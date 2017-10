En magisk lunsj med Jakobsson

Magnus Jakobsson og Magic Moves. Fredag kommer de ut i V65-4. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi har en helt fantastisk WEEKEND foran oss, og det blir altså 2 x V75 denne helgen! Leangen klinker til med en smellbra omgang lørdag, og her blir det altså gjensyn med fantastiske Ferrari BR. Vi gleder oss! Solvalla står for V75-omgangen søndag, og her skal det kjøres semifinaler til Breeders' Crown. Det betyr mange vinnerkandidater i løpene, og stor sport! Vi kommer naturligvis med fyldige tips til begge baner.

Når det gjelder dagen i dag så starter vi opp i Sverige kl.12.45. Her venter det V65-lunsj til Romme. Jarlsberg står for den norske V65-omgangen med start kl.18.50. Ørebro er sist ut, og her starter V64-1 kl.19.25.

Romme serverer sine kunder en deilig lunsj denne fredagen, og her skal vi være med å kjempe om tusenlappene. Solide bankere, herlige objekter, og vi anbefaler deg sterkt å ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Mr Bashful – Kan være skrellen i et småskummelt innledningsløp. Var et skrik etter et lengre avbrekk sist, men da ble det helt feil underveis. Havnet opp i dårlige rygger, måtte ut i sporene med langt frem på siste bortre, gikk innvendig mot siste sving, og ble sittende bom fast med krefter igjen. Fungerte flott, og vi likte det vi fikk se av 4-åringen. Klokken viste 15,0 s 800m som ubrukt. PASSES MED LØP I KROPPEN!

V64-2 : 1 My Night – Kommer ut fra stallen til talentfulle Nicklas Westerholm (23% seire i 2017), men blir likevel kraftig undervurdert. Hadde 4,01% på seg når dette tipset ble lagt ut. Det mener vi er dønn feil. My Night kom ut etter knappe 3-mnd pause sist, og den gikk et strålende løp etter startgalopp (står ikke i programmet). På klokken stod det 14,5/2000m, og noe mye mer enn det kan man knapt nok forlange. Nå er det opp med Ulf Eriksson, My Night er meget kjapp bak bilen, og vi setter varsellampene på full styrke!

V64-3 : 4 Racer Rose – Har flott form i kroppen sin, og den er spillbar fra et bra spor bak bilen nå. Her er den dessuten ute i dønn riktige omgivelser, og Ulf Eriksson har også et meget godt tak på den. Nevnte kusk skrellet med Racer Rose til over 20x flesket i november i fjor, og han kjenner hesten godt. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og Racer Rose er selvskreven på bongen. SPILLES!

Banker nummer 1:

V64-4 : 11 Magic Moves – Er en fryktelig bra hest, men den var altså ikke til sin fordel sist. Før det radet den opp, og den avslørte en kapasitet litt utover dette grunnlaget. Kommer nå ut etter pause, den er nybehandlet, og fungerer den bare som den skal, ja, da snakker vi normalt om en vinner. Motivert storfavoritt.

Banker nummer 2:

V64-5 : 9 Knifetown Winner – Er en fryktelig bra hest i grunnlaget, og ingen skal bli overrasket om den moser denne gjengen fra dødens. Er på vei mot storformen nå, og sist vant den enkelt med krefter igjen. Ulf Eriksson opp er spennende, og vi tror på en topp mulighet for favoritten. SPILLES!

V64-6 : 13 From Dust To Dawn – Var ekstremt talentfull som unghest, og det er en traver med ENORM grunnkapasitet. Har nå gjort to løp for stadig mer fremgangsrike Mattias Djuse, og vi føler at den er ordentlig pågang for den dyktige treneren. Fullførte strålende fra dødens på topphesten Whitehouse Express sist, og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Her er den billigere ute, og den kan opplagt felle alt med flyt!