Dobbel V65-jackpot i Bergen

Magnus Teien Gundersen og Eye Of The Tiger N.L. Torsdag kommer de ut i Bergen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Trøstegevinst på Forus 3. oktober!

Undertegnedes V65-systemer (fire andeler a Kr.1 000) satt igjen med banker på Diamond Yankee, men da den ikke rakk frem ble det bare fem riktige på disse systemene. Dog ble det en meget godt betalt femmer, og man kunne trossalt hente med seg Kr.13 524,-. Godbiten i omgangen, Emblan (3-valg), fanget undertegnede opp, og serverte følgende info:

V65-3 : 11 Møller Viktoria – Falt helt sammen tilslutt sist, og det er klart at det gjør oss usikker. Henger den bare i sammen så vinner den, men etter å ha sett den både sist, og også nest sist så er vi fakta litt usikker. 1 Emblan – Er det opplagte spillet, og den hesten man bare må jakte om favoritten rører det til for seg. Emblan er nemlig bedre enn raden, og nest sist gikk den feks sterkt i kulissene. Da hadde vi vel 29/1000m på den etter en dårlig start. Sist gikk den sterkt etter galopp, og den virker å være i toppform! Svein Ove Wassberg opp er et gedigent pluss, og vi må naturligvis varsle skarpt!

Fullklaff i V64-spillet på Jägersro 3. oktober!

Undertegnedes store V64-bong på Kr.1 200 satt som spikret denne tirsdagen. Utbetalingen ble brukbare Kr.3 499,-.

Bergen Travpark klemmer til med DOBBEL V65-JACKPOT torsdag, og da må man bare prøve seg. Bedre betingelser får man nemlig knapt nok som spiller på en vanlig torsdag, og det ligger altså over en million ekstra i sekserpotten. 3 Eye Of The Tiger N.L. er dagens folkebanker, og også vi tror mye på den. Dette er dagens beste banker. Sjekk ut følgende:



V65-1 : 1 Champlain – Holdt sikkert unna i debuten for Kolnes sist, og den var klart bra direkte etter en lengre pause. Hadde uansett godt av den blåseren i kroppen, og den ventes forbedret til denne starten. Var tidlig som 3-åring nedpå 15-tallet over 2100ma, og det på ikke lynraske baner. Vi får ikke noe sjokk om denne plutselig går 14,0 fra tet over 1600ma på torsdag, og da sier det seg selv at de andre må kjempe om andreplassen. Takler bare denne 3-åringen reisen så kan ikke vi gjøre annet enn å tro MYE. SPILLES!

V65-2 : 10 Red Hot Firestorm – Bjørn Steine er relativt ny i banen, og 19-år. Har kun kjørt tre løp, men det har faktisk blitt en første + en andre. Har en bra sits i vognen, og selv om det er tidlig, så virker han talentfull. Her får han sjansen bak en hest som er kolossalt speedig, og i et løp det lukter litt tempo trenger det ikke være feil å komme bakfra med sparte krefter. Var god i nederlaget i V75’en nest sist, mens den var helt OK i V75’en sist. Nå er den billigere ute igjen, og møter her en gjeng den kan spurte ned. PASSES!

V65-3 : 12 Timona Ø.K. – Her har naturligvis storfavoritten, 3 Rigel Anne en flott mulighet om den bare tramper avgårde feilfritt. Har imidlertid feilet seg bort noen ganger på slutten nå, og den er ikke helt å stole på. Hesten vi prøver oss med trenger ikke å bli mye spilt, men den har gjort OK løp på Forus, og blitt matchet mot vel så gode hester som dette. Ny bane, ny kusk, og billig motstand = kan overraske!

V65-4 : 7 Egge Jarl – Er blitt solgt, og kommer ut i ny regi på torsdag. En av de beste trenerne på Bergen Travpark har fått den inn på stallen sin, og Egge Jarl burde være med litt oppover i grunnlaget om den får holde seg hel. Kommer her ut i et FRYKTELIG dårlig selskap, og gjør den bare om løpet sist, ja, da dreier det seg normalt om en vinner. I det nevnte løpet sist var den nemlig meget tapper. SPILLES!

V65-5 : 3 Eye Of The Tiger – Er dagens folkebanker, og den har også en meget bra mulighet. Jakter stolpe i programmet, og den har ikke vært dårligere enn toer etter den kom inn på stallen til Kolnes. Har vært i Bergen tidligere, og da ble den enkel seier i V75. Burde hatt et langt høyere grunnlag enn dette, og normalt vinner den mot en slik motstand som dette fra dødens. Vi banker, selv om det i dag er sprint.

V65-6 : 7 Madla Perlå – Sitter tidlig i tet, og siden er dette hesten å slå? Var god i forsøket sist, og den var også bra i finalen, selv om det da ble galopp når Jan Erik Landaas søkte luker på oppløpet. Vi regner med at 1 Bokli Storm kjøres i rygg på denne distansen, og da er vel det Madla Perlå som er først frem? Skal spilles, og vi iler til med tipsnikken!