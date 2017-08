En av årets beste V65-omganger på Forus

Geir Mikkelsen kjører Red Shankly R.S.. Tirsdag kommer de ut på Forus. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V4 Vaggeryd: Untersteiner fikser lunsjen

Oddsdobbel over/under: Liverpool får ikke stengt igjen

Oddsdobbel Championship: Ipswich lander i kveld

Oddssingel Championship: Bruce er allerede i trøbbel



En herlig tirsdag venter, og her blir det mye moro for vi som er glad i å spille på hester. Allerede kl.12.20 er vi i gang med lunsj fra Sverige, og Vaggeryd. Deretter overtar Forus med en strålende V65-omgang kl.18.50. Jägersro avrunder så tirsdagen med en topp V64-omgang, og her starter man som vanlig kl.19.25.



Nesten superklaff i V75-spillet 13. august!

Nettavisens svenske samarbeidspartner, SNOKEN, leverte virkelig varene til V75-omgangen på Dannero denne søndagen. Med banker på Lollipop Girl (2-valg) + Nadal Broline (1-valg), samt at skrellene Tip Jar (7-valg)/Blås Undan (9-valg) var trygt på bongen, ble det spennende for bongene fra Kr.1 500 (fem andeler a Kr.300) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500/ti andeler a Kr.200). Disse bongene satt nemlig igjen med fire hester i finalen, men greide dessverre ikke å fange opp supersjokket Importedfrmdetroit (10-valg). Dog ble det en meget fin "trøstepremie" da bongene betalte ut fantastisk fine Kr.19 256 til Kr.19 764,-

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Forus Travbane sliter ofte med litt lave utbetalinger, men i kveld liker vi omgangen skarpt! Vi snakker kanskje om årets beste V65-omgang, og her skal vi være med å kjempe om flotte kroner! Red Shankly RS (V65-3) er vår småfrekke banker, og når dette tipset ble lagt ut var den ingen favoritt... Sjekk ut følgende:



V65-1 : 12 Ursula D. – 5 Achilleus er feltes beste, men også en av feltes mest usikre, og det er ingen storfavoritt vi går til på. Draget vårt står nydelig inne på pengene i dette sportrappløpet, og med stigende form skal den tas på alvor. Nå sist var den knallgod etter et tøft opplegg, og den er tydeligvis på vei mot samme form som den hadde på denne tiden i fjor (vant syv løp fra august-januar). Er spennende som lite spilt i innledningen, og vi roper et varsko!

V65-2 : 8 Xante – Er best på ren kapasitet, men blir likevel betydelig mindre spilt enn feks 11 Highland Breeze. Xante kom ut etter en liten pause sist, og den gikk et helt enormt løp i kulissene etter en grov galopp. Var da ute mot mange klasser tøffere motstand enn dette, og vi likte den skarpt. Tåler tøffe opplegg, og bilstart er normalt et pluss. Skal stå først på ranken, og feilfritt tror vi ikke den taper. MÅ BARE SPILLES!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Dagens småfrekke banker:

V65-3 : 2 Red Shankly RS – Har en STOR mulighet i dette billige løpet. Den har trengt løp i kroppen, men den har utviklet seg, og blitt stadig bedre. Nå sist havnet den ordentlig på vingel fra start, og ble dermed bakket ned i køen. Kom via sporene med langt frem ned mot siste sving, den fullfører meget bra, og vi hadde 14,0 s 800m på klokken. Har trukket drømmesporet her, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt! Vi banker frekt! PS. 5 Woody – Gikk sterkt etter en grov galopp sist (13,1 s 500), men da kjørte Tom Erik Solberg. Rune Skogen har ikke vunnet løp siden 2008, og det er selvfølgelig et minus med han som kusk nå. Kan vinne, men den har ikke tid til noen galopp.

V65-4 : 12 Odins Høvding – Var knallgod i nederlaget sist, og viser den samme takter her så dreier det seg fort om en vinner. Det er dog ikke alltid den viser en slik moral som da, og det er hovedgrunnen til at vi ikke tør å banke den. 7 Dag Julius – Har løftet seg veldig, og den har vært ordentlig positiv på slutten. Nå sist spurtet den fint, og var god toer bak vinnermaskinen El Viktor. Er lynrask fra start, og på en kjapp bane velger nok Geir Gudmestad å kjøre den foran. Det soleklare motbudet!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V65-5 : 8 Lille Jerkeld – Er betydelig mer stabil enn Tomeld ØK, og det ble utslagsgivende for hvem vi plasserte først her. Lille Jerkeld fikk maks mot tøff motstand sist, men vi tror ikke at den passet optimalt på den litt krevende banen da. Ove har kjørt veldig kompromissløst med Lille Jerkeld, og vi forventer at han klinker til igjen slik at det ikke blir for langt frem. Har normalt en veldig bra sjanse, og vi må bare heise den til topps.

V65-6 : 1 Independent O. – Kom ut etter et lengre avbrekk tredje sist, gikk et meget fint løp, og var hakk i hel på 11 Greyhound D’Estino fra likestart (står nå 20m foran). Vi hadde bankertro på den nest sist, men da ble det galopp, og dermed var den dagen ødelagt. Nå sist fullførte den meget bra i monte, og den viste at den også trives under sal. Her satser nok Tom Erga på tet, og vi blir alt annet enn overrasket om Independent O leder dette løpet rundt om. Hadde helt latterlige 4,2% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er så feil som det kan forblitt. MÅ MED PÅ ALT!