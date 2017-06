En vidunderlig Øvrevoll-aften

Ash Hill Towers og Alan Wallace vant på Øvrevoll 17. mai og har en spennende oppgave foran seg i V65-3 på Øvrevoll torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En hektisk torsdag står for tur og den innledes med V4-trav fra Ørebro og etterfølges av lunsj-V5 på Bjerke. Til kvelden er det to V65-kjøringer her hjemme. Bergen travpark tar seg av travet, mens det er flott sportog strålende spilleløp på Øvrevoll.

Nettavisens galoppeksperter er i ferd med å legge nok en strålende tipsmåned bak seg. Sist mandag ble det levert strålende tips til Bro Park:

4. valget 13 Captain America var deres herlige V64 og DD-banker. Systemspillet med fire andeler a kr 1 500 suste rett inn og betalte tilbake meget flotte 102 477 kr. I V4-spillet ble det klaff for det aller største V4-forslaget med innl.pris kr 1950. To andelslag med fire andeler a kr 500 kunne glede seg over solide 36 953 kr i utbetaling for fire rette. I DD-spillet ble det også fest. Her ble oddsen praktfulle 79,92. DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 200, betalte tilbake 3 996 kr, mens DD-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 400 betalte tilbake storfine 7 992 kr.



Flott systemklaff i V4 på Klampenborg søndag 25. juni

Det ble som ventet utfordrende i søndagens V4-omgang på Klampenborg i Danmark og vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene. Systemspillet på 4 andeler a kr 750 satt imidlertid som det skulle og betalte tilbake solide 10 264 kr.



Damenes aften på Øvrevoll

Sportslig er det 1000 og 2000 Guineas som er i fokus, men ellers vil dagen være preget av Damenes aften. Dette var vellykket sist det ble avholdt, og vi gutta får i hvert fall være med i spillet.

Banker med suksess

2 Ash Hill Towers i V65-2 var så god på 17. mai, at han vinner med et tilsvarende løp og dette er en hest som virkelig har sørget for storcash for Nettavisen tidligere.

Tok nesten hele sekserpotten 4. august

På Øvrevoll 4. august i fjor, tok Nettavisens galoppeksperter 80 prosent av sekserpotten på Øvrevoll, da fire av de fem kupongene som fikk seks rette den dagen, ble komponert av Nettavisen. Fire systemer ble solgt på Eksperten, og samtlige fikk seks riktige. To systemer kostet kr 6 000 (fire andeler a 1 500), og to systemer kostet 4 000 (fire andeler a 1000). Systemene betalte ut 92 542 kr per stk. Hvem vant V65-3 den dagen, jo det var nettopp Ash Hill Towers. Da var hesten et 13. valg i spillet.



V65-systemfullklaff på Øvrevoll 17. mai!

Nettavisens galoppeksperter kom ikke helt i mål på de flate kupongforslagene i V65-omgangen på Øvrevoll på 17. mai. Disse fikk alle hhv tre og seks femmere (kr 187 per femmer). Men flere av systemene satt som de skulle og det var systemene som hadde banker på 4 Icecapada i V65-3 som også var hovedbankeren på onsdag! Systemet "BirgerV65Nasjonaldag3" (20 andeler a kr 200) betalte ut kr 30 109 i ilkhet med systemet "BirgerV65Nasjonaldag6" (4 andeler a kr 1000) Begge disse systemene fikk to seksere pga en sen strykning. Systemet "BirgerV65Nasjonaldag1" (4 andeler a kr 1500) betalte ut kr 16 644. Og hvem vant også denne dagen, jo nettopp Ash Hill Towers som et 11. valg i V65-6.

Favoritt i kveld

Med andre ord så har Ash Hill Towers vært en vesentlig "bidragsyter" til to av storgevinstene Nettavisens galoppeksperter har fanget på Øvrevoll det siste året. I kveld blir hesten favoritt i V65-2, men vi synes oppgaven er fin for 2 Ash Hill Towers og bankerspiller denne på V65-forslagene her på Nettavisen.

To hester i 1000 Guineas

I 1000 Guineas som er V65-4/V4-2 skal det mye til at andre enn 10 Seaside Song og 8 High as a Kite. Førstnevnte har imponert mot hoppeeliten, men vi glemmer ikke da High as a Kite sprintet fra feltet i Dianaløpning. Seaside Song fortjener å være favoritt, og bankerspilles på de to minste V65-forslagene og de to minste V4-forslagene, men 8 High As A Kite blir med på de større V65-forslagene og V4-forslagene.

Helfrekk DD-banker

Vi har et meget spennende objekt i V65-6/DD-2. Det handler om 5 Oh My Rose. Var knallgod på denne tiden i fjor og har en solid spurt når det stemmer. Blir forholdsvis lite spilt og vi må teste denne som DD-banker i kveld og kommer også til å bruke hesten banker på noen andelslag på Eksperten.

Storfavoritten strøket i 2000 Guineas

V65-3/V4-1 er også 2000 Guineas og her venter solide 175 000 kroner til vinneren. Den antatte storfavoritten 7 Victor Kalejs en skade i sandbanen på Bro Park og starter ikke. Dermed ble løpet langt mer åpent. Bent Olsen har sagt at 2 Istan skal vinne Norsk Derby, og nå får han stifte bekjentskap med Øvrevoll. Men løpet er åpent med favoritten borte, det er flere talenter med få starter bak seg og vi garderer bredt.