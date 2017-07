En fantastisk V65-jackpot venter på Øvrevoll

Elione Chavez er aktuell på Øvrevoll torsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende torsdag venter for vi som er glad i å spille på både trav og galopp. Moroa starter opp kl.12.20, og her venter en ny V4-omgang fra Karlshamn. Kl.13.40 er det Bjerke sin tur, og her venter en høyinteressant V5-omgang. Bergen Travpark byr så på en deilig V65-omgang kl.18.50. Dagens høydepunkt skjer på Øvrevoll kl.19.25, og her er det altså jackpot i V65-spillet med over 360 000 ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nettavisens galoppeksperter har gjentatte ganger truffet meget bra med sine tips og vurderinger til galoppløp både her hjemme på Øvrevoll og i Sverige hittil i 2017. Her er noen av høydepunktene den siste tiden...

Øvrevoll torsdag 29. juni

Hovedbankeren 2 Ash Hill Towers innfridde meget lett i V65-2 og superobjektet 5 Oh My Rose vant V65-6/DD-2. Denne var langt nede på ranken når vi publiseret tipsene torsdag formiddag, men ble etterhvert et andrevalg. 6. valget og 4,9 prosenteren 11 Augustian i V65-5 var et tredjevalg på ranken.

Nytt herlig systemklaff

To systemer med fire andeler a kr 1500 satt som støpt og betalte ut meget pene kr 54 876 hver seg. Tre systemspill (tok stk fire andeler a kr 1000 og 20 andeler a kr 200) måtte "nøye" seg med 12 femmere og 9 864 kr hver seg.

Det mellomstore V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) fikk fire femmere (822 per stk) og betalte ut kr 3 288.

Supersuksess i DD-spillet

Mandag 19. juni var DD-oddsen 79,92 på Bro Park og det ble fest i DD-lukene. Med 5 Oh My Rose som herlig DD-banker og 11 Augustian som den andre DD-vinneren, ble det ny DD-fest på Øvrevoll i torsdag kveld. Her ble oddsen praktfulle 65,16. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 258kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 6 516 kr.

Solid suksess i V4

Også i V4-spillet ble det suksess. Det mellomstore V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt klokkerent og betalte tilbake meget fine 5 074 kr.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Mandag 19. juni tok de for seg under V64-løpene på Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Litt tekst til jackpotomgangen i V65-spillet av Birger og Morten:

En superspennende V65-jackpotomgang venter på Øvrevoll denne torsdagen, og det ligger altså vel 360 000 ekstra i sekserpotten.

Vi har god tro på en lås i V65-2 med duoen 3 Zafrangar og 5 Chatham House Rule. De to har vist klart mest til nå, og dette maidenløpet er det ikke all verdens klasse over. I V65-4 blir 7 Silent Storm favoritt etter kjempeløpet til tredje i 1000 Guineas. Nærmest rangerer vi 3 Aconcagua, men dette løper er litt mer åpent.

Vårt spill på de flate bongene blir 3 Loire i finalen. Er alltid i form midt på sommeren, var bra sist og viktigst: Elione Chaves sitter på ryggen. Det er et stort pluss kontra de siste løpene, og vi tror på seier.