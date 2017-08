Fantastisk V65-omgang med frekk banker

Tom Horpestad er aktuell i lunsjen på Åby.

Lotto: Gull-Lotto på lørdag

Vi har en mildt sagt interessant weekend foran oss, og den sparkes i gang på Åby med et herlig V65-spill i lunsjen. V65-1 begynner som vanlig kl.12.45. Deretter blir det spennende når vi skal til Biri kl.18.50. Her venter nemlig TOPP V65-omgang, og vi gleder oss! Umåker avrunder fredagen med V64 kl.19.25.

Du vet vel at vi denne helgen kjører to V75-omganger? Sjekk ut følgende:



* Lørdag ligger det 13 millioner å venter på en alenevinner i V75-spillet fra Drammen, og det er en praktfull omgang vi har foran oss!



* Søndag byr også Dannero på V75, og her blir det blant annet Svenskt Kaldblodskriterium med to norske favoritter!



Lerum med systemfullklaff på Klosterskogen 10. august!

Våre flate bonger fanget dessverre ikke opp supersmellen Lord Bexley (10-valg), men på systemet (fire andeler a Kr.1 000) var samtlige hester med i det løpet, og dermed var det duket for en herlig fullklaff. Utbetalingen ble meget fine Kr.26 439,-



V64-opptur på Jägersro 8. august

Vi kom ikke i mål på systemet vårt (manglet en utgang), men på den største flate bongen til untertegnede (fire andeler a Kr.500) ble det fullklaff. Her kunne man hente ut Kr.7 813,-. Det ble også en fin opptur for de som kjøpte seg en andel i våre V4-bonger på samme bane. Bongen på Kr.480 betalte ut Kr.1 997,-



V5-fest på Leangen 7. august!

Det ble en ordentlig V5-fest på Leangen denne mandagen, og undertegnedes minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.2 464,-. Theodor (2-valg) + Rebekka (3-valg) ble begge servert som herlige førstevalg.



Samlebongfest på Bjerke 7. august!

Alt satt i lunsjen på Bjerke denne mandagen! Undertegnede serverte hele fire rene tipsenere i dagens V5-omgang, og Lobster's Sam (2-valg), Dats Soberano (3-valg), Victorio (banker), samt Tyri Loko (2-valg) stod alle første på ranken. Nettavisens minste bong på Kr.180 betalte ut Kr.789,-. DD-forslaget på fem rekker med banker på Tyri Loke gav en odds på 24,17,-.



Storskrellen Charlie Harmoni (6-valg) fikset opptur på Färjestad 5. august!

Tipsene satt knallbra denne kvelden, og i V4-spillet gjorde vi nesten rent bord. Undertegnedes mellomste forslag på Kr.432 satt nemlig som spikret, og det betalte ut fantastisk fine Kr.8 189,-. Charlie Harmoni (V4 steg fra Kr.68 til Kr.1 137) skrellet enormt, men vi hadde faktisk singel utgang på den...



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åby er en av våre store favorittbaner i Sverige, og dette er en bane som ofte belønner de beste spillerne. Her sitter få hester fast, og det kreves kunnskap for å "regne" på hvordan løpene blir kjørt. Dagens beste banker for oss kommer ut i V65-3, og her må vi bare prøve oss med 8 Wingait Erik som så helt lysende ut som fastlåst sist.

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 9 Victory Kåsgård – Er den beste i feltet, og dette ser riktig ut på forhånd for tøffingen til Flemming Jensen. Er MYE bedre enn raden, men vi har ikke likt at den har plundret med aksjonen på slutten. Bør være behandlet før denne oppgaven, og den blir alt annet enn enkel å stå i mot om den fungerer som best. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V65-2 : 13 J. J. – Vinner normalt dette løpet om den ikke havner opp i trøbbel underveis. Det gjorde den nest sist, men spurtet uansett meget bra mot mye bedre hester enn dette. Nå sist i Stochampionatet Consolation ble den sittende BOM FAST, og den så ordentlig bra ut i målgangen. Går ned flere klasser på fredag, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt!

V65-3 : 8 Wingait Erik – Likte vi skarpt sist. Kom da ut i yankervogn for første gang, og det «kledde den»! Satt BOM FAST som helpigg, og vi gav den to pluss i kanten. Får nå Kevin Oscarsson opp, og den er såpass bra at den kan vinne dette løpet fra dødens. MÅ BARE SPILLES DENNE FREDAGEN!

V65-4 : 1 Corroded – Debuterer for Robert Bergh, og det har salen glippet? Hadde latterlige 5% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det er aldeles for lite. Treningsrapportene på den er fine, og den har gått 17/2100m i jobb. Corroded har alltid hatt et godt rykte, og det er snakk om en kapabel traver dette. Følger bilen fra start, og den kan vinne fra både tet/rygg leder. Er dagens beste skrellspill!

V65-5 : 10 Masterglide – Var smellfin når den lekte med de andre fra tet som vårt store drag sist. La da inn en avslutning i 11-fart, og det ble altså veldig lett. Fikk 100K på konto, og den har ikke noe veldig billig løp foran seg denne fredagen. Plasseres knepent først, men vi tør ikke å banke den fra en slik utgangsposisjon.

V65-6 : 12 Miss Åslandia – Spennende finale, og her tar vi med noen hester. Å vinne fra spor 12 på Åby er ikke lett, men får bare Miss Åslandia ryggløpet sitt, ja, da er hun meget giftig. Har radet opp med bra løp i Sverige, men nå sist på Bjerke var hun ikke på topp. Tilbake på sitt beste duger hun, og som veldig lite spilt er hun spennende.