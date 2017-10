En tøffing som V65-banker

Moveslikejagger får tilbake gamlekusk Trond Lindbak i V65-1 i Drammen i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss, der lørdagens V75-omgang på Momarken er det store sportslige og spillemessige høydepunktet. Den innledes med en sedvanlig hektisk og innholdrik mandag. Først ut er som vanlig Bjerke med internasjonal V5-lunsj med spillestopp allerede kl 11.10. Deretter er det V4-lunsj fra Boden. Til kvelden er det V65 her hjemme fra Drammen travbane, mens Mantorp er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene i Drammen og der er det som vanlig krevende å være spiller. Det er langt mellom de gode bankerkandidatene og jeg valgte til slutt å sette min banker allerede i V65-1.

Klart beste hesten

Det handler om tøffingen 4 Moveslikejagger som har vært veldig bra i lag tid nå og som motstandsmessig møter litt billigere motstand i kveld, enn det han har gjort den siste tiden. I kveld er det "gamlekusk" Trond Lindbak som er tilbake i sulkyen, men Lindbak har vunnet seks av de ti seirene vallaken har i karrieren. Moveslikejagger var helt nede på 11.8/1609 meter i sin siste start og i motsetning til alle konkurrentene han støter på i V65-1, så er Moveslikejagger en hest som tåler å gjøre grovjobben selv. Gjør sin andre start i karrieren på Drammen travbane i kveld. Gjorde sin første start der 1. juli i år og gjorde da et kanonløp til andre bak en formtoppet Jet Bug. Jeg setter mitt bankerspill på 4 Moveslikejagger i V65-1.

En vinner på sitt beste?

I V65-6/V5-3/DD-2 blir 1 Sander Invalley hardt betrodd sammen med gjestekusk Hans Jørgen Eggen. Desserud-hesten har gjennom hele karrieren opptrådt noe ujevnt, men toppnivået er bra. Vant lett etter tet hele veien sammen med Truls Desserud sist i Drammen, og har vunnet sportrekningen i kveld. Det skal være bra vinnersjanse og jeg bankerspiller 1 Sander Invalley både i DD-spillet og V5-spillet.

Helt bortglemt i kveld

V65-2 er uten tvil en av omgangens spillenøtter og de store profilene glimrer med sitt fravær. Jeg anbefaler bred gardering setter lite spilte 9 Bulldozer først på min rangering. Fireåringen har ikke vært som best på slutten, men kapasitetsmessig er det uten tvil en av de beste hestene i feltet.

Flåten gir Kapteinen kamp?

I V65-3 skiller 5 Kaptein og 3 Praktfull seg klart ut. Førstnevnte blir stor favoritt sammen med Eirik Høitomt, men skulle Geir Flåten lykkes med å kjøre i trav med 3 Praktfull som starter fra strek og 20 meter foran Kaptein, er jeg rimelig sikker på at fireårshoppa kan holder unna for storfavoritten. For de som jakter en dyping i dette feltet, kan 8 Rapid vært verd litt oppmerksomhet. Vallaken er klart bedre enn raden og feilfritt kan han kanskje utfordre favorittduoen.

Overspilt storfavoritt???

7 Mjølner Brun og Jan Roar Mjølnerød er i særklasse den største V65-favoritten mandag formiddag og hesten skal da også ha en god vinnersjanse i V65-4/V5-1. Men at denne skal være så stor favoritt, det kjøper jeg ikke. Fireåringen har ikke vist utpreget vinnersting hittil og jeg iler til med en god del garderinger.

Gamlingen fikser monte?

V65-5/V5-2/DD-1 er et monteløp for kaldblodshester i høyt grunnlag og alene på 40 meter tillegg står elitetraveren 9 Særpefanten som faktisk debuterer i monte i kveld. Har vist solid form i travløp den siste tiden, og bør kunne duge bra på direkten i monte. Min favoritt i et bra sportslig og spillemessig monteløp i V65-5.