Dobbel V65-jackpot med 923 725 ekstra i sekserpotten

Leangen byr på DOBBEL V65-JACKPOT denne kvelden, og det ligger altså hele 923 725 ekstra i dagens sekserpott. På Leangen mandag ble det veldig lettløst i V65-spillet, men vi serverte uansett dagens godbit, og for oss var Pave Loma (3-valg) en tipsener. Når det gjelder dagens omgang så skal det blant annet kjøres en kuskematch mellom Trøndelag / Jämtland, og det finnes endel spennende kusker på artige objekter.



Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 Helle spik – Har en drømmeoppgave foran seg i innledningen, og dette er en hest som burde passe Atle Solhus midt i blinken. Formen virker knallbra, og feilfritt blir den alt annet enn enkel å plukke ned. Settes klart først, men skulle den feile, ja, da er fakta dette et meget jevnt løp. PS. 4 Jardar – Har ingen enkel oppgave foran seg, men den skal bli utrolig spennende å se med Edvard Kristiansen. Løpets mulige halvskrell!

V65-2 : 7 Federal Crown – Spurtet strålende sist (10,2 s 300m), men likevel synes vi det er feil at den skal bli så hardt betrodd som dette. Bra sjanse, men som storfavoritt er det ikke noe vi går hardt til på. For de som leter litt på dypet, ja, de skal plukke med 8 Oro Boy. Den vant fire løp på Leangen i fjor, men har ikke vært i nærheten av noe slikt i år. Gikk imidlertid knallbra for Edvard sist, og den spurtet strålende nedover oppløpet (12,4 s 300m). Har blitt strøket inn et spor, og med litt flyt gjør den seg ikke bort…

V65-3 : 9 Alsaker Regent – Burde være litt spennende i dette relativt jevne løpet. Den gikk et svett løp mellom to galopper nest sist, og den varslet full form da. Nå sist gikk den PIGG i mål etter sene luker, og på klokken stod det 27,8 s 300m som ubrukt. Får en svært rutinert kusk opp nå, sporet passer perfekt, og motstanden skremmer ikke. Kan fort sitte der som en godbit!

V65-4 : 1 Noir Noir – Har et gaveløp foran seg, og det er ingen tvil om at dette er dagens i særklasse beste banker. Var ute mot knalltøffe hester på Färjestad sist, den hadde spist/drukket dårlig, og stod dessuten i spor 12. Gikk et løp på det jevne i kulissene da. Gangen før var den smellgod til seier, og den kom helt alene til mål på en god tid. Kan åpne bak bilen om den blir laddet med, og det er vel kun 4 Calvin Classic i første rekke som kan hente en lengde på den? Den skal ha rygg, og vi håper/tror på tidlig tet. Har uansett en topp mulighet, og den kan også vinne dette fra dødens. ALL IN!

V65-5 : 2 Fernando – Har utviklet seg kolossalt i 2017, og den har fakta blitt knallgod. Var med på en tøff 10-åpning sist, men vant likevel sikkert på en god tid. Gangen før var den hals bak Quite Pepper fra likestart, og Quite Pepper var for eksempel med i årets NM mot Lionel fra likestart… Hadde man puttet Quite Pepper inn på strek i dette løpet så hadde den blitt tungt betrodd, og når ikke Fernando blir tungt betrodd, ja, da er den verdt et forsøk mot 6 Valley Ivan.

V65-6 : 1 Sea Samedi – Spurtet sterkt sist, og den har funnet en fantastisk fin form. Har nå gjort tre løp etter et lengre avbrekk, og det skal uansett bare ha gjort godt. Har tidligere vært meget kjapp ut bak bilen, og utgangsposisjonen passer normalt perfekt. Er en motivert tipsener. 5 Høwings Unbeatable – Er den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men vi innrømmer gjerne at den har skuffet oss i Norge. Har gått helt OK, men ikke vist den riktige innstillingen. Nå er den billigere ute enn noen gang, og den skal naturligvis på bongen.

