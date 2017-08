En av årets beste V65-omganger i Harstad

Dag Sveinung Dalen kjører vår banker i Harstad lørdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Følgende info ble servert på godbitene:

V65-5 : 8 Thai Goodwill – Har overhodet ikke hatt marginene med seg etter den kom tilbake til Norge, og det er snakk om en traver som er betydelig bedre enn raden. Heller ikke sist i Sverige klaffet det, men Thai Goodwill var uansett klart positiv. Her er den ekstremt billig ute når det gjelder motstand, og det kunne ha vært en banker fra et godt spor. Nå er det sporet i mot, og den er derfor ikke noe annet enn en småfrekk utgang.

V65-6 : 6 Ambitious Voyager – Er sprutredd, og liker ikke å gå bakfra. Vi velger derfor å ikke vektlegge innsatsen sist for hardt. Hesten ble naturligvis sjekket opp etter løpet, og det ble ikke funnet feil på den. Til denne starten velger man å rykke skoene, og det er blitt gjort to ganger etter den kom inn på stallen til Tvedt. I begge løpene imponerte den veldig, og det ble to seire (Åby 29.09/Bjerke 17.09). Følger bilen fra start når den blir laddet med, og i dag har Herman Tvedt ambisjoner om å klinke til direkte. Her vil man til tet, og den taper normalt ikke dette løpet om den kommer seg foran. I en spennende V65-omgang klinker vi til med et meget interessant bankerspill. ALL IN!

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Vi elsker disse V65-omgangene etter at V75-moroa er over, for dette er omganger veldig få har hatt tid å sette seg ordentlig inn i. Ved en rekke anledninger har vi servert gullkantede objekter, og man får ofte godt betalt når man først treffer i omganger som dette. Harstad byr kanskje på en av årets beste V65-omganger lørdag, og dette gleder vi oss stort til.



Vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 1 Malik – Var kanskje ikke helt på topp etter pause sist, men den hadde da en feil oppgave, og den trengte nok også løpet. Gangen før feiler den fra seg en 13-tid over 2140ma, og formen føler vi skal være god nok til å ta seg av dette løpet. Nå er det opp med Dalen, den er kjapp ut, og feelingen er at dette dreier seg om tet og slutt. VI TROR HARDT!

V65-2 : 7 Valle Trygg – Er klin overlegen i dette løpet om den bare går feilfritt. Har vært klink ustabil for Morten Carlsen, men når Høitomt fikk teste den tredje sist ble det andre boller. Det ble lekestue i V75’en, og den vant på en 27-tid. HC Holm har feilet med denne før, men den er uansett kuskeplusset fra Carlsen, og den skal stå først på ranken.

V65-3 : 10 Valle Trym – Vant sprettlett etter pause sist, men hvordan var egentlig aksjonen? Fungerte ikke optimalt, og den fikk en fortjent R i raden. Når den allerede nå kommer til start igjen må det ha vært en bagatell, og vi forventer at den fungerer bedre nå. Har en topp sjanse om den er som best, men bak denne er dette løpet HELSKUMMELT, og en bred gardering kan være smart.

V65-4 : 8 Twentysix Paupau – Småskummelt hoppeløp, og heller ikke dette løpet trenger å være helt lettløst. Hesten vi plasserer først innledet knallbra når den kom til Harstad, og den radet opp. I år har den gått mer på det jevne, og ikke vært like god. Dog var den ordentlig positiv etter pause sist, og den spurtet meget oppløftende da. Fant storformen i oktober i fjor, og det er muligens den formen som den begynte å vise litt av sist. Settes frekt først!

V65-5 : 11 Lady’s Blue News – Var under pari i V75’en sist, men nest sist gikk den helt enormt bra, og viser den noe tilsvarende her, ja, da skal mulighetene være meget gode. HC Holm opp er selvfølgelig spennende, og distansen takler den bedre enn de fleste. Springsporet på tillegget passer perfekt, og den må bare prøves i omgivelser som dette. OBS!

V65-6 : 1 Drivin – Har en skreddersydd oppgave i finalen, og normalt dreier dette seg om tet og slutt. Feilet sist, men hadde da stresset seg opp på turen til Bodø. Nå skal den ut igjen på hjemmebanen, og der har den virkelig levert fine løp. Går nok 26 om nødvendig fra tet, og vi tror ikke at denne taper fra tet. Dag-Sveinung Dalen opp er et klart pluss, og feilfritt taper den ikke. VI BANKER!