt ”umuligt” løb som venter, og jeg kan ikke andet end at anbefale en helgardering her, for der er mange heste med chance. Vi er lidt nede i klassen med heste, der kan galopperere. Bare det at finde et vinderbud var svært, men jeg prøver med 1 Bella Sotto. Hesten har kapacitet, men kun i glimt vist det. Kommer i sæsondebut og fejlfrit kan den vinde et løb som dette. Det er et talent som efter problemer på vejen, måske i år viser hvad den kan? Nævnes blandt mange chancer skal 4 Blue Berry Avenue som en luring, for selvom den har galopperet i begge starter i år, ser den fin ud og er en hest, der kan meget mere end vi har set. Fejlfrit kan den overraske for Kenneth Andersen, der er en dygtig kusk.

V65-5/V4-3:

Hvis 3 Avalon er som når den er bedst har den altid vinderchance. Den var positiv i sæsondebuten, hvor den blev kørt afventende efter ikke rigtigt at have været med fra start, som den ellers plejer. Fik siden et roligt, men sluttede fint af og viste god form. Avalon er normalt hurtig fra start, hvis den trykkes af. 7 Stella Newmen har vundet 5 af 16 starter, men har ikke så mange løb som de øvrige i feltet. Kapaciteten er stor, men sporet ikke det bedste. Alligevel er Stella Newmen en vinderchance. 1 Vilavaldi har et perfekt spor, for hun kan åbne fra start og er rigtig fin med et godt rygløb. Kunne godt være en hest, der leverer en overraskelse.

V65-6/V4-4:

Det er et topløb som man kan kun glæde sig til, det som her skal afvikles. 3 Hanna Banker er en hærdet hoppe som endnu ikke har vundet i denne sæson, men også mødt ganske hård konkurrence. Opgaven virker fin og fra et godt spor må der forventes en offensiv Flemming Jensen. 5 Amulet var rigtig lækker da hun vandt sæsondebuten, og hun har været Danmarks bedste hoppe i årgangen med sejr i Dansk Hoppe Derby i fjor, samt samlet 14 sejre i 17 starter. Amulet er hurtig fra start, så det er interessant, hvad hun bliver budt fra start. Dog skal man være obs på, at Amulet og mange af de øvrige danske hopper, der starter i dette løb, skal starte efter planen i DM for Hopper i slutningen af april, så dette løb er et løb før DM. Det kan give fordel for Hanna Banker! 1 Temptation S H er en klassehoppe der var overraskende fin senest efter pause, og sikkert er endnu bedre denne gang. Perfekt spor. 2 Unique Sisa er hård og en god hest der starter fra et fint spor, så hun er spændende og så er både 7 Amalie Bork, der ikke klarede voltestart senest, og 6 Angelina er par tophopper.