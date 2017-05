En Rakker i knallform

Formsterke Rakkerfanten blir stor favoritt i V65-3 på Momarken fredag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En strålende travhelg er i emning med den store Gulljackpotomgangen i V75 fra Jarlsberg lørdag som det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Men også fredagen er meget innholdsrik og innledes V65-trav fra Romme med spillestopp kl 12.45. Deretter er det NM for damer og flott V65-omgang på Momarken fredag kveld med spillestopp kl 18.50 og V64-omgang fra Umåker med spillestopp kl 19.25.



Nettavisen har hatt solid tipsflyt den siste uken og på Bergen travpark torsdag ble det superklaff i V65-spillet.



Lerum med luketømming i Bergen 18. mai!

Det var igjen duket for en herlig opptur i Bergen denne torsdagen, og tipsene satt knallbra! Nettavisens V65-forslag med innl.pris kr 900 satt som spikret, og det betalte ut hele 23 044 kr. Sjokket 1 Showmethevictory (7,7%), ble lansert i V65-6, og følgende info ble gitt:



V65-6 : 1 Showmethevictory – De klart beste hestene i feltet er 2 Final Countdown/9 Queenswood. Dog er Final Countdown veldig usikker, mens Queenswood ikke er i like bra form så da hun radet opp. Vi velger derfor å spekulere, og vi gjør det med en hest som har et spennende løp foran seg. Showmetheglory gikk dessuten sterkt etter en grov galopp sist, og det var første gang ut etter pause. Er god på sitt beste, den er stabil på volte, og Lars Tore Hauge opp er et stort pluss. MÅ TAS PÅ ALVOR!

V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr. 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a rr.1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644.



V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble flott klaff for mine V75-tips på Biri lørdag, og mitt mellomste V75-forslag (innl.pris kr 486) satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine 6 092 kr, og min hovedbanker i omgangen 4 Nice Eleven L. i V75-4 som attpåtil ikke var favoritt innfridde meget enkelt.



Lerum fortsatte festen lørdag kveld

Rolf Lerum fulgte opp med strålende V5-tips på Harstad lørdag kveld. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som hans tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste V5-forslag på (innl.pris kr 432)betalte ut herlige 8 974 kr.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om V65-omgangen på Momarken fredag kveld. NM for damer skal avgjøres denne fredagskvelden og fire av de seks V65-løpene er forbeholdt NM-løp. Men V65-bankeren finner vi ikke i noen av disse løpene, den starter i V65-3.

Rakker i knallform

Det handler om 3 Rakkerfanten som hadde en strålende fireårssesong i 2015 og da vant 5 ganger på 14 starter. Fjoråret ble derimot en nedtur og Rakkerfanten gjorde kun ni løp da og seiret en gang. Viste dog at han var på vei tilbake til nivået fra fireårssesongen, når han ble toer i et V76-løp på Bjerke 12. april, selv om han kanskje burde slått Vesle Maie i det løpet. Men har vært strålende i to strake seiersløp etterpå det og virkelig funnet stilen hos Arthur Bø i Telemark. Jakter sin tredje strake seier på Momarken fredag og bortsett fra 6 Hvatt Ronja er det billig imot. Vidar Hop er en kusk jeg liker å bankerspille og fra et flott tredjespor bak bilen, skal det være solid vinnersjanse for 3 Rakkerfanten i V65-3 og jeg bankerspiller.

Nye underverker fra Erik Killingmo

At Erik Killingmo er en dyktig travtrener er udiskutabelt og i V65-6/V5-3/DD-2 sender han ut kapable 2 Brenne Viking til den første starten i hans regi. Hesten gjorde flere fine løp i regi Ove Kenneth Karlsen, men opptrådte også litt ujevnt hos den dyktige rogalendingen. Erik Killingmo melder om bra treningsjobb og har funnet en flott oppgave for Brenne Jerven her. Jeg bankerspiller 2 Brenne Jerven både i V5 og DD.

Dårlig spor - men beste hesten

V65-1 er også starten på NM for damer og her mener jeg bestemt at Veronika Bugge har trukket den beste hesten i 8 Ubuntu. Fra et litt bedre startspor, hadde jeg kanskje vurdert et bankerspill på denne. Fra åttendespor med litt forsiktige Veronika Bugge som kusk, blir dog ikke hesten mer enn klart førstevalg for meg.

Kristine hele veien

Kristine Kvasnes loset favorittspillerne trygt i havn når hun med letthet innfridde med folkebankeren Tomeld Ø.K. i V76-4 på Bjerke tirsdag kveld. Kristine er på jakt etter NM-tittelen og har trukket bra hester i alle NM-løpene. På forhånd tror jeg 1 Kampala i V65-2 er den aller beste vinnersjansen. Hesten avla årsdebuten på Leangen for en snau måned siden og avslutter da flott til andre bak N.Y. Grande Terre. Kampala er bra fra start, motstanden er svak i dette løpet og det kan være ledelse hele veien for Kristine Kvasnes og 1 Kampala.

Luring fra Kvasnes

Taktisk dyktige Kristine Kvasnes kusker også min favoritt i V65-4/V5-1. 2 Bella Crown er ikke ei hoppe det er lett å bli klok på, da hun blander gode prestasjoner med nesten uforklarlige svake løp. Men at hoppa er bedre enn raden er det ingen tvil og mot svært overkommelig motstan, er 2 Bella Crown min favoritt i V65-4/V5-1.

Fugl eller fisk fra storfavoritten

2 Cantab G.T. ligger an til å bli meget stor favoritt i V65-5/V5-2/DD-1, men jeg syner storfavoritten. Vant riktignok et lunsjløp i Drammen nest sist, men fikk da styre og stelle i front på sprint. Jeg er ikke like sikker på at 2100 meter passer like bra, selv om hesten har tatt flere seire over denne distansen. Jeg værer en smell her og tar med alle hestene på det aller største V65-forslaget her på Nettavisen.